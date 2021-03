El secretario de la OEA acusa a Cuba de terrorismo de Estado

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acusó este viernes al régimen de Cuba de aplicar el "terrorismo de Estado a quienes piensan distinto" y le hizo responsable de "la salud y el bienestar" de los 55 activistas cubanos de derechos humanos en huelga de hambre.



"Es hora de que la democracia retorne a Cuba", dijo Almagro, quien resaltó que ya son "varias generaciones de cubanos" que no tienen derechos ni libertades debido a un régimen "autoritario".



El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) participó en una conferencia de prensa virtual organizada por Cuba Decide, junto a José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que lleva siete días en huelga de hambre, y otros opositores, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara.



La protesta, a la que se han sumado 55 personas en Cuba y ocho en el extranjero, es por el cerco policial que sufre desde hace 12 días la sede de esa organización en Altamira, en Santiago.

Presidente cubano Miguel Diaz-Canel (d) y el exmandatario y líder del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro (i). Foto: EFE

'No tenemos otra opción'

Ferrer, que intervino en la conferencia vía Zoom, aseguró que no les quedó "otra opción" que hacer esta huelga de hambre. "Esto que sí es un bloqueo", dijo Ferrer en una comparación con el embargo económico que EE. UU. mantiene sobre Cuba.



Unpacu realiza una labor humanitaria con alimentos y asistencia desde su sede para ayudar a ancianos, enfermos y madres solteras con varios hijos y sin recursos, y esas personas desde hace 12 días no pueden acudir allí, explicó Ferrer.



Tanto Almagro como Rosa María Payá, de la organización Cuba Decide, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para que se solidarice con esta protesta y reclamen el fin de la represión de la que es víctima el pueblo cubano y la impunidad del régimen encabezado por su presidente, Miguel Díaz Canel, y expresidente y líder del Partido Comunista de Cuba (PCC) Raúl Castro.



A los huelguistas de Cuba, repartidos por varias provincias, se han sumado tres en Suiza, en la sede de Naciones Unidas, tres en Estados Unidos, uno en Colombia y otro en Brasil, según dijo Ferrer, quien bebió agua en numerosas ocasiones durante la conferencia. Payá señaló que es triste que muchos cubanos no tengan otro recurso que "su propio cuerpo" para denunciar y protestar por la represión y la crítica situación humanitaria de su país.



Ferrer contó que una de las huelguistas que inició el ayuno hace siete días tuvo que dejarla porque la presión arterial le bajó mucho y otros participantes están empezando a tener problemas de salud.



El activista recordó que el Gobierno cubano está hoy "de fiesta" por el 62 aniversario de la creación del Departamento de Seguridad del Estado, "la policía política que mantiene con el terror y otras acciones infames el control de la nación".



Pero también se cumple el 24 aniversario de un acto de represión policial que hizo que UNPACU decidiera dejar de hacer su labor en la clandestinidad para haber oposición pacífica de manera abierta. Katherine Mojena, miembro de UNPACU y promotora de Cuba Decide, como lo es Ferrer, está en su segundo día de huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros para "darles fuerzas para seguir adelante".



Lo hace en Miami porque el año pasado debió exiliarse junto a miembros de su familia, tras haber sufrido "en carne propia la represión", según dijo en la conferencia.

Llamamiento para detener el terrorismo de Estado

Mojena opinó que la huelga de hambre "no es una estrategia sino un estado de ánimo" ante la impotencia y la asfixia que sienten. Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador general del Movimiento San Isidro, que agrupa a artistas que reclaman el derecho a la libertad de expresión y ha protagonizado distintas protestas, se conectó con su teléfono móvil desde la calle para manifestar su apoyo y solidaridad con los que realizan la huelga de hambre.



Durante la conferencia intervinieron varios exiliados y expresos políticos que reclamaron más sanciones internacionales y no negociar con el Gobierno de Cuba e invocaron el lema "Patria y vida", de la canción homónima que pide un cambio político en Cuba y ya ha superado los cuatro millones de visualizaciones en YouTube.



Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, indicó que en Cuba se muere también de "desesperanza", y Rosa María Payá, que dirige la Fundación Panamericana por la Democracia además de ser líder de Cuba Decide, pidió que "se levante la voz de alarma" internacional por el asedio a la sede de Uunpacu y la huelga de hambre. "Es urgente" -dijo Payá- que la comunidad internacional tome nota del "terrorismo de Estado" que se aplica a diario en Cuba y ayude a detenerlo.



EFE

