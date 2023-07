El 11 de julio de 2021, miles de personas en Cuba salieron espontáneamente a las calles, en decenas de ciudades, para protestar, en números no vistos desde hace décadas. La gente participó en las protestas exigiendo un cambio en las condiciones de vida en Cuba.

Las protestas respondieron no solamente a la escasez de alimentos, objetos de higiene personal y medicinas, los constantes apagones y falta de electricidad, sino también respondieron a las restrictivas medidas que había tomado el gobierno para abordar los contagios de covid-19, así como la represión del Estado, que, como señalan organizaciones, ha violentado por décadas la libertad de expresión y reunión pacífica.



Al cumplirse dos años de esa emblemática fecha, un grupo de organizaciones emitió un comunicado en el que les piden tanto a la Unión Europea (UE) como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) "que exijan a las autoridades de ese país garantizar el derecho a la protesta y liberar a las personas privadas de libertad por exigir sus derechos".



El comunicado está firmado por Civil Rights Defenders, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humano (Raza e Igualdad), Artists At Risk Connection (ARC) - PEN America, Democuba: Instituto Democrático para el Desarrollo en Cuba, Red de Líderes y Lideresas de Cuba - RELLIC, Justicia 11J, Cubalex Article 19 Oficina para México y Centroamérica, PEN Internacional, CADAL, Observatorio de Libertad Académica (OLA), Observatorio de Derechos Culturales (ODC) y 4Métrica.



"La respuesta de las autoridades, durante y después de las manifestaciones, ha sido reprimir a quienes se manifiestan mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cortes de internet, exilio forzado, criminalización, vigilancia física y digital, amenazas, imposición de multas, juicios sumarios y ordinarios sin garantías al debido proceso, etc.", apunta el comunicado.



La cifra de encarcelados no se conoce con precisión. Las organizaciones Justicia 11J y Cubalex han documentado al menos 1.484 detenciones.



"Las organizaciones firmantes advierten con preocupación que las prácticas represivas del gobierno cubano contra todos aquellos que son percibidos como disidentes se mantienen, y que defender los derechos en Cuba hoy sigue siendo una actividad de alto riesgo", se lee en el comunicado de las organizaciones.



Así las cosas, las organizaciones piden "de manera urgente a los Estados miembros de la Unión Europa y de la Celac consideren poner en la agenda las violaciones de Derechos Humanos en Cuba y respondan de manera proporcional a la magnitud de la crisis que vive el país".



Entre las distintas peticiones que expresan en la carta se encuentra "promover a través de todos los mecanismos posibles para que se garantice el derecho humano a la participación política en condiciones de igualdad, de acuerdo con el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos", así como "exhortar al Gobierno de Cuba que ponga fin al uso excesivo e injustificado de la fuerza y a las detenciones arbitrarias durante las protestas, y abstenerse de realizar cortes de internet que obstaculicen el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y el acceso a la información".

REDACCIÓN INTERNACIONAL