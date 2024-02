Cuba pide por primera vez ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU: ¿por qué?

El Gobierno de Cuba ha solicitado por primera vez ayuda mediante una comunicación oficial a la dirección del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ante las dificultades del país para poder seguir entregando leche a los menores de siete años.



(Lea aquí: Ecuador: así se planeó el magnicidio de Fernando Villavicencio desde la cárcel)



Según confirmó el PMA a EFE, la dirección ejecutiva de este brazo de Naciones Unidas, que se define como “la mayor organización humanitaria del mundo”, recibió una comunicación oficial del Gobierno de Cuba y ya está enviando leche en polvo a la isla.

“Confirmamos que el PMA ha recibido una comunicación oficial del Gobierno (cubano) solicitando apoyo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de siete años en todo el país”, indicó por escrito la delegación del PMA en la isla.

El contexto de profunda crisis económica que enfrenta Cuba está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país FACEBOOK

TWITTER

El programa de la ONU, que habla de “necesidad urgente”, subraya “la importancia de esta solicitud”, especialmente en el contexto de “profunda crisis económica que enfrenta Cuba”, algo que está impactando “significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población” del país.



El Gobierno cubano no había hecho pública ni la solicitud ni los primeros aportes multilaterales, pese a que lleva semanas hablando del problema. EFE ha pedido una aclaración, pero por el momento no ha tenido respuesta.

Carta a la dirección ejecutiva

El organismo multilateral confirmó asimismo que “es primera vez que Cuba solicita apoyo emitiendo una comunicación oficial al más alto nivel de dirección del PMA”, aunque el programa tiene desde hace tiempo varios proyectos en la isla.

Según ha podido confirmar EFE de dos fuentes conocedoras de la petición, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex) envió la carta a la dirección ejecutiva del PMA en Roma a finales del año pasado.



A raíz de esa misiva, el PMA indicó que este febrero logró entregar "144 toneladas métricas de leche en polvo descremada”, beneficiando a casi 48.000 niñas y niños de entre siete meses y tres años en Pinar del Río y La Habana". Esto supone apenas el 6 % de los menores a los que el Gobierno pretende entregar leche subvencionada.



(Puede leer: Paro del sector aeronáutico deja a miles de pasajeros varados en Argentina)

Facebook Twitter Linkedin

El Gobierno de Cuba pidió ayuda por primera vez a la dirección del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Foto: EFE

Además, según el PMA, la solicitud cubana "no refiere ningún marco temporal explícito" -no pide apoyo por un período de tiempo limitado-, por lo que el organismo multilateral está buscando "movilizar recursos adicionales".



"Estamos en constante diálogo con donantes tradicionales y no tradicionales, explorando diversas opciones que faciliten tanto la donación como el financiamiento", afirmó el PMA.



EFE ha podido confirmar que al menos dos países, uno en Europa y otro en América, han sido contactados por el PMA. Ambos están actualmente analizando sus posibilidades y no han tomado una decisión.

Se agrava situación alimentaria: Cuba pide ayuda a la ONU por falta de leche https://t.co/9tGm0Y0kbm #Cuba #Cubanet — Cubanet 🇨🇺 (@CubanetNoticias) February 29, 2024

Bien escaso

La leche es un bien escaso desde hace años en Cuba, aunque en general los niños de hasta siete años (y personas con dietas especiales) podían contar con una cantidad de leche en polvo al mes a través de la cartilla de racionamiento, por lo que la obtenían a un precio altamente subvencionado (2,5 pesos por kilogramo, unos 21 centavos de dólar).

La disponibilidad de leche de fuente estatal, sin embargo, se ha deteriorado en los últimos meses. Algunas provincias han recortado la población priorizada o reducido las cantidades que entregan, mientras que otras han empezado a distribuir como sustituto bebidas vitaminadas.



La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, aseguró a mediados de febrero que la producción nacional de leche es insuficiente y que ha habido problemas para importar la necesaria, con lo que el Estado no puede afrontar la demanda de “más de 2.000 toneladas” mensuales de leche para los menores de siete años y personas con dietas especiales.



(Le puede interesar: ¿Por qué Javier Milei está enfrascado en una polémica con gobernadores de Argentina?)

De la misma forma, El Gobierno cubano advirtió el domingo pasado que no podrá garantizar hasta finales de marzo el pan subvencionado de la canasta básica por desabastecimiento de harina de trigo.

Por su parte, el Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) afirmó que la falta de pan que se oferta por la cartilla de racionamiento se debe a "situaciones específicas" con los "embarques planificados", sin dar más detalles al respecto.

En los próximos días se enfrentarán severas afectaciones en la producción de pan en cada territorio, por la inestabilidad en el suministro de la materia prima FACEBOOK

TWITTER

"En los próximos días se enfrentarán severas afectaciones en la producción de pan en cada territorio, por la inestabilidad en el suministro de la materia prima", explicó la directora comercial de la estatal Empresa de Molinería, Zaily Pérez Hernández, citada por el sitio oficialista Cubadebate.



Añadió que la industria alimentaria cubana no está exenta de las consecuencias del embargo económico de EE.UU. y que la llegada de barcos se "complejiza".



El país caribeño cuenta con cinco molinos para procesar el trigo: tres en La Habana, uno en Santiago de Cuba (este) y otro en Cienfuegos (sureste). En estos momentos este último es el único activo y sólo produce 250 toneladas diarias de harina.



Cuba requiere mensualmente de 20.000 toneladas solo para producir el pan de la canasta familiar normada, según refirió Cubadebate.



(Lea también: Soldados israelíes mataron a más de 100 personas durante distribución de ayuda)

CUBA



NO HAY PAN pic.twitter.com/6MEJ8gC4oG — Entre Líneas No Oficial (@EntrelineasNoOf) February 28, 2024

Crisis

Frente a estas dificultades, en Cuba es posible encontrar leche líquida y en polvo en algunas de las empresas del incipiente sector privado del país, pero a precios inaccesibles para la inmensa mayoría de los cubanos. El kilo de leche en polvo puede costar entre 1.500 y 2.000 pesos, cuando el salario mensual medio son 4.200 pesos.

Las dificultades económicas crónicas de Cuba han degenerado desde hace tres años en una grave crisis por la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y decisiones en la política macroeconómica, comercial y monetaria nacional.



La situación se evidencia especialmente en la escasez de productos básicos (alimentos, combustibles y medicinas). Cuba importa el 80 % de lo que consume y tiene serios problemas para abastecerse de las divisas que precisa para importar bienes.



En los últimos meses muchos de los productos que aún se incluyen en la cartilla de abastecimiento, como el arroz, el café o el aceite, han sido entregados de forma irregular o en cantidades reducidas. Las largas colas en torno a las bodegas que reparten los productos subvencionados son constantes.



(Le recomendamos: Así son los nuevos billetes con la cara del rey Carlos III que lanzó el Reino Unido)

Facebook Twitter Linkedin

Cuba subirá este viernes más de un 400 % el combustible Foto: EFE

EFE