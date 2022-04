Fueron dos semanas de incertidumbre. Debanhi Escobar, una joven mexicana de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril en la madrugada y desde entonces tanto las autoridades como sus familiares se dedicaron a buscarla.



(Puede leer: Debanhi Escobar: familia sospecha de inconsistencias en su muerte)



Una foto de la mujer sola en medio de la carretera fue una de las pistas que condujo la investigación, la cual tuvo un triste desenlace, pues el pasado jueves se confirmó que el hallazgo de un cuerpo en una cisterna del Motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León (México), correspondía al de Escobar.



(Además: El paso a paso de la desaparición que conmocionó a México)

En medio de la conmoción que ha generado su caso en el país, el pasado sábado, su familia llevó a cabo el sepelio entre reclamos de justicia por un presunto feminicidio, caso que la Fiscalía primero indagó como accidente. Y es que aún quedan varias preguntas por resolver.

Facebook Twitter Linkedin

Este sábado se realizó el sepelio de la joven entre reclamos de justicia por el presunto feminicidio. Foto: Antonio Ojeda. EFE

“La familia no está conforme con los resultados, queremos más estudios, tenemos suficiente material para continuar con los estudios, para un segundo peritaje", declaró a los medios Omar Tamez, miembro de la organización no gubernamental Comisión Internacional de los Derechos Humanos.



Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl), por su parte, le dijo a BBC Mundo que este caso "muestra irregularidades, dudas y preguntas que no está respondiendo la Fiscalía".



(En fotos: Sepultan a Debanhi Escobar entre reclamos de justicia)



De acuerdo con este medio, estas son algunas de las cuestiones que se espera que aclare la investigación:

1. ¿Por qué no se encontró antes el cuerpo si estaba a metros de donde desapareció Debanhi?

BBC asegura que el cuerpo estaba a pocos metros del sitio donde la mujer desapareció en la llamada "carretera del terror". Se le conoce así a este lugar por los secuestros y desapariciones que se registran.



"En concreto, el cadáver estaba en una cisterna de agua en un motel, a solo 110 metros de una empresa de transportes frente a la que Debanhi fue vista gracias a cámaras de seguridad", afirman.



Pese a que las instalaciones del motel Nueva Castilla fueron revisadas en cuatro oportunidades, no la encontraron sino 12 días después. Esto, luego de que el personal del sitio de hospedaje alertara de un fuerte olor.

Según han informado familiares de Debanhi, y las autoridades, la joven sí habría ingresado al motel "sola", pero además, habría caminado por inmueble, pasando por distintas locaciones del motel, según informa Luis Enrique Orozco, vicefiscal del caso.



"Se observa el ingreso sola, de una persona del sexo femenino, caminando sola al interior. La segunda cámara en un momento próximo se observa que Debanhi camina por el interior, de nueva cuenta sola, se asoma incluso a la zona del restaurante, tratando de visualizar al interior que está abandonado y no es parte del uso del inmueble", señaló Orozo.



(Además: Cámaras del motel sí grabaron a la joven en el interior)

2. ¿Por qué el padre de Debanhi planteó que el cuerpo podría haber sido colocado después y descartó que fuera un accidente?

La familia de Debanhi Escoba dijo el pasado sábado que exigirá una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso sexual y en rechazo a las versiones de la Fiscalía del Estado, que primero manejó el caso como un accidente.



Tras el velorio en la ciudad de Monterrey, la familia y asesores legales aseguraron que "sí hubo abuso sexual", por lo que acusaron a la Fiscalía de "inconsistencias".



"Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Ahorita voy con Samuel. Cuatro veces la han cateado (la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi) y ¿por qué a la quinta aparece'? Pregunta, ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella", y refutó la versión de que Debanhi se cayó a la cisterna.



(En contexto: Debanhi Escobar: padre de la joven dice que taxista que la llevaba la acosó)



"La cantidad de personas en la búsqueda era bastante grande. Durante casi dos semanas buscaron ahí, en el mismo lugar, con perros de rescate, y resulta que no estaba Debanhi. Y de un día para otro, sí está. Es algo absurdo que nos deja muchísimas dudas", cita BBC a Hidalgo.

Facebook Twitter Linkedin

Hotel en donde hallaron el cuerpo de una mujer con la ropa y crucifijo de Debanhi Escobar. Foto: El Universal

3. ¿Por qué el taxista dejó a Debanhi en la madrugada y le tomó una foto?

Facebook Twitter Linkedin

La última foto de Escobar. Foto: Redes sociales Debanhi Escobar

Una de las partes que más ha generado sospechas desde que se supo de la desaparición tiene que ver con una foto en la que se ve a Debanhi en la noche en medio de una carretera sola.



La cronología de los hechos muestra que Escobar salió ese sábado 8 de abril con dos amigas a una fiesta en Quinta Venecia, un lugar del municipio de Escobedo, Nueva León.



Aparentemente, la joven tuvo diferencias con sus acompañantes, quienes se regresaron a su casa en un taxi, y pidieron para ella el servicio de un “contacto de confianza”, que trabaja con las plataformas Uber/Didi, pero que en esta ocasión trabajó fuera de las mismas.



Después de aceptar el servicio, presuntamente también tuvo una discusión con el conductor que le mandaron sus amigas, por lo que en horas de la madrugada el sujeto la bajó en un lugar despoblado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, y le tomó con su celular una fotografía que mandó a sus dos conocidas.



El papá de la joven ha asegurado que la Fiscalía tiene en su poder videos que evidenciarían que el conductor la intentó acosar. "Debanhi se quejó porque la estaban acosando sexualmente y por eso se bajó", dijo el padre.



De acuerdo con BBC, el taxista ya fue interrogado y, según la Fiscalía, mostró su disposición a colaborar.



(Puede seguir leyendo: Los tres lugares clave en la desaparición de Debanhi Escobar)



Este caso, al que aún le quedan interrogantes por resolver, se ha visto como una muestra de la doble crisis de violencia machista y de desapariciones que enfrenta México, donde asesinan a más de 10 mujeres al día y hay más de 99.000 personas no localizadas desde 1964, según cifras del Gobierno.



En lo que va de año, tan solo el estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.



ELTIEMPO.COM con información de agencias*