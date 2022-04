La muerte de Debanhi Escobar mantiene dudas en sus familiares que no han sido clarificadas en su totalidad por las autoridades judiciales. Los padres de la joven, de 18 años, no entienden cómo desapareció y después de más de diez días de búsqueda fue hallada en la cisterna del motel Nueva Castilla, Nuevo León, México.



Una de las últimas fotos que se tienen de ella con vida fue captada por el taxista que la recogió luego de salir de una fiesta en la madrugada del 9 de abril.

La versión de sus amigas indica que ellas mismas solicitaron el servicio a una persona “de confianza”. El conductor trabaja con plataformas digitales de transporte, pero esa carrera la hizo por cuenta propia.



Lo que sucedió desde que Debanhi se subió al taxi es materia de investigación. De acuerdo con la primera información difundida, la joven tuvo un “altercado” con el sujeto y se bajó en medio de una carretera desolada. El conductor le tomó la foto de espaldas y notificó a sus amigas.



(Además: Debanhi Escobar: su papá pide a los jóvenes estar atentos al peligro).

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta imagen aquí).

¿Por qué Debanhi se bajó del taxi?

En medio de las indagaciones, se revelaron imágenes de la joven dentro del taxi. La cadena televisiva ‘Milenio’ las emitió en las últimas horas. En ellas aparece el carro justo a la salida de la finca, donde Escobar departía con sus amigas, a las 4: 20 a. m. del 9 de abril.



“Se ve al conductor, que según consta en la carpeta de investigación, extendió su brazo derecho a la altura del pecho de la mujer”, dijo la periodista del medio citado.



(Siga leyendo: Johnny Depp y Amber Heard: esto se ha dicho en el controversial juicio).

Facebook Twitter Linkedin

Debanhi tomó el taxi frente a la finca donde se realizaba la fiesta. Foto: Captura de pantalla de 'Milenio'.

De hecho, Mario Escobar, padre de la estudiante mexicana, ya había anunciado días antes que su hija habría sido víctima de acoso en el vehículo.



“Hay un video en el que aparece el taxista, (…) se ve cómo se sube mi hija Debanhi al taxi de él. Antes de aparecer en la foto que todos conocemos, hay un momento en que el taxista extiende la mano a los pechos de mi hija, y de ahí, yo supongo, que mi hija no aguantó el acoso”, aseguró a medios locales.



Además, el padre responsabilizó a Juan David Cuéllar, quien sería el conductor, de haber detonado la muerte de la joven. No obstante, no se ha revelado la identidad del taxista y tampoco es claro si se vincularía a la investigación.



Eso sí, Mario Escobar dijo que el fiscal Rodolfo Salinas le había anticipado que el sujeto no sería detenido, pues “no hay delito que perseguir”.



(Lea también: Debanhi Escobar: las dudas que deja el caso que conmocionó a México).

¿A dónde se fue luego de bajarse del taxi?

Debanhi caminó varios metros hasta pasar al frente de una empresa de transportes ubicada sobre la vía en la que descendió del taxi. Según las cámaras de seguridad, eran las 4:25 a. m. cuando pasó frente a la empresa. Luego habría caminado hasta el motel Nueva Castilla.

Facebook Twitter Linkedin

Este sábado se realizó el sepelio de la joven entre reclamos de justicia por el presunto feminicidio. Foto: Antonio Ojeda. EFE

A partir de ahí, no se sabe exactamente qué pasó. El vicefiscal Luis Enrique Orozco expresó esta semana que hay videos de Debanhi dentro del motel “caminando sola”.



Se esperan nuevos detalles que permitan conocer por qué apareció muerta en la cisterna del hotel con una contusión profunda del cráneo.

También puede leer:

- Debanhi Escobar: cámaras del motel sí grabaron a la joven en el interior.

- Contradicen versión a Alec Baldwin: sí habría usado pistola antes de rodaje.

- Padre amenazó de muerte a un niño porque le hacía bullying a su hija.

- La cláusula sexual que Jennifer López y Ben Affleck tendrían al casarse.

Tendencias EL TIEMPO