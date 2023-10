El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y el ministro de Economía y aspirante oficialista, Sergio Massa, se 'erigieron' como protagonistas del duelo principal en un debate preelectoral con vistas a los comicios del 22 de octubre, en el que no hubo vencedores y en el que la economía fue centro de discursos, preguntas y réplicas.

El primero de los dos debates obligatorios establecidos por la Cámara Nacional Electoral (CNE) previos a las elecciones de octubre se celebró este domingo en Santiago del Estero, la ciudad más antigua de Argentina, e incluyó como ejes temáticos la economía, la educación y los derechos humanos y la convivencia democrática.



Bajo un formato extraño, que sólo permitió 5 réplicas para toda la noche a cada candidato -Milei y Massa las agotaron en el primer bloque, mientras que la aspirante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman, las administró de tal forma que llegó al espacio de derechos humanos con tres disponibles-, los cinco políticos que buscan ocupar la Casa Rosada desde el 10 de diciembre mostraron sus propuestas e ideas sobre esos tres asuntos.

Sergio Massa, candidato a la presidencia de Argentina, habla durante el Debate Presidencial 2023. Foto: EFE

Precisamente Milei y Massa, los dos más votados en las elecciones primarias el pasado 13 de agosto, son los que, según la mayoría de encuestas, tienen más probabilidades de alcanzar la segunda vuelta del 19 de noviembre.



Ante ese panorama, la candidata de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, tercera líder más votada en agosto, intentó polarizar con ambos: con el ministro, como representante del kirchnerismo que, según ella, "deja una Argentina arrasada, caótica"; y con el libertario, porque, en su opinión, "está solo" y carece de la estructura nacional que ella tiene.

Javier Milei modera su discurso en el primer debate

El libertario, la gran sorpresa de las primarias de agosto pasado, mantuvo un tono mucho más moderado que el habitual en sus discursos, apariciones públicas o entrevistas, aunque repitió las ideas que le hicieron recibir el apoyo de 7,4 millones de argentinos: criticar a la "casta política" y proclamarse como "única fórmula en condiciones de terminar con la inflación y la inseguridad".

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda (Massa) reiteró que si alcanza la Presidencia convocará un "gobierno de unidad", al que no dudaría en llamar "incluso a los liberales", según afirmó a una consulta del propio Milei.



Massa fue el más interpelado por sus cuatro contrincantes, Bullrich, Milei, Bregman y el líder de Hacemos Por Nuestro País, el peronista disidente Juan Schiaretti, por las actuales cifras macroeconómicas de Argentina que, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, registra un 124,4 % de inflación interanual y un 40,1 % de pobreza.

Candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, Foto: AFP

El ministro admitió que "los errores de este Gobierno lastimaron a la gente" y, aunque recordó que integra el gabinete desde hace algo más de un año, pidió "disculpas" por ellos y solicitó a los votantes que el 22 de octubre no acudan "con bronca ni con odio" y sí "con esperanza".

Si bien en el bloque de educación, los candidatos intercambiaron sus propuestas sobre lo público y lo privado, con una especial mirada a las protestas sindicales en el ámbito docente -Bullrich dijo que con ella "la historia de los paros y el adoctrinamiento se termina" porque va a declarar "la educación servicio esencial, para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase"-, los derechos humanos levantaron ampollas.



En el segmento de derechos humanos, Milei negó la existencia de las decenas de miles de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), signada en 30.000 por los organismos de derechos humanos y "en 8753" por las cifras oficiales, y avaló el duro discurso de su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien equipara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado con la violencia de los grupos terroristas.

Patricia Bullrich, candidata a Presidente por Juntos por el Cambio. Foto: EFE

"En los 70 hubo una guerra", en la que las fuerzas de seguridad del estado cometieron "crímenes", pero "también los terroristas mataron gente, torturaron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad", afirmó.



Enfrente, la candidata de izquierda, reconocida activista y abogada de Jorge Julio López, sobreviviente a la dictadura y desaparecido en 2006 tras declarar en el juicio contra el expolicía Miguel Etchecolatz, mostró su "indignación" ante el negacionismo.



"No voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacionistas y que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura", indicó Bregman.

El segundo debate tendrá lugar el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, en caso de que haya una segunda vuelta electoral -que se celebraría el 19 de noviembre-, se programará un tercer debate para el 12 de ese mes.

Los temas claves del debate

1. Derechos humanos y víctimas de la dictadura

El debate acerca de las cifras de víctimas de la última dictadura militar argentina (1976-1983) y las de las organizaciones armadas de izquierdas que operaron en el país durante los 70 centraron este domingo el bloque de derechos humanos del primer debate preelectoral.



La candidata de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), la ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Patricia Bullrich, pidió al resto de los candidatos que dejen de "acusarla falsamente" de tener las manos manchadas de sangre por su pertenencia a Montoneros (izquierda peronista).

