Los cuerpos de los tres colombianos que murieron en Haití en medio del magnicidio del presidente Jovenel Moise en el mes de julio de 2021 serán cremados en las próximas horas.



Se trata de los cuerpos de Duberney Capador, a quien acusaron de ser el líder de la operación para asesinar al presidente haitiano y quien murió por un tiro de gracia; y de los exmilitares Javier Mauricio Romero y Miguel Garzón, también fallecidos en la escena del magnicidio.

Según las autoridades, los cuerpos de los tres exmilitares colombianos serán cremados por cuenta del mal estado en el que se encuentran. Esto debido a que la morgue en la que reposan sus cuerpos en Haití está en condiciones precarias, lo que habría causado el deterioro.



La decisión de cremarlos se tomó con el consentimiento de los familiares de los fallecidos, quienes desde el pasado mes de enero habían expresado su deseo de cremación tras las dificultades que atravesaron para la repatriación de los cuerpos a Colombia.



Sin embargo, no fue sino hasta esta semana que el Gobierno y las autoridades de Haití iniciaron el trámite de manera oficial para la cremación.



Duberney Capador, fallecido en Haití. Foto: Archivo familiar

Los trámites para la cremación estarán a cargo de Julio Santa, cónsul en República Dominicana, quien también tiene competencia en Haití.



Los familiares de Capador, Romero y Garzón podrán seguir la velación por videollamada.



Cabe recordar que el presidente de Haití fue asesinado el 7 de julio de 2021 cuando un grupo de mercenarios, la mayoría colombianos, ingresaron a su casa para acabar con su vida.



Presos enfrentan problemas en su defensa

Este jueves también se conoció que los colombianos que permanecen presos en una cárcel de Haití no tienen una defensa.



Según dio a conocer la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, ningún abogado haitiano ha querido asumir la defensa de los connacionales.



Además, Ramírez afirmó que el Gobierno de Haití no ha querido apoyar el proceso legal para que este avance con mayor rapidez.

No hemos logrado de parte de las autoridades haitianas la cooperación que hemos pedido y la que hubiéramos querido tener desde el comienzo

TWITTER

"No hemos logrado de parte de las autoridades haitianas la cooperación que hemos pedido y la que hubiéramos querido tener desde el comienzo. Y, además de esta cooperación, el haber trabajado juntos para que se investigue y para que se conozca quiénes fueron no solamente los autores materiales, sino los autores intelectuales del crimen del presidente”, afirmó la canciller en un evento en la Universidad CES.



Aunque aseguró que Colombia no pretende que el caso quede en la impunidad, agregó que los presos colombianos deben tener garantías en medio del proceso.

#Hoy Cónsul en Rep. Dominicana, concurrente para Haití, entregó donación de alimentos en cárcel de Puerto Príncipe para los 18 colombianos detenidos por su presunta participación en el magnicidio del Presidente Jovenel Moise. El Cónsul verificó que están en buen estado de salud. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 17, 2022

En las últimas horas también se conoció que los detenidos gozan de buen estado de salud.

