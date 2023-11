Encendido debate presidencial en Argentina: Milei y Massa en fuerte careo de propuestas

El debate presidencial de Argentina inició este domingo con un encendido ida y vuelta en el que el libertario Javier Milei confirmó que dolarizará la economía y cerrará el Banco Central, mientras que su rival, el oficialista Sergio Massa, lanzó constantes consultas sobre sus propuestas económicas.



Durante el primer eje dedicado a la economía, el candidato de Unión por la Patria (peronismo) desafió al libertario a que respondiera "por sí o por no" si eliminará subsidios, dolarizará la economía argentina, acabará con el Banco Central y privatizará "ríos y mares" al tiempo que el yacimiento de Vaca Muerta.

Pese a que el líder de La Libertad Avanza lo trató de "mentiroso" y le advirtió de que no lo iba a "condicionar" con sus respuestas y ratificó que quitará la autoridad monetaria.



"Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1.800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar”, respondió, molesto, Milei.



Agregó que no tocará los subsidios a las tarifas (sobre servicios como transporte o luz que actualmente permiten unos precios más bajos), porque permitirá que "la economía se recupere y cuando se recupere la economía van a poder pagar esas tarifas".



Por su parte, Massa preguntó de forma retórica a su contrincante si "mintió toda la campaña o miente esta noche" e insistió en la interrogación: "¿Vas a dolarizar o no la economía?".



A lo que el liberal contestó: “Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central y terminar con el cáncer de la inflación”.

Javier Milei fue el candidato más votado en las primarias de los partidos en agosto. Foto: AFP

Actualmente, Argentina acarrea una crisis socioeconómica bajo una inflación interanual del 138,3 % y una pobreza del 40,1 %, a lo que se suman constantes embates cambiarios debido a la fragilidad de su moneda con respecto al dólar estadounidense.



Por último, aprovechó para incluir -aunque negativamente- al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien le brindó su apoyo en esta segunda vuelta, en sus respuestas: "Vos nos reventaste los ingresos, con vos como ministro de Economía cayó 33 % los ingresos, que ya venían cayendo con Macri".



Massa recogió el guante y recordó que países como Zimbabue tiene dolarizada su economía y los Estados Federados de Micronesia en Oceanía han eliminado sus bancos centrales.



"La salida de Argentina es con aumento de exportaciones, con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene, construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos y con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos incluidas las retenciones", amplió Massa.



Finalmente, el peronista afirmó la necesidad de rediscutir el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que consideró "inflacionario", así como aumentar las exportaciones para poder acumular reservas para pagarle a la entidad financiera.

El candidato a presidente y ganador de la primera vuelta en la elecciones presidenciales, Sergio Massa. Foto: EFE

Asimismo, El candidato oficialista a la Presidencia argentina, Sergio Massa, opinó este domingo que busca "enterrar definitivamente la grieta" política que existe en el país, mientras que su contrincante, el libertario Javier Milei, pidió a la población que vote "sin miedo porque paraliza".



En el cierre del debate preelectoral con vistas al balotaje del 19 de noviembre, celebrado este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ambos aspirantes fueron consultados por los moderadores sobre por qué quieren presidir Argentina.



El actual ministro de Economía repitió la idea de formar un "gobierno de unidad", con un programa de 10 políticas de Estado, y prometió a quienes no le votarán por convicción, "sino como un vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño", que trabajará "para que no sientan que tiraron su voto".



Por su parte, el diputado ultra resaltó que esta es "la elección más importante de los últimos 100 años" porque Argentina debe preguntarse si quiere seguir "transitando este sendero decadente" y "sostener esta casta parasitaria, chorra e inútil"; por ello, pidió "votar sin miedo porque el miedo paraliza y beneficias al 'statu quo'".



Massa y Milei protagonizaron el último debate preelectoral con vistas al balotaje que se celebrará el 19 de noviembre, del que saldrá el próximo presidente de Argentina, quien comenzará su Gobierno el 10 de diciembre.