"Cuando no impera la ley llegan las tragedias. Aprendí que la única forma es en paz y convivencia. Elegí el camino del estado de derecho", aseguró Bullrich, que no negó haber pertenecido a los órganos juveniles del grupo y se comparó con el expresidente sudafricano, Nelson Mandela, y el uruguayo, José Mujica.



Además, la centroderechista pidió que se reconozcan a las víctimas de la dictadura, pero también a los que causaron "las organizaciones terroristas". Refiriéndose a la situación actual del país, Bullrich pidió el fin de los piquetes que provocan "una convivencia imposible" de los argentinos.

Por su parte, el candidato Javier Milei negó durante el debate la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura. "



Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No hubo 20.000 desparecidos, fueron 8.753”, aseguró el libertario, en línea con su compañera de fórmula, la abogada Victoria Villarruel, cercana al ámbito militar.



Milei, que protagonizó varios cruces con el resto de los candidatos, tildó de "aberrantes" las acusaciones vertidas sobre los integrantes de su formación, que han sido calificados de "fachos, fascistas y nazis".

El candidato presidencial argentino Javier Milei. Foto: EFE

No obstante, el candidato de La Libertad Avanza restó importancia al bloque del debate destinado a los derechos humanos y la convivencia democrática, y animó al resto de los aspirantes a "seguir discutiendo de Historia" mientras él gestiona el país-



Las posiciones de Milei y Bullrich fueron duramente contestadas por la candidata del Frente de Izquierda y Trabajadores, la también abogada Myriam Bregman, que consideró las afirmaciones "negacionistas".



Bregman se refirió también a la palabra "libertad", usada habitualmente por Milei para movilizar a sus votantes, y dijo que el economista "justifica los secuestros y los campos de concentración de la dictadura".

La candidata, que fue abogada del superviviente a la dictadura Jorge Julio López, desparecido en 2006 tras declarar judicialmente contra el expolicía Miguel Etchecolatz, también tuvo tiempo para referirse a las tensiones vividas en los últimos meses en la provincia noroccidental de Jujuy; al polémico caso de la muerte del activista Santiago Maldonado durante el gobierno de Macri, cuando Bullrich era ministra de Seguridad; o las elevadas tasas de feminicidios en el país sudamericano.

Debate de candidatos a la presidencia de Argentina. Foto: AFP

Por su parte, el candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, aprovechó la coyuntura para reivindicar las cuatro décadas de la democracia

argentina, que se conmemoran este 2023, y se mostró dispuesto a "conversar con todos los sectores" después de las elecciones.



"El 10 de diciembre voy a convocar un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprender porque vengan sindicalistas, empresarios, trabajadores o comerciantes, liberales, radicales o miembros del PRO (el partido liderado por Bullrich). Porque en definitiva, el desafío que tenemos es construir una política de estado", dijo Massa.

En el mismo sentido se pronunció el otro candidato vinculado al peronismo, el gobernador en funciones de la provincia de Córdoba, Juan Schiarettii, que pidió que los derechos humanos sean "patrimonio de todos los argentinos y no sea utilizado por un solo partido o por un solo gobierno".

Sergio Massa, nuevo ministro de Economía de Argentina. Foto: EFE

2. Propuestas económicas ante la crisis



Las propuestas para combatir la inflación, la fuga de divisas, la dolarización de la economía o la eliminación del Banco Central también dominaron el primer debate presidencial, previo a las elecciones del 22 de octubre en Argentina.



El ministro de Economía, Sergio Massa, fue blanco de las críticas de los demás candidatos debido a la grave crisis económica que atraviesa el país, con una inflación anualizada de más de 120 % y un índice de pobreza que supera el 40% de la población.

"Argentina está en decadencia. Si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo", lanzó el candidato libertario Javier Milei.



"Proponemos la reforma del Estado, desregular la economía, hacer privatizaciones y cerrar el Banco Central. Si me dejan, en 15 años Argentina podría alcanzar niveles de vida como Italia y Francia, si me dan 20 años, Alemania, y si me dan 30, Estados Unidos", sostuvo este economista.

En su intervención, Massa reconoció que la inflación es el peor problema de los argentinos y pidió disculpas por no haber podido disminuirla.



Aseguró que en caso de ser presidente, promoverá una ley de blanqueo de capitales, para que regresen al país los fondos depositados en el exterior sin pagar impuestos, junto con un plan de desarrollo exportador. Pero sus declaraciones fueron criticadas por los demás candidatos.

Javier Milei, candidato presidencial en Argentina. Foto: AFP

"Explícale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía vas a ser un buen presidente. Hiciste todo mal. Duplicaste la inflación", lo increpó Patricia Bullrich.



Myriam Bregman, candidata del Frente de Izquierda, le reprochó haber devaluado la moneda cerca de 20 % el 14 de agosto, un día después de las primarias, para cumplir con una exigencia del Fondo Monetario Internacional con el cual Argentina tiene un acuerdo por 44.000 millones de dólares.

*Con EFE

