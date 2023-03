Los días parecen ser más largos, pero la triste realidad es otra para la reconocida tiktoker y modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón. Es como si el tiempo se hubiera detenido y su mundo de aventura, de videos, de modelaje, de estudio y de su vida diaria en San Pedro Sula, Honduras, se hubiera detenido por completo.



Casi dos semanas después de ser víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja, la joven avanza lentamente en su recuperación, tras recibir la atención médica.

Apenas se puede mover luego de los golpes que recibió en su cuerpo que provocaron múltiples fracturas en su rostro y en varias partes de su cuerpo luego del salvaje ataque violento que sufrió por parte de su novio, Isaac Sandoval.



“De milagro no está muerta”, comentan algunos de sus más cercanos amigos luego de ver un video que fue grabado por una de las cámaras del sector en el cual se muestra la violencia con la que actuó su atacante.



El martes, a través de un comunicado la directiva del Hospital Mario Catarino Rivas, de esa ciudad, informó detalles del actual estado de salud de la tictoker.



Luego de conocerse un primer diagnóstico tras la agresión se pudo establecer lo grave del ataque que recibió la joven, al parecer, tras una discusión con su pareja.



De acuerdo con el informe médico a la colombiana se le deberá realizar una reconstrucción de sus dientes, luego de la pérdida de varias de sus piezas. También presenta una fractura en la mandíbula, además, de fuertes contusiones y moretones en su cuerpo.



Al parecer, la gravedad de los golpes recibidos en su rostro, específicamente en la boca, provocó grandes lesiones por las cuales un médico maxilofacial deberá reconstruir los dientes de la joven. Además, requiere de una silla de ruedas para movilizarse mientras recupera la movilidad en sus piernas.



Mientras tanto, el atacante se encuentra en libertad, tras una polémica decisión de una juez, y cumple servicio comunitario -barrer las calles y limpiar peredes de edificios públicos- ordenado por los tribunales, sanción correspondiente a una primera agresión a la joven mujer ocurrida el 18 de septiembre de 2022. En ese momento fue condenado por violencia doméstica y la pena impuesta fue cumplir esas labores, además de una orden de alejamiento de la joven colombiana, sanción que no cumplió.

La modelo colombiana, que vice hace años en Honduras, se recupera de la brutal golpiza que le propinó su pareja. Foto: Tomada de Instagram danielaaldana52



Lo que deducen psicólogos al servicio de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, de ese país, es que lo que aparentaba una completa felicidad de la vida en pareja en la vida pública, en lo privado era un angustioso tormento para la colombiana, ya que no era la primera vez que recibía ese trato de violencia, que no era solo físico sino también psicológico.



El joven, por su parte, quedó en libertad a pesar de ser un reiterado maltratador.

La noche de la agresión



La colombiana, de 23 años, estuvo a punto de perder la vida en un hecho que ha sido bastante documentado en medios y ha causado conmoción no solo en San Pedro Sula sino también en todo el territorio hondureño.



De acuerdo con la investigación de las autoridades, se revelaron nuevos detalles del ataque que recibió la muer en la madrugada del 18 de febrero. Según establecieron los detectives, el brutal ataque violento por parte del joven universitario fue hacia la medianoche en el bulevar Las Torres, de esa ciudad.



Según testigos, Daniela estaba junto a Isaac en una fiesta en el reconocido hotel Mata Colonial, donde se inició una discusión entre la pareja.



Sandoval, al parecer, le reclamó a su novia en un aparente ataque de celos, y minutos después ambos salieron del lugar para regresar a su residencia.



Durante el trayecto, cuando transitaban por el bulevar Las Torres, en el nororiente de la ciudad, la colombiana, quien es muy reconocida por sus videos en redes sociales, fue atacada con furia.



El joven habría golpeado y pateado en varias ocasiones a su pareja hasta dejarla inconsciente sobre el pavimento. No suficiente con eso, el agresor se subió a su auto, retrocedió e intentó atropellar a la colombiana. Esas imágenes quedaron grabadas en una de las cámaras del sector.



Daniela fue llevada por su pareja al centro hospitalario en estado inconsciente y con fuertes golpes y fracturas en su cuerpo.



Posteriormente, el mismo Sandoval, con cinismo, se presentó ante la policía para imponer una denuncia en contra de la agredida, y manifestó que él había sido víctima de un ataque de su pareja provocado por los celos.



Sin embargo, tras conocerse los hechos y los videos grabados también por testigos del hecho violento, que posteriormente se hicieron virales en redes sociales, los policías detuvieron a Sandoval en la misma estación de Policía, lugar a donde había ido a interponer una denuncia de maltrato.



Allí mismo fue acusado por la Fiscalía del delito de maltrato familiar habitual, debido a las agresiones que le había generado su pareja. De acuerdo con información obtenida en los registros del ente acusador, no era la primera vez que Sandoval atacaba a su novia.

La colombiana fue atendida en el hospital Mario Catarino Rivas, donde además la valoró un especialista médico maxilofacial. Foto: Tomada de redes sociales

Pero lo que tiene aún más indignada a la comunidad de San Pedro Sula es que tras la audiencia de declaración de acusado, Sandoval Ayala quedó en libertad tras recibir medidas cautelares por una jueza, que tomó esa decisión al no encontrar pruebas suficientes y se podrá defender en libertad, diferente al delito de intento de suicidio que argumentó el abogado de la víctima.



Tras conocer el hecho, el reconocido abogado hondureño Cristopher Zelaya mostró su indignación y arremetió contra la justicia hondureña, luego de que dejaran en libertad a Sandoval. El profesional del derecho se manifestó a través de sus redes sociales: “No todo lo legal es justo”, destacó.



“Me siento impactado. Les comento brevemente el caso: Isaac Emanuel Sandoval Ayala agredió brutalmente a su pareja de nombre Daniela Aldana Pinzón, no bastándole la acción tan cobarde, procedió a atropellarla con su vehículo y dejarla inconsciente”, describió en su cuenta de Twitter.



El abogado aseguró que hay videos que son pruebas contundentes contra el agresor.

“El Ministerio Publico está habilitado para actuar de oficio ya que se volvió un hecho de conocimiento público”, agregó Zelaya.



Y seguidamente se preguntó y lamentó: “¿Saben qué es triste? Lo acusaron del delito de maltrato familiar habitual y le impusieron medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva, sí, tal como lo leyó”.



Zelaya explicó que según a su criterio la acusación se quedó muy corta contra Isaac Sandoval.

Opinión:



Caso Isaac Sandoval y Daniela Pinzón.https://t.co/EHMZ9e3zaV — Cristopher Zelaya (@AbogZelaya) February 23, 2023

“Perfectamente pudo haberle dado muerte a la joven Daniela Aldana, que vale la pena mencionar que es de nacionalidad colombiana”, puntualizó en su red social.



“Esta situación desnuda las graves falencias de nuestro sistema de impartición de justicia y el poco o nulo compromiso con la sociedad de algunos Agentes del Ministerio Público. ¿Qué mensaje les enviamos a las víctimas con esta resolución? ¿Cómo les motivamos a denunciar? ¿Cuándo harán cambios profundos en el Código Penal? Este solamente es un caso de miles que se quedan en el anonimato. Condenamos enérgicamente cualquier acción u omisión que constituya violencia contra la mujer”, concluyó.

Intentan aumentar delitos



La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer ampliará el requerimiento inicial contra Sandoval, informó el Ministerio Público. Lorena Cálix, jefe de comunicaciones de esa institución indicó que buscarán este viernes incluir el delito de intento de homicidio.



“El Ministerio Público enfila ahora su estrategia acusatoria a ampliar estos delitos buscando una condena que evidentemente permita que el caso no quede en la impunidad”, explicó la funcionaria.



De acuerdo con grupos de defensoras de los derechos de la mujer, al agresor de Daniela Aldana no debieron dejarlo libre con medidas sustitutivas porque no es un caso de maltrato familiar, sino que una tentativa de homicidio.



Daniela Aldana es una joven mujer apasionada por la buena comida y los deportes de playa, y suele compartir su vida en redes sociales, por lo que lo que se ha convertido en una figura pública muy reconocida y querida en Honduras, donde reside desde hace años. Hasta una semana después del ataque, Daniela mantenía en su cuenta de Instagran algunas imágenes en las que posaba con su novio, pero durante la semana eliminó todas las fotos en que se encontraban ambos.



Por medio de redes sociales, amigos y compañeros de estudio de Daniela realizan una campaña para recaudar fondos con el fin de pagar extenso y costoso tratamiento médico de la colombiana, que incluyen tomografías, exámenes especializados y cirugías, además de la reconstrucción de sus dentadura.



Su tratamiento es especializado, los cuidados y la recuperación de su salud tienen un alto costo que deberá ser pagado por la paciente, ya que la cuestionada juez no tuvo en cuenta esa medida para que fuera sufragada por Sandoval.

Se quedará en San Pedro Sula



Autoridades judiciales explicaron que a la joven colombiana se le ofreció refugio en una casa en las ciudades de La Ceiba o Tegucigalpa para evitar más agresiones; pero “ella se negó a dejar la ciudad de San Pedro Sula”, ya que según contó, allí tiene el apoyo y el cuidado de una amiga.



“Se añade la atención médica domiciliar que se le ofreció y de lo que desistió, pues un médico amigo la atiende en su clínica", agrega el comunicado de la Fiscalía.



El Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica anunció una serie de medidas de protección para la tiktoker. El objetivo es evitar futuras agresiones de su novio, el sampedrano Isaac Sandoval Ayala, situación que se hubera podido evitar si la juez hubiera dictado orden de captura en reclusión.



A la joven se le asignó una psicóloga para apoyarla en su estado mental y garantizar su recuperación de un posible trauma a raíz de la violenta paliza que sufrió. La profesional también se enfocará en el trauma mediático que supuso la noticia y cómo le afectará por encontrarse lejos de sus familiares.



Este viernes 3 de marzo, el acusado deberá comparecer ante el juez en la audiencia inicial donde la Fiscalía presentará pruebas en su contra y hasta podría recalificar el delito dependiendo del dictamen médico expedido por los médicos judiciales tras valorar la magnitud de las lesiones causadas y las secuelas que le puedan quedar a la colombiana.



A Sandoval Ayala se le acusa por el delito de maltrato familiar habitual, que según el Código Procesal Penal de Honduras, tiene una pena de dos a cuatro años de prisión.



Por lo pronto, y mientras avanza el proceso contra el atacante, Daniela busca, por un lado, que en su caso se haga justicia y, por el otro, recuperarse por completo del brutal ataque para dejar atrás esa pesadilla. Espera, con el paso del tiempo, volver a sus rutinas diarias de ejercicio, regresar a las clases y retomar su gusto en la creación de contenido, labor que ya la ha hecho célebre en Honduras, donde es reconocida por la diversidad de los videos que sube a sus redes sociales. No espera más que eso, que sus días vuelvan a ser como antes.



JAVIER ARANA

@arana_javier