Un clamor social desatado el 11 de julio de 2021 dio como resultado dos días de intensas manifestaciones que sacudieron a cerca de 50 localidades de Cuba al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”, cuando se acentuaba la crisis económica que envuelve a la isla, la peor en tres décadas.



Un año después de las protestas del 11 y 12 de julio, las dificultades sociales y económicas se mantienen e incluso han empeorado en algunos sectores como el transporte o el suministro eléctrico.



Centenares de manifestantes han sido juzgados y condenados a penas severas mientras el gobierno multiplica actos culturales, recreativos y deportivos que hagan olvidar el descontento y aletargar las posibles beligerancias ante el aniversario del inusitado levantamiento popular que sorprendió a Cuba y al mundo.



Las marchas antigubernamentales, las mayores desde que triunfó la revolución en 1959, dejaron en todo el país un muerto, abatido por uniformados en La Güinera, un barrio marginal de La Habana, atribulado por policías durante las históricas protestas, además de decenas de heridos de ambos bandos y más de 1.300 arrestos, según la ONG Cubalex.



El gobierno informó que 790 prisioneros fueron encausados y 488 recibieron sentencia definitiva, muchos por el delito de sedición con penas de hasta 25 años de cárcel. Estados Unidos dijo recientemente que trabajaría con aliados para apoyar a los detenidos “injustamente”.



A su vez, el portavoz del servicio de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, expresó su “preocupación” por las condenas de 5 y 9 años respectivamente a los opositores Luis Manuel Otero y Mikel Castillo ‘Osorbo’ -quienes rechazaron apelar sus sentencias- e instó a las autoridades cubanas a “respetar derechos civiles y políticos”.

Cuba nov 14 de 2021. Yunior García Aguilera, dramaturgo y uno de los fundadores del grupo Archipiélago muestra una flor blanca a través de una ventana de su casa en La Habana, Cuba. Foto: Eliana Aponte

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba rechazó esta semana las declaraciones de Stano por ser “contrarias a los principios de Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) de igualdad, no injerencia y respeto a la soberanía de las partes”.



Jorge Gil, jubilado de 72 años y un representante del Partido Comunista de Cuba en La Güinera, reconoce que la protesta fue resultado de años de abandono.



“Hubo una parada bastante larga y se deterioró todo el reparto”, explica frente a los cimientos de lo que era su casa. La vivienda fue derribada para su reconstrucción, como parte del programa de mejoramiento oficial. Los materiales no han llegado y él sigue viviendo con su familia en un lugar prestado.



Enfrente, en una casa recién pintada, habita Isabel Hernández, de 44 años. Uno de sus hijos también está preso por marchar. Pese a eso, su vivienda fue restaurada en seis meses, gracias a los trabajos de mejoramiento. “Muy contenta estoy”, dice con sentimientos encontrados.

El presidente Díaz-Canel durante su presencia en las marchas que tienen lugar este domingo en Cuba. Foto: AFP / Yamil LAGE

Algunos creen que el 11J fue un triunfo de la revolución. “Estamos más que súper agradecidos, presidente, con todos los cambios que ha tenido nuestro barrio”, dijo Ileana Macías, una lideresa local, durante una reunión de mujeres con el primer mandatario, Miguel Díaz-Canel.



Pero para Wilbert Aguilar, hay una “tristeza generalizada”. Niega que los manifestantes sean “contrarevolucionarios”. “No les encontraron armas, su única arma era la voz”, alega.



Y es que estos 12 meses han estado marcados por el bloqueo unilateral estadounidense, una galopante inflación que tiene los precios por las nubes, el transporte en situación crítica, averías en importantes centrales termoeléctricas que provocan molestos apagones y, por si fuera poco, la isla lidia con la mayor infestación de mosquitos transmisores de dengue en los últimos 15 años.



Dentro del intenso panorama, algo bueno es que la pandemia del covid-19 se mantiene controlada gracias a las vacunas cubanas desarrolladas por la potente industria biotecnológica. Según cifras oficiales, más de un millón de cubanos se contagiaron y de ellos 8.529 murieron.

Eso sí, la escasez de combustible se traduce en colas kilométricas para llenar los depósitos. “Me avisaron que iban a sacar y vine a las dos de la madrugada para poder repostar. A esa hora no había tanta gente”, dice Carlos, chofer de un taxi particular.



Por lo mismo, los camiones de basuras recolectan con menos frecuencia provocando montañas de deshechos por los suelos y pestilencia ambiental.



La búsqueda de alimentos en tiendas donde solo se puede pagar en tarjetas de divisas ya no es tan masivo como al principio de su apertura. Ahora, “la matazón” está en las tiendas que venden en moneda nacional.

Vista de una calle en La Habana, Cuba. Foto: Eliana Aponte / EL TIEMPO

Son largas y exasperantes y se ha dado más de una riña incluso con arma blanca o a tirones de pelo por saltarse la cola cuando el salario medio ronda los 3.838 pesos cubanos que, a cambio oficial, serían 153 dólares y al cambio paralelo unos 38,38.



