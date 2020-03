Relator ONU califica de 'irresponsables' palabras de ministra Arango

Luego de la confrontación del Gobierno colombiano con el relator especial Michel Forst por causa de su reporte sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país, las aguas parecen empezar a calmarse. Esto, a pesar de las palabras de la ministra del Interior colombiana, Alicia Arango, quien dijo en la víspera que en Colombia mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos.



Le puede interesar: "Mi reporte es muy crítico, pero es el reflejo de la realidad"

“Creo que estamos en una fase de apaciguamiento de un conflicto creado de manera un poco artificial por algunos, que no quisieron entender que mi informe estaba lleno de recomendaciones positivas para el Gobierno”, dijo a EL TIEMPO, en Ginebra, el relator especial Forst al concluir la presentación de su reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.



En su reporte, que generó la airada reacción del Gobierno, Forst asegura que Colombia es el país con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina.



De igual forma, sostiene que la gran mayoría de ellos están en peligro por la acción de actores estatales y no estatales, incluidas empresas nacionales y trasnacionales y que, además de la falta de reconocimiento público positivo, deben enfrentarse a ser deslegitimados y criminalizados.

Creo que estamos en una fase de apaciguamiento de un conflicto creado de manera artificial por algunos, que no quisieron entender que mi informe estaba lleno de recomendaciones positivas. FACEBOOK

TWITTER

Pero, al contrario de lo que podía esperarse por lo que fue considerado en los círculos diplomáticos de Ginebra una respuesta escrita hostil de parte del gobierno de Bogotá, la embajadora colombiana ante la ONU en Ginebra, Adriana Mendoza, bajó notablemente este miércoles el tono al tomar la palabra en la sesión.



La diplomática colombiana expresó algunos reparos al reporte de Forst, pero aseguró que el compromiso se mantiene.



Agradeciendo la presentación del reporte, la diplomática aseguró que el Gobierno considera que las recomendaciones del relator “deberían servir para avanzar en la defensa y promoción de los derechos humanos”, y que otorga importancia a que “los Estados perciban el valor agregado que tienen las recomendaciones de los procedimientos especiales, que las consideren novedosas y viables en su aplicación, basadas en su contexto nacional, concretas y enfocadas a resultados”.



De igual forma, señaló que las amenazas a los líderes y defensores provienen de grupos armados ilegales y en ningún caso del Gobierno y sus instituciones.

Espero que el primer contacto que tuvimos hoy con la embajadora (Mendoza) y con el Gobierno colombiano pueda materializarse en la posibilidad de volver a Bogotá, ojalá antes del final de mi mandato. FACEBOOK

TWITTER

"Espero que el primer contacto que tuvimos hoy con la embajadora (Mendoza) y con el Gobierno colombiano pueda materializarse en la posibilidad de volver a Bogotá, ojalá antes del final de mi mandato”, dijo Forst, quien dejará su cargo el próximo mes de mayo.



El experto francés había expresado en entrevista con EL TIEMPO su desconcierto por la actitud de Colombia, que no lo invitó a hacer una visita de seguimiento a la situación de los defensores en el país, aunque se había comprometido a hacerlo.



De concretarse esta visita, el relator informó que se reuniría con ministros y otros funcionarios para verificar que las recomendaciones que formuló en su informe se están aplicando. De igual manera, indicó que no haría declaraciones públicas.



Con respecto a las palabras de la ministra del Interior, Alicia Arango, quien afirmó el martes que en Colombia matan a más personas por robarles el celular que por ser defensores de derechos humanos, Forst se mostró indignado: “Lamento este tipo de declaraciones irresponsables, especialmente cuando las hace un ministro en ejercicio, aunque también es el caso de algunos miembros del Congreso”.

El informe de Relator especial de ONU @ForstMichel apunta a grave situación de defensores de DDHH en 🇨🇴. Por su parte Encargada para los DDHH del gobierno 🇩🇪 comparte preocupaciones y apoya al gobierno 🇨🇴 en su lucha contra los asesinatos. #VivamosEnDerechos #DefendamosLaVida https://t.co/5Ip7Y96atQ — Peter Ptassek - Embajador de Alemania en Colombia (@alemEmbajador) March 4, 2020

La ministra del Interior, Alicia Arango, durante su intervención en la Mesa por la protección de la vida, en Putumayo. Foto: Prensa Ministerio del Interior

Lamento este tipo declaraciones irresponsables, especialmente cuando las hace un ministro en ejercicio, aunque también es el caso de algunos miembros del Congreso. FACEBOOK

TWITTER

El relator señaló que precisamente habló del tema con el presidente Iván Duque durante su visita a Colombia en noviembre de 2018.



“Él me dijo que recordaría en un consejo de ministros la importancia de ser consistente en la definición de los defensores y de no estigmatizarlos en las declaraciones públicas, así que espero que a este exceso de la ministra no le sigan otros”.



Carmen Lucía Castaño

Para EL TIEMPO

Ginebra