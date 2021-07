Cubanos se lanzan a las calles de la isla en una inédita protesta

Los sonidos de las habituales jornadas familiares de domingo en Cuba se transformaron en gritos de “libertad”, “abajo el comunismo”, “si se puede”, “abajo el hambre”, “cambio de sistema”, entre otros muchos, mientras que al pasar las horas de ayer la violencia fue escalando entre manifestantes y policía y simpatizantes progubernamentales en diversos puntos del país.



Al aumentar la agitación, el presidente Miguel Díaz-Canel difundió un mensaje por radio y televisión nacional en el que convocó “a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días”.



En su comparecencia explicó que las protestas formaban parte de una campaña para acabar con la revolución, con un bloqueo recrudecido que buscaba asfixiar al pueblo en estas “circunstancias de muchas carencias y dificultades”.



Agregó que revolucionarios se habían sumado a la protesta encabezada por “un grupo de manipuladores” que hacen llamados al cacerolazo para provocar disturbios sociales, e insistió: “la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”.

Sin embargo, no pareció apaciguar los ánimos y continuaron los bocinazos y los gritos, y comentarios del tipo de “tranquila que esto es un pueblo entero”, “vamos, vamos”.



En Güines, a 60 kilómetros de la capital, vecinos saquearon una tienda. En otros puntos la policía se retiraba atacada con piedras, o soldados y policías se parapetaban frente a los manifestantes



En La Habana, muy cerca del capitolio, a la fotógrafa de EL TIEMPO, Eliana Aponte, le arrebataron su cámara y a su esposo, el fotorreportero de la agencia AP, Ramón Espinosa, personas vestidas de civil le propinaron una golpiza que lo dejó con la cara sangrando y un ojo morado muy cerca del Capitolio habanero.

El fotógrafo español Ramón Espinoza fue arrestado por la Policía mientras cubría las manifestaciones. Foto: Adalberto Roque. AFP

“Fue la policía la que quiso quitarme la cámara y un grupo de mujeres me rodeo y lo impidieron, pero en un momento, alguien que no llevaba uniforme me la quitó”, nos dice Eliana.



San Antonio de los Baños, una localidad 35 kilómetros de La Habana, y Palma Soriano, en la oriental Santiago de Cuba, fueron las primeras localidades en que sus habitantes salieron a las calles.



Conforme pasaban las horas se fueron sumando otras localidades por toda la isla.

En los 62 años de castrismo, solo hay un referente similar en el llamado “maleconazo”, cuando centenares de personas protestaron en su camino hacia el malecón el 5 de agosto de 1994.



Al día siguiente Fidel Castro llegó hasta allá y pidió a la gente a “ganar la calle” y “derrotar a los apátridas”. Acusó a los Estados Unidos de “intentar provocar un baño de sangre”. La policía, ayudada por civiles, logró controlar la protesta.



Entonces coincidía el momento más duro del llamado periodo especial, cuando muchos cubanos se lanzaban al mar para llegar a Estados Unidos, pero no había Internet.

Testigos denunciaron represión contra manifestantes durante la jornada inédita de protestas que se registró este domingo en Cuba. Foto: AFP / ADALBERTO ROQUE

Hoy, con la ventana de las redes sociales -pese a cortes intermitentes de las comunicaciones- se vive una “tormenta perfecta”: el bloqueo se mantiene arreciado, la escasez de alimentos y de medicinas, la falta de liquidez afecta a las compras de alimentos y combustible, la epidemia del covvid-19 galopa suma cerca de 7.000 positivos en un día y más de 1.400 muertos desde que se declaró la pandemia.



Una situación que tiene a la mayoría de los cubanos muy desesperados a pesar de que los científicos isleños han logrado aprobar una de los cinco candidatos vacunales para frenar los contagios y de que tres millones de cubanos han recibido al menos una dosis.



La protesta había sido convocada por las redes sociales y también estas mismas redes difundieron en directo las caminatas por las respectivas calles y plazas. También arengaron todo el día a resistir en las calles al tiempo que desde Miami el exilio pedía una intervención internacional, incluso militar, para evitar un “baño de sangre” e intervenir la radio y la TV.



Hombres y mujeres, algunos con bicicleta, otros llevando bolsas de compras siguieron a quienes invitaban a no tener miedo y participar.



Jóvenes del movimiento 27N protestaron frente al Instituto Cubano de Ratio y Televisión (ICRT) coreando “Cuba sufre” y “queremos ser escuchados”. Fueron contrarrestados con gritos de “Viva Fidel” y posteriormente detenidos.



“El pueblo unido jamás será vencido”, decían, otros insistían en permanecer “juntos, si estamos juntos no podrán con nosotros.



Por la tarde, el malecón se volvió a llenar de gente. Cerca del Capitolio mujeres pro y antigubernamental se enzarzaban en peleas y gritería.



Conforme el sol se iba poniendo, más y más voces insistían en el grito recurrente de “libertad”. La noche se presenta muy larga.



Milagros López de Guereño

Corresponsal de EL TIEMPO

La Habana

