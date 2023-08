Uno de los lugares más visitados durante el año es Machu Picchu, un conjunto de ruinas del imperio Inca ubicado en la cordillera oriental del sur del Perú.



Han sido muchos los estudios que se han hecho con respecto a este lugar, entre los que se encuentra que el verdadero nombre de este sitio era 'Lladaqata' que es una palabra compuesta de la lengua quechua: 'llaqta' que significa pueblo y 'pata' que significa un espacio plano, de cualquier tamaño, ubicado en cualquier nivel de un cerro, de acuerdo a la historiadora española Mari Carmen Martín Rubio.

Un estudio reciente, que fue publicado por 'Science Advance' revela que se analizó el ADN para descubrir el verdadero origen de los pobladores de este enigmático lugar.



Según 'National Geographic' lo que descubrieron estos investigadores fue que estos incas procedían de diferentes lugares que eran muy alejados entre sí y que la comunidad estaba conformada por una gran diversidad de pobladores.



Los estudios se realizaron en ADN de posibles pobladores de menor estatus de esta civilización. Foto: iStock

Estas pruebas fueron obtenidas por el profesor Jason Nesbitt, de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad de Tulane y su grupo de investigadores, quienes analizaron varias pruebas genéticas en personas que fueron enterradas en el cerro de Machu Picchu.



Se comparó el ADN de 34 personas enterradas en el lugar con el de otras de varias regiones del imperio Inca y se intentó establecer una relación entre ellos.



Esto reflejó que la mayoría procedía de diferentes lugares del imperio y que otros venían de lugares muy lejanos como la Amazonía, así como también fue posible darse cuenta de que no había mucha relación entre ellos, por lo que se piensa que fueron llevados de manera individual y no en familias o comunidades.



Nesbitt aseguró que estos hallazgos dan a conocer información que no se había revelado antes, ya que se trata de datos de personas de menor estatus de la civilización que vivió en el Imperio Inca y no se centra en la realeza ni las élites del lugar.



De igual forma, estos estudios respaldan anteriores investigaciones que se basaron en los hallazgos arqueológicos encontrados en diversos entierros.



“La genética no se traduce en etnicidad ni nada por el estilo, pero eso demuestra que tienen orígenes distintos dentro de diferentes partes del Imperio Inca. El estudio refuerza muchos otros tipos de investigación que se han realizado en Machu Picchu y otros sitios incas”, aseguró el profesor.

Recorrido por Machu Picchu: Complejo arqueológico patrimonio de la humanidad

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

