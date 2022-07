El general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, de 62 años, era considerado como el hombre con más poder en el área económica y financiera y estaba llamado a ocupar altos puestos en la cúpula del poder en Cuba.



La repentina muerte del ex yerno del retirado Raúl Castro Ruz, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, según una escueta nota oficial, se produce cuando los cubanos están sumidos en una grave crisis, sino la más grave de los últimos 60 años.



"Con profundo pesar informamos a nuestro pueblo que en las primeras horas de la mañana de este viernes 1 de julio, como resultado de un paro cardiorrespiratorio, falleció el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, presidente ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias", señaló la breve nota oficial reproducida en los medios cubanos.



López-Calleja era casi un desconocido para los cubanos, aunque llevaba años al frente del Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (GAESA), que controla entre el 50 y el 80 por ciento de la economía cubana, a través de sectores vitales como turismo, inversión financiera, importación-exportación y remesas familiares.



Salió a la luz en octubre del 2021 cuando se reorganizó el Buró Político del del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único permitido, y fue elegido para integrarlo.



Recientemente fue designado diputado de la Asamblea Nacional por la localidad de Remedios (Villa Clara).

Después compaginaba la presidencia de GAESA con el cargo de asesor del presidente Miguel Díaz-Canel. Su rostro salía en la pequeña pantalla acompañando al mandatario en las visitas por pueblos u ciudades de la nación antillana.



La escueta nota oficial publicada por todos los medios cubanos, destacó la “brillante hoja de servicios a la patria y a la revolución cubana” de quien se ha considerado -no lo dice el texto- un hombre clave aunque hasta hace muy poco siempre fuera del foco.



El PCC informa en su página web que López-Calleja trabajó para el Ministerio de Comercio Exterior, las FAR y la contrainteligencia militar -en 1990 también cumplió misión internacionalista en Angola- , además de GAESA, desde 1996. En 2011 fue elegido miembro del comité central.



Participó en la Comisión Política Económica desde su creación en 2006. En 2011 lideró la comisión gubernamental de atención a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, un proyecto de promoción económica, que no acaba de despegar.



Según un perfil de la agencia Bloomberg, GAESA aparece como "el mayor emporio de negocios en Cuba, un conglomerado que comprende al menos 57 empresas propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y operadas bajo un rígido régimen de metas financieras desarrolladas durante decenios. Es un elemento decididamente capitalista, profundamente incrustado en la Cuba socialista".



El grupo posee en todo el país las principales cadenas de tiendas minoristas y 57 hoteles, entre ellos el Saratoga, cuya reciente explosión de gas que dejó más de 40 muertos salpicó al conglomerado por un supuesto deficiente mantenimiento de la instalación.



Tiene restaurantes, gasolineras, carros de alquiler e importadoras para adquirir cualquier tipo de alimentos o productos.

Nació el 19 de enero de 1961. Estudió Administración de Empresas en la antigua Unión Soviética.



Prosperó dentro de las FAR atendiendo el sector económico. Trabajó durante años con el general Julio Casas Regueiro, un militar destacado y muy cercano a los hermanos Castro y jefe del departamento económico de las FAR y fundador de GAESA.



Luis Alberto Rodríguez se casó con Déborah, la hija mayor de Raúl Castro y Vilma Espín. Tuvieron tres hijos. Dos hijas y un hijo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo” y por ser guardaespaldas de su abuelo y ser jefe del Departamento de Seguridad Personal del Ministerio del Interior.



Su divorcio no empañó su prestigio profesional y continúo ascendiendo con el apoyo de su ex suegro.







Milagros López de Guereño

Corresponsal de EL TIEMPO

La Habana

