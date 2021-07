Activistas reportan más de 500 detenidos desde las protestas en Cuba

Activistas afirmaron que más de 500 personas fueron detenidas desde las protestas del 11 de julio en Cuba, entre ellos varios menores de edad, mientras organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días.



Durante y después de las protestas del 11-J, que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones a los participantes y supuestos instigadores, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas opositores y periodistas independientes.



El Gobierno no ha ofrecido datos sobre detenidos y se desconoce cuántos hay, si bien organizaciones han hecho sus propios estudios que los cifran desde más de cien hasta miles en todo el país.



Activistas han hecho circular un listado interactivo en un documento Excel que permite a los usuarios introducir no solo los datos personales de los arrestados, sino también información útil como la fecha y hora de detención, el último reporte o el lugar donde fueron vistos por última vez.



El elenco incluye ya 537 nombres en localidades de todo el país, de ellos once menores, entre los que figura un adolescente de 15 años. Por lo general se les imputan cargos como "desacato" o "delitos contra la seguridad del Estado.



La organización Cuban Prisoners Defenders denunció que muchos de los arrestados son sometidos a la vía del juicio sumario, sin posibilidad de acceder a una adecuada representación legal.



Una parte de ellos fueron puestos en libertad en los últimos días, algunos sin cargos y otros en arresto domiciliario a la espera de juicio. Entre estos últimos cobró especial protagonismo en las redes el testimonio de un estudiante universitario, Leonardo Romero Negrín, que aseguró haber sufrido golpes y vejaciones durante varios días de detención por participar en una marcha pacífica en La Habana.

Manifestantes pro-gobierno gritan a favor del gobierno en frente del Capitolio de La Habana durante el estallido social en Cuba, Julio 11, 2021. Foto: Eliana Aponte / EL TIEMPO

El portal La Joven Cuba, un medio de intelectuales de izquierdas del país, reveló su testimonio completo y solicitó una "comisión de la verdad" para investigar presuntos abusos de las autoridades en relación con las protestas del 11-J, las mayores en 60 años en Cuba.



Otro joven liberado los pasados días declaró a Efe desde el anonimato que no sufrió golpes o vejaciones en prisión -solo durante la protesta- y recibió un trato "normal", excepto por los molestos y verbalmente agresivos interrogatorios, a veces de madrugada.



¿Nuevas Damas de blanco?

El recién creado Movimiento Madres invitó a que salgan a la calle este miércoles en todo en país "todas las madres, tías, hermanas, novias y abuelas" cuyos familiares "hayan fallecido, estén heridos o desaparecidos desde el 11 de julio".



Este colectivo remite a las Damas de blanco, las esposas y familiares de los 75 disidentes encarcelados durante la ola represiva de 2003 conocida como Primavera Negra, que durante años se manifestaron pacíficamente para pedir su liberación. Las detenciones masivas han generado críticas en la comunidad internacional.



La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió esta semana la urgente liberación de los arrestados, además de una investigación que permita sancionar a los responsables en caso de confirmarse abusos.

El régimen cubano convocó a sus simpatizantes para marchar en apoyo de la revolución. Foto: Eliana Aponte / EL TIEMPO

El 'comienzo' de un cambio

El pueblo de Cuba "está harto" y las recientes protestas en ese país señalan el "comienzo" de un cambio que puede llevar al fin de la dictadura, afirmaron este martes legisladores estadounidenses en una audiencia del Congreso.



En la audiencia del subcomité de Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de la Cámara Baja, dos activistas discreparon sobre si debe levantarse el embargo estadounidense y las sanciones contra funcionarios cubanos.



Mientras, el presidente del comité, el legislador Albio Sires, destacó el hecho de que "miles de cubanos" hayan "salido a la calle exigiendo libertad y democracia" en las protestas del pasado día 11. "Lo que hemos visto es nada menos que un comienzo", opinó Sires, demócrata de Nueva Jersey.



"Las personas que se han sumado a las protestas han puesto sus vidas en juego y no debemos olvidar cuán poderoso es esto", añadió Sires, quien, a los 11 años de edad, emigró de Cuba con su familia.



Por su parte el representante Mark Green, republicano de Tennessee, afirmó que "los cubanos están asqueados y cansados de la opresión, y han salido a las calles demandando el fin del comunismo". "El sentimiento contra el régimen ha crecido en el país y las protestas muestran un despertar de la sociedad civil", añadió.



Sires y Green afirmaron que el Gobierno cubano emplea tecnología proporcionada por China para interferir o impedir las comunicaciones y el acceso de los ciudadanos a internet y las redes sociales.



José Miguel Vivanco, director para las Américas en la organización Human Rights Watch, dijo en la audiencia que desde el 11 de julio "miles de cubanos han salido a las calles en todo el país y el gobierno reaccionó con una represión brutal". "Los grupos de derechos humanos dan cuenta de que unas 500 personas han sido detenidas", añadió.



EFE

