El caso de la joven mexicana Debanhi Escobar, quien apareció muerta con contusiones en su cabeza en una cisterna de un motel, mantiene el hermetismo en sus familiares, conocidos y la opinión pública que espera una pronta resolución por parte de las autoridades judiciales.



La estudiante de criminología, de 18 años, había asistido a una fiesta en compañía de sus amigas. Al salir en la madrugada del 9 de abril se subió a un taxi de plataformas digitales y habría tenido un altercado con el conductor por lo que optó por bajarse en una carretera desolada. Desde aquel momento no se sabe con claridad qué pasó.

Luego de más de 10 días de búsqueda, fue encontrada sin vida en el motel Nueva Castilla, de estado Nuevo León, México. Su familia exige respuestas y sostiene que la joven habría sido víctima de acoso. Además, insisten en que las autoridades no han sido diligentes para llevar a cabo las investigaciones.

¿Por qué corría?

En la tarde de este miércoles algunos medios mexicanos revelaron videos de Escobar caminando y, en algunos segundos, corriendo hacia lo que parece ser el motel, donde fue hallada muerta.



Sin embargo, la cadena televisiva 'Milenio' reconstruyó desde mucho antes la ruta de la joven, gracias a las cámaras de seguridad.



(Lea también: Debanhi Escobar: su papá pide a los jóvenes estar atentos al peligro).



Uno de los primeros metrajes fue captado en una tienda a las 11: 30 p. m. del viernes 8 de abril. Aparece la Debanhi junto a sus dos amigas, Sarahí e Ivonne, comprando lo que sería una botella de licor.

En este video también, se observa la parada que hicieron Debanhi, Sarahi, e Ivonne, las amigas más odiadas en México, en un Oxxo, y después, al llegar en el Didi de Juan David Cuellar a la finca "El Diamante"#DebaniEscobar #Sarahi #Ivonne pic.twitter.com/IEvOMAaePK — COVID-19 / Cifras y Noticias (@COVID_Cifras) April 28, 2022

Otro vídeos muestran al grupo descendiendo de un vehículo blanco que, según el medio citado, sería el taxi de Juan David Cuéllar. Es decir: Debanhi y sus amigas llegaron a la finca El Diamante, el lugar de la fiesta, a la 1: 20 a. m. del viernes 9 de abril. No iban solas, pues se ve que luego de bajarse del carro se encuentraron con otras personas y procedieron a entrar al sitio de rumba.



"Habían buscado otras fiestas que ya se habían terminado. Luego llegaron a este lugar. Se menciona que no conocían al anfitrión o a quien organizó la fiesta, pero les permitieron entrar", dice la periodista de la cadena.

Un nuevo video al exterior de la #quintaDiamante muestra la llegada de #DebahniEscobar y sus amigas abordó de un #Uber y en otro momento se ve nuevamente a #Debanhi corriendo al exterior de dicha quinta, siendo perseguida por sus amigos y amigas.@MtyFollow pic.twitter.com/hXRneRzKOT — YankuikMx (@yankuikmx_) April 28, 2022

Solo transcurrieron unos 25 minutos hasta que a la 1:45 a. m., la misma cámara de seguridad a las afueras de la finca captó a Debanhi corriendo mientras una persona de camisa blanca la persigue.



El sujeto que fue tras ella intentó detenerla, a lo que la joven respondió con manotazos a la cara y patadas, en una aparente señal de defensa. Pasaron unos instantes hasta que acudieron otras personas, al parecer, para mediar en el problema, pero ella siguió enfrentándolos.



(Además: Debanhi Escobar: revelan imágenes de la joven dentro del taxi que la llevó).



De hecho, las amigas de Escobar recordaron ese episodio en entrevista con la cadena 'Televisa'.



"Se pone necia, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos daba dinero si la dejábamos. Después de eso, ella sale sola corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le dijo que tranquila, ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella empieza a correr y rodea la alberca", dijo Sarahí.



Otro chico quiso calmarla y ella insistió en que la dejaran en paz, por lo que salió corriendo de la finca.

URGENTE: OTRO VIDEO DE #DebahniEscobar



en este video se observa como Debanhi trata de huir del lugar donde parece ser que fue la fiesta, tratando de zafarse de un chico o chica, incluso hay patatas de por medio



¿la querían ayudar o hacer daño? 🤔 pic.twitter.com/o2lMkJuvwe — COVID-19 / Cifras y Noticias (@COVID_Cifras) April 28, 2022

'No me quiso dar su dirección'

Hacia las 3:50 a. m. otra cámara de seguridad, a la que accedió el medio 'Milenio', deja ver al taxi de Juan David Cuéllar llegando a la finca. Debanhi se subió al carro mientras otras dos personas, que no han sido identificadas, hablan con ella y el conductor.



Cuéllar afirmó que Debanhi se estaba quejando entre lágrimas del comportamiento de sus amigas, luego de eso, le pidió que si podía detener el carro y si tenía un cargador para su teléfono. Él se detuvo y ella se cambió al asiento de adelante sin decirle al taxista a qué lugar quería ser llevada.



“No me quiso dar su dirección, simplemente se volteaba, hacía como si estuviera enojada. Realmente no sabría decir a dónde quería que la llevara”, aseguró el hombre en charla con el medio 'Info 7'.



(Puede leer: El último audio de Debanhi Escobar, según el taxista que la recogió).

Facebook Twitter Linkedin

Debanhi tomó el taxi frente a la finca donde se realizaba la fiesta. Foto: Captura de pantalla de 'Milenio'.

Según Cuéllar la joven no le dio la dirección y le pidió que se detuviera en la mitad de la carretera, donde él mismo le tomó la última foto que se divulgó para notificar su desaparición.



Eso sí, el conductor aseguró que él no la tocó ni la acosó, como ha dicho Mario Escobar, el papá de Debanhi.



Desde ese momento, no se tiene claridad sobre lo ocurrido. Los videos de otras cámaras muestran a la mujer corriendo y entrando al motel, pero no se sabe por qué terminó en la cisterna sin vida.



"Al interior de la cisterna encontraron el cuerpo y sus pertenencias. Por respeto a la familia, no vamos a revelar lo que nos han dicho extraoficialmente sobre lo que ella tenía al interior de su bolsa", concluyó la periodista de 'Milenio', Azucena Uresti.

#URGENTE #DebahniEscobar #NoFueUnAccidente



Salen a la luz nuevos videos de Debanhi Escobar durante la fiesta de aquella madrugada pic.twitter.com/e7rk2HYO8t — ChepeNews. (@chepenews1) April 28, 2022

Así las cosas, siguen las indagaciones para esclarecer la razón de su muerte, en un caso que ha conmocionado a México y parte de Latinoamérica por el misterio y los cabos sueltos.

También puede leer:

- Debanhi Escobar: revelan videos de la joven caminando y entrando al motel.

- Amigas de Debanhi Escobar sobre su última noche: 'Estaba descontrolada'.

- Debanhi Escobar: lo que reveló la necropsia de su cuerpo.

- Debanhi Escobar: las dudas que deja el caso que conmocionó a México.

Tendencias EL TIEMPO