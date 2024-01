¿De qué se trata la consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa en Ecuador?

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este miércoles las once preguntas que componen la consulta popular con la que pretende preguntarles a los ciudadanos si están de acuerdo con una serie de medidas para tratar de traer seguridad a un país azotado por el flagelo de la narcoviolencia.



Noboa, quien asumió las riendas de la nación a finales de noviembre del 2023, tiene por delante el enorme reto de tratar de traer orden en apenas 18 meses de mandato en momentos que las cifras de homicidios han alcanzado récord en el país vecino.

Entre 2018 y 2022, los asesinatos se cuadruplicaron en el país. El 2023 fue el año más violento con unos 7.500 homicidios y una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.



Las once preguntas de la consulta popular fueron remitidas la víspera a la Corte Constitucional, que debe aprobarlas.

¿Qué temas aborda la consulta popular?

La mayoría de la consulta gira en el combate del crimen organizado y las bandas criminales, que se disputan a sangre y fuego rutas para el tráfico de drogas.



El mandatario, quien estará al frente del país hasta 2025, propone que las fuerzas armadas combatan al crimen organizado y realicen controles permanentes de armas y explosivos en las carreteras.

Además, plantea aumentar los castigos para los delitos como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, secuestro, entre otros, y eliminar los beneficios penitenciarios para los sentenciados por esos crímenes.



También busca que las armas decomisadas se destinen al uso de la policía y que los uniformados no sean arrestados mientras son juzgados por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.



En cuanto al sistema de justicia, Noboa pretende evaluar a los servidores de la función judicial.



Finalmente, el mandatario propone reformar los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, y permitir nuevamente el funcionamiento de casinos con miras a generar fuentes de empleo, aunque esta medida es criticada por posibles riesgos de facilitar el lavado de dinero.

Policía custodia las calles en Ecuador antes del debate presidencial en Quito. Foto: AFP

¿Cuáles son las once preguntas?

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el Anexo de la pregunta 1?



2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?



3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3?



4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?

El 2023 fue el año más violento con unos 7.500 homicidios y una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?



6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 6?



7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas exclusivas, municiones o accesorios, que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al Anexo de la pregunta 7?



8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el Anexo de la pregunta 8?



9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9?



10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación, expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el Anexo de la pregunta 10?



11. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casa de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?.

Militares ecuatorianos revisan vehículos en busca de armas en medio del estado de excepción decretado. Foto: EFE

¿Qué otros intentos de consulta hubo en Ecuador?

Los casinos fueron prohibidos en Ecuador en 2011 tras una consulta popular impulsada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) en 2011.



El exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023) también convocó a un referendo que incluía la extradición de ecuatorianos ligados al crimen organizado, pero su iniciativa fracasó al triunfar el No en todas las preguntas.

Las críticas a la consulta popular

Al analizar las preguntas planteadas, el experto en seguridad Fernando Carrión comentó a EFE que "no se trata de reformas constitucionales, sino más bien legislativas, que bien pudieron ser absorbidas dentro del acuerdo tripartito que existe entre la Revolución Ciudadana (correísmo), el Partido Social Cristiano y (el oficialista) ADN" en la Asamblea Nacional.



En la misma línea, el abogado constitucionalista Ismael Quintana dijo no entender la necesidad de gastar dinero que el país no tiene y tiempo, que tampoco tiene Noboa -pues su Gobierno terminará en mayo de 2025- en un proceso "que bien podría caminar en la Asamblea Nacional", donde ya el Ejecutivo ha logrado apoyo a otras iniciativas.



Más tajante, el exgobernante Rafael Correa (2007-2017) cree que la consulta es "totalmente inoportuna" y que el 80 % de las preguntas es puro "populismo penal, que se puede hacer a través de ley".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe