Estabilizar a Ecuador, el desafío que tendrá Noboa durante su presidencia de 18 meses

Este jueves, a las 11 a. m., el joven empresario Daniel Noboa Azín, líder de la coalición Acción Democrática Nacional (ADN), asumirá la presidencia de un Ecuador ávido de soluciones urgentes a los acuciantes problemas que enfrenta en materia económica, energética, de empleo y seguridad.



Con un 60,2 por ciento de aprobación, luego de imponerse con el 51,83 por ciento de votos en la segunda vuelta electoral y a vísperas de cumplir 35 años, Noboa se convierte en el presidente más joven de la historia ecuatoriana, pero también en el mandatario con la mayor carga de cifras en rojo con las que recibe su mandato.

Será un gobierno corto de apenas 18 meses, tiempo restante del período que le faltó cumplir al saliente mandatario, Guillermo Lasso, quien, con apenas el 11 por ciento de aceptación, deja el poder a consecuencia de la muerte cruzada entre Legislativo y Ejecutivo, un recurso amparado por la ley que decretó en mayo pasado para esquivar su destitución.

Hay cosas urgentes qué resolver para este desangramiento permanente en el que deja el desgobierno de 900 días que deja el presidente Lasso

La poca aceptación de Lasso va de la mano con las promesas incumplidas y las cifras económicas y sociales que no pudo manejar dejando en el tablero un déficit de más de 6.000 millones de dólares, una deuda pública que supera los 58.000 millones y el riesgo país que llega a los 1.941 puntos.



Pero la trepada de 74 puntos en el índice riesgo país y la caída de los bonos ecuatorianos, se produjo a inicios de mes, precisamente luego del anuncio que Noboa hizo en Washington al pedir un crédito puente a los multilaterales para financiar su plan de gobierno. Y es que, de otra manera, “el país no estará en condiciones de pagar la deuda externa en 2025 o 2026”.



El vaticinio del director del Observatorio Fiscal, Jaime Carrera, es que Daniel Noboa “no va a tener recursos ni para pagar las obligaciones salariales estatales de diciembre y que, el 2024 no da muestras de lograr financiamientos porque hasta los préstamos con los multilaterales están casi agotados”, señaló en diálogo con EL TIEMPO.



El analista aseguró que Noboa recibe un país con un déficit similar al que recibió Lasso, pero con un gasto corriente mucho mayor y sin la posibilidad de financiarlo. Además, considera que “es necesario hacer reformas que solventen la economía del país que incluye el aumentar impuestos, reducir subsidios y limitar el aumento del gasto público”.

Daniel Noboa. Foto: AFP

La solución a los racionamientos energéticos que registra Ecuador desde hace tres semanas, bajar los índices de desempleo inadecuado que se ubica en el 59,7 por ciento y establecer acciones para enfrentar el Fenómeno del Niño, también entran en la complicada agenda de Noboa.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Foto: EFE

Pero si el tema económico es complicado, sin duda, la galopante violencia está en la lista de los clamores ciudadanos. Más de 6.000 muertos se registran en lo que va del año, en especial por sicariato y narcoviolencia. Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, hasta finales de año, el índice de homicidios podría dispararse hasta 32 por cada 100.000 habitantes, situando a este país entre los más violentos de la región.



Con el ofrecimiento de ponerle freno al crimen organizado, al lavado de activos y a la toma de los centros carcelarios donde se han masacrado a casi 500 reos en los dos últimos años, Noboa tratará de sortear este flagelo según lo ha ofrecido en su “Plan Fenix”, que busca crear una central única de inteligencia y equipar con armas y tecnología a la Policía Nacional, así como reformar el rol de las Fuerzas Armadas para combatir contra la narcodelincuencia.



“Hay cosas urgentes qué resolver para este desangramiento permanente en el que deja el desgobierno de 900 días que deja el presidente Lasso” dice el experto en seguridad y exjefe de Inteligencia militar, Mario Pazmiño, quien recomienda al nuevo mandatario estructurar fuerzas de tarea en las fronteras norte y sur para taponar el ingreso de droga al país, militarizar temporalmente puertos y aeropuertos para evitar la salida de narcóticos y una reingeniería total del sistema de inteligencia. “Las acciones son urgentes”, dice a este diario.



Noboa debe cumplir con los deberes que se ha impuesto previo a su investidura, más aún, cuando desde ya anuncia que optará por la reelección en el 2025 y para eso impulsará una reforma tributaria y una consulta popular para sus primeros 100 días de gobierno.



En su primera maniobra política trata de garantizar su gobernabilidad sin tropiezos con la Asamblea Nacional. Un pacto de su movimiento político ADN, con los bloques socialcristiano y de la Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa, le darían un respiro de 87 votos para viabilizar sus propuestas.



ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

QUITO

