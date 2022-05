A menos de un mes de la novena edición de la Cumbre de las Américas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este miércoles que no le interesa participar del evento, que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles.



"Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre, no nos interesa (...) esa cumbre no enaltece a nadie", afirmó Ortega durante una actividad en Managua sobre esta cita de junio.

Washington, que aún no cursó las invitaciones, planteó que el respeto a la democracia es una condición para asistir a la cumbre. El jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, afirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela "no respetan" la Carta Democrática Interamericana de 2001.



Por tal motivo, así como Ortega, otros jefes de Estado han declinado desde ya su invitación a la Cumbre, de la cual será anfitrión Joe Biden.

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala. Foto: EFE

Tal es el caso del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, quien dijo que no asistirá a la Cumbre este martes, tras las críticas estadounidenses a su nombramiento de la fiscal general María Consuelo Porras, a un nuevo mandato.



"No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir", dijo el martes en un discurso en la Ciudad de Guatemala.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su contraparte boliviana, Luis Arce, han dicho que no asistirán a la Cumbre si Cuba, Nicaragua y Venezuela no son invitados.



Por su parte, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, dijo la semana pasada que no sería una Cumbre de las Américas sin la presencia de todas las naciones.

Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Isaac Esquivel

Este miércoles, de hecho, López Obrador insistió ante Washington que "no debe haber exclusiones" en la Cumbre de las Américas en su reunión virtual con Christopher Dodd, asesor especial de la Casa Blanca para dicho encuentro.



El canciller, Marcelo Ebrard, afirmó en un video que el mandatario abordó en su encuentro virtual con Dodd "la invitación

de todos los países del continente, sin exclusión a nadie" en medio de la polémica por la presunta ausencia

de países con dirigentes de izquierda.



"El presidente López Obrador explicó cuáles son sus conceptos, su idea de por qué esto debe ser así, que no debe haber exclusiones, que debemos entrar a una nueva etapa histórica, sentar las bases de una nueva relación", manifestó Ebrard tras la conversación.

Conciliación de Biden

Cynthia Arnson, directora para América Latina en el Centro Woodrow Wilson, habló con EL TIEMPO sobre las medidas del Gobierno de Biden sobre Venezuela y Cuba, que permitirán mayores beneficios a las poblaciones de cada país.



Según la experta, la razón principal tras los anuncios de esta semana es probablemente la Cumbre de las Américas.



“El anuncio está relacionado a las dificultades que ha planteado la cumbre para Biden. El presidente quiere llegar a la cita con una agenda positiva para la región y el alivio de las sanciones hace parte de eso. Muchos lo critican porque América Latina no suele estar entre las prioridades de EE. UU. y esto es un gesto en esa dirección”, sostiene.



Además, afirma la analista, internamente se le criticaba por mantener políticas de su antecesor y no cumplir con sus promesas de campaña.



De acuerdo con la experta, sin embargo, lo más probable es que eso no deje satisfecho a sus críticos en la región. Entre otras cosas porque la decisión de no invitar a Cuba o Venezuela se da como un hecho y es improbable que los países que han amenazado con no asistir cambien de parecer tras estos anuncios.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de Bloomberg, Efe y AFP