Según el economista Pedro Monreal, el salario medio es “apenas un 18 por ciento mayor que el valor de la canasta básica en La Habana (3.250 pesos)”.

Desde octubre de 2021 hasta el pasado febrero, el índice de precios minoristas creció el 12,2 por ciento, por lo que el salario medio habría perdido aproximadamente el 6 por ciento menos de seis meses

TWITTER

Monreal indica que, según datos oficiales, “sería un salario muy próximo a lo que pudiera considerarse como el equivalente a una línea de pobreza”.



Justamente, las dificultades para conseguir alimentos y medicinas fueron el desencadenante de las marchas que comenzaron en San Antonio de los Baños.



Prendida la mecha, se extendieron por varias ciudades y poblaciones de la isla donde se mezclaron las legítimas reivindicaciones con el vandalismo, los saqueos y los llamados contra el gobierno.



El informe presentado por Cubalex y Justicia 11J mostró el perfil de la mayoría de los enjuiciados reflejando que el grueso de los detenidos por las movilizaciones (93 por ciento) “no pertenece a ninguna organización política”.



Además, 27 personas de entre 16 y 18 años han recibido algún tipo de sanción por su participación en las movilizaciones.

Juan Pappier, investigador sénior de Human Rights Watch (HRW), destacó que el informe “tiene que ser una alerta a la comunidad internacional sobre las graves violaciones de los derechos humanos (en Cuba)”, mientras que Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, aludió a que el nuevo código penal cubano incrementa las penas y sanciones para quienes “ejerzan su derecho al disenso”, además de criminalizar las expresiones de protesta publicadas en internet.



A su turno, Alessandra Pinna, directora de programas de América Latina y el Caribe de la organización Freedom House, dijo que tras las marchas del 11J en la isla hay “un esquema de represión generalizada” y muchos activistas fueron detenidos o debieron exiliarse.



“El costo político es cero”, se lamentó la directiva de Freedom House, al recordar que Cuba actualmente es uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la vez que la comunidad internacional no ha respondido con la misma magnitud que cuando se trata de Venezuela o Nicaragua.

Sin mayores ánimos

Vista de una calle de La Habana, Cuba. Foto: Eliana Aponte / EL TIEMPO

Cubanos del exilio han convocado manifestaciones solidarias con los presos del 11J en España, Francia, Italia, Alemania, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Canadá. Pero, un año después, pocos esperan que dentro de la isla vuelva a darse un movimiento así. Disidentes afirman que las autoridades les dejan claras las salidas: exiliarse, callarse o ir a la cárcel.



Para el académico Arturo López-Levy, exiliado en EE. UU., la oposición necesita comprender que la economía es lo que causa la ira entre los cubanos.

Es una oposición que en su agenda está cada día más desconectada de los principales motivos de protesta inmediata que tiene el sector descontento de la población cubana.

TWITTER

Según datos de fronteras estadounidenses, 140.000 cubanos han ingresado en ese país desde octubre, siendo el mayor éxodo registrado desde los años 80.



No obstante, la periodista y escritora Rosa Miriam Elizalde señaló en una columna del diario La Jornada que en Cuba no “se han producido réplicas” del 11J y que, contrariamente a lo esperado, “es Washington quien muestra señales de debilidad y aislamiento, a juzgar por la Cumbre de las Américas, cuando el presidente Biden excluyó de la cita a Venezuela, Nicaragua y Cuba”.



La también vicepresidenta de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba asegura que “los medios han dejado de mirar lo que sucede en la isla y solo queda el submundo de las plataformas sociales que envía sin cesar señales apocalípticas a través de la guerra desinformativa”.



Y sostiene que “si hay una zona oscura de los acontecimientos del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba es la de la responsabilidad de las plataformas estadounidenses”.

Vista de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Foto: Yamil LAGE / AFP

De todas formas, el reciente anuncio de Biden de flexibilizar las políticas hacia Cuba con más vuelos, más remesas y agilización de las reunificaciones familiares, reactivando paulatinamente la actividad del consulado en La Habana, abre un pequeño rayo de esperanza para una mejoría.



Aunque la mejoría más deseada es la que pueda llegar desde los propios emprendedores y trabajadores cubanos. Incluso Gil, que luchó en dos guerras en África y defiende a capa y espada el sistema socialista, admite que aún pervive un sentimiento de dolor.



“Espero que eso sea un problema que subsane rápido y que la mayoría de esos muchachos vayan saliendo pa' la calle porque a final de cuentas son muchachos y tienen que rectificar”, dice entre lo que queda de su casa, donde el único habitante es un gallo que revolotea a su alrededor.

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO

CORRESPONSAL EL TIEMPO

LA HABANA, CUBA

