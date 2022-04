La búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven de 18 años de edad que está desaparecida desde el sábado 9 de abril en México, se extendió a todo el país, pues la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León solicitó a las autoridades de todas las entidades su colaboración para encontrarla.



Señaló que en varias entidades como Tamaulipas, Durango y Baja California, las fiscalías estatales han realizado actuaciones relacionadas con el caso, pero hasta el momento los resultados han sido negativos.



Debanhi tiene 18 años de edad, es hija única, estudiante de la carrera de criminología y desapareció luego de haber estado en un lugar para eventos en Monterrey. De acuerdo con las indagatorias, este es el recorrido de Debanhi tras salir de la fiesta a la acudió:



1. Quinta Venecia en Nueva Castilla Escobedo en Nuevo León. Lugar de la fiesta a la que Debanhi acudió:

2. Carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Aquí le tomaron la foto que se viralizó:

3. Transportes Internacional Alcosa. El último punto donde cámaras de seguridad la captaron. Aquí Debanhi habría pedido ayuda tras ser supuestamente abandonada por un taxista.

Sin embargo, la carpeta de la Fiscalía apuntó también a otro camino que los llevó hasta un departamento en el que buscaban pertenencias de la joven.



Fue a través de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas como se accedió a la Unidad Habitacional Condominios Constitución, en el centro de Monterrey, la capital de Nuevo León. La zona se encuentra a 17 kilómetros de la carretera donde fue fotografiada Debanhi.



Catean motel en busca de Debanhi

El cateo más reciente que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ha llevado a cabo, ha sido al lado sur del motel Nueva Castilla, cerca del lugar en donde un conductor la abandonó hace 12 días durante la madrugada.



Esta diligencia tampoco arrojó resultados positivos en el curso de las investigaciones, informó la Fiscalía.



'Estamos quebrados, pero tengo fe que Debanhi está viva': papá

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar, señaló que tras 12 días de no saber de su única hija, tanto él como su esposa están quebrados por dentro y desesperados, pero tienen fe y esperanza de que pronto la encontrarán con vida.



Mencionó que durante la noche del martes y la madrugada de ayer, él y su esposa, Dolores, estuvieron en la Fiscalía revisando videos que han proporcionado empresas del sector a las autoridades, a fin de tratar de hallar pistas para localizar a Debanhi.



Ofreció disculpas por ser hermético y no revelar lo que vio en los videos, pues no quiere entorpecer las investigaciones de la Fiscalía, que en su momento determinará si hay uno o varios implicados, a fin de proceder a deslindar responsabilidades por la no aparición de la joven.



“Lo que nos importa es encontrar su paradero. No se descarta nada, se siguen todas las líneas de investigación”, aseguró.



EL UNIVERSAL (GDA)