Cuba comenzará a vacunar contra el covid-19 a su población infantil

Cuba, que enfrenta el momento más crítico de la pandemia, comenzará a inmunizar el viernes a su población entre 2 y 18 años con sus vacunas anticovid Abdala y Soberana 02, una condición que puso el gobierno para abrir las escuelas, se informó oficialmente este miércoles.



(Le puede interesar: Cuba: EE. UU. sanciona a Policía Nacional y prepara medidas sobre internet)

La campaña de vacunación pediátrica forma parte de una estrategia del gobierno que pretende que "el 92,6 por ciento" de los 11,2 millones de cubanos reciba "las tres dosis de la inmunización en el mes de noviembre", señaló la Presidencia de Cuba en su página de internet.



La campaña de vacunación pediátrica arrancará este viernes y abarcará gradualmente a toda la población entre 2 y 18 años. "Será intensiva", dijo la directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud (Minsap), Ileana Morales, citada por el sitio web.

Actualmente, Cuba desarrolla ensayos clínicos en población infantil con Abdala y Soberana, pero ninguna de las dos vacunas ha recibido hasta la fecha la autorización de uso de emergencia en menores de edad.



(Lea también: El drama de la comida en Cuba)



No obstante, Morales precisó que "este proceso ha sido autorizado por el Centro de Control Estatal de Medicamentos (Cecmed)", regulador local. Al anunciar el martes la reanudación del curso escolar a distancia, la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, precisó que, de conjunto con el Minsap, se había acordado que las escuelas del país no abrirían hasta que los estudiantes estuvieran inmunizados.



Cuba había logrado manejar la crisis sanitaria hasta que en julio pasado la variante delta disparó el número de casos y de fallecidos, poniendo en jaque a sus servicios de salud. Hasta este miércoles la isla acumulaba 659.464 casos y 5.377 muertos.

Este proceso ha sido autorizado por el Centro de Control Estatal de Medicamentos FACEBOOK

TWITTER

Según el Minsap, hasta inicios de agosto, 95.100 menores se habían contagiado en

Cuba y siete fallecieron. Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962,

Cuba comenzó a desarrollar sus propias vacunas en la década de 1980 y cuenta con tres inmunizantes propios contra el coronavirus: Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, aunque no reconocidas aún por la OMS.



En mayo, cuando inició la campaña de vacunación, el gobierno se propuso suministrar el antiviral al 70 por ciento de la población hasta agosto y completar el 100 por ciento en diciembre, pero actualmente sólo 3,7 millones de cubanos están inmunizados (33,8 por ciento.



Debido a este retraso, empezó el domingo a usar también la vacuna china Sinopharm. Los ensayos pediátricos están en curso en otros países como China, cuyo laboratorio Sinovac aprobó en junio el uso de la vacuna en menores de entre tres y 17 años, aunque no determinó cuándo se empezará a aplicar.



En Estados Unidos, la vacuna sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia para los niños de 12 a 15 años, pero los médicos pueden prescribirla a los menores de 12 si creen que será beneficiosa. Israel autorizó a finales de julio la vacuna para niños de entre cinco y 11 años susceptibles de sufrir complicaciones graves ligadas al covid-19.



AFP

Le puede interesar:

- La polémica ley de ciberseguridad que aprobó Cuba

- El sistema de salud cubano está 'sobrepasado' por el covid, dice Díaz-Canel

- Marginados antes en Cuba, los curas dan un paso al frente en la crisis