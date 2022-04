El pasado 25 de abril de 2022 se rindió un homenaje a Debanhi Escobar en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, de donde era estudiante.

La joven desapareció el pasado 9 de abril tras asistir a una fiesta y se encontró su cuerpo sin vida el pasado 21 de abril. Durante el homenaje dirigido en su Facultad, sus compañeros, maestros, amigos y familiares dejaron flores y otras muestras de cariño en un altar.



Además, la demostración también estuvo acompañada de letreros en los que se leía: “No estás sola”, “estamos contigo” y también exigiendo justicia, lo cual agradecieron los padres de Debanhi: Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

Realizan estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL un homenaje a #Debanhi



Colocaron un altar con fotos, mensajes y flores. 🙏🏽



(Lea también: Debanhi Escobar: familia sospecha de inconsistencias en su muerte).

Durante el homenaje, Mario Escobar tomó un micrófono y advirtió a los jóvenes sobre los peligros que existen actualmente: “Uno como padre, como madre, a veces les da el mensaje y ustedes no hacen caso porque quieren divertirse, mi esposa le decía: ‘No salgas, mira la inseguridad que hay’. Lamentablemente ustedes creen que se va acabar el mundo, en este caso se le acabó a mi hija”.



Escobar comentó que él y su esposa no van a parar hasta que encuentren la verdad. “Porque las amigas no fueron amigas, no se descarta ninguna línea de investigación”, comentó.



Este caso ha despertado también varias manifestaciones en Nuevo León, México, de mujeres que exigen justicia por el caso de Debanhi Escobar. Una de estas se realizó a las afueras del motel Nueva Castilla, lugar donde se encontró su cuerpo.

Desde el descubrimiento de su cuerpo, muchas mujeres salieron a protestar exigiendo justicia. Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP

(Le recomendamos: Johnny Depp y Amber Heard: esto se ha dicho en el controversial juicio).

Sumado a esta exigencia, también señalan estar cansadas del miedo y la inseguridad que sienten al salir de sus casas sin tener la certeza de que volverán, pues los casos violentos hacia las mujeres sí han aumentado.



En un informe sobre violencia contra mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, se evidencia que en los últimos años (2015-2020), el delito de feminicidio ha aumentado un poco más del doble en el país azteca.

