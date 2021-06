¿Cuántas personas mueren por covid-19 al día en países de la región?

La batalla contra el covid-19 continúa.



A pesar de los esfuerzos de Colombia y de otros países del continente por vacunar a su población en el menor tiempo posible, la enfermedad sigue quitándole la vida a centenares de personas cada día.



Conozca cuáles son los países de Sudamérica con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes y también el promedio de muertes diarias durante los últimos siete días.

Perú

Según datos de ‘Worldometer’, sitio web especializado en proporcionar datos en tiempo real sobre el covid-19, Perú es el país con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes de la región con una cifra de 5.705 fallecimientos.



Por otro lado, de acuerdo con datos de ‘Our World in Data’, otra página especializada en cifras sobre covid, durante la última semana se registró un promedio de 276 muertes diarias.

Recientemente, Perú se convirtió en el país de Sudamérica con mayor cantidad de personas fallecidas a causa del covid-19 por millón de habitantes. Foto: EFE

De acuerdo con el medio peruano ‘El Comercio’, el 6 de marzo de 2020 se registró el primer caso de covid-19 en ese país. La persona contagiada fue un joven procedente de Europa.



Trece días después, el 19 de marzo, se dio la primera muerte por esta enfermedad. Un hombre, de 78 años, quien padecía de hipertensión, falleció en el Hospital de la Fuerza Aérea peruana.



Hasta la fecha, según datos de la Universidad Johns Hopkins, Perú registra más de 190 mil muertes causadas por el covid-19.

Brasil

De acuerdo con datos de ‘Worldometer’, Brasil es el segundo país de Sudamérica con mayor cantidad de fallecimientos, a causa de covid-19, por millón de habitantes: 2.359 muertes.



Según datos de ‘Our World in Data’, durante los últimos siete días, en promedio se registraron 2.059 muertes cada 24 horas.

Brasil ha sido uno de los países con mayor cantidad de fallecimientos como consecuencia del covid-19. Hasta el momento, se han registrado más de medio millón de muertes en ese país. Foto: EFE

El primer caso de covid-19 en ese país se registró el 26 de febrero de 2020, cuando un hombre, de 61 años, regresó de un viaje procedente de Italia.



El 17 de marzo, más de tres semanas después de la detección del primer contagio, ocurrió la primera muerte. Se trató de un habitante del estado de Sao Paulo.



Brasil registra, hasta la fecha, más de 504 mil muertes causadas por el covid-19.

Argentina

Según datos de ‘Worldometer’, Argentina es el tercer país de la región con mayor cantidad de fallecimientos en concordancia con su población. Tiene una cifra de 1.980 muertes por cada millón de habitantes.



De acuerdo con datos de ‘Our World in Data’, durante los últimos siete días se registró un promedio de 494 fallecimientos diarios.

Hasta la fechas, en Argentina han fallecido más de 89 mil personas a causa del covid-19. Foto: AFP

Según el medio argentino ‘La Nación’, el primer caso de esta enfermedad en ese país se registró el 3 de marzo de 2020, cuando un hombre, de 43 años, regresó de un viaje procedente de la ciudad de Roma, en Italia.



Cuatro días después, el Ministerio de Salud de ese país anunció el primer fallecimiento a causa de la enfermedad.



Hasta la fecha, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, Argentina registra 90.281 muertes desde la llegada del covid-19 a su territorio.

Colombia

De acuerdo con datos de ‘Worldometer’, Colombia es el cuarto país con mayor cantidad de fallecimientos por covid por cada millón de habitantes con una cifra de 1.970 muertes



Durante los últimos siete días, en promedio se registraron 602 muertes diarias en el territorio nacional.

Colombia acumula más de 100 mil fallecidos desde que se registró el primer caso de covid-19 en el país. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

De acuerdo con un artículo escrito en este medio, el primer contagio de esta enfermedad en Colombia se registró, de manera oficial, el 7 de marzo del año pasado.



Sin embargo, cabe resaltar que la joven contagiada llegó el 26 de febrero a territorio colombiano tras arribar en vuelo procedente de la ciudad de Milán, en Italia.



La primera muerte a causa de esta enfermedad se dio el 16 de marzo de 2020, cuando un hombre, de 58 años, falleció en la ciudad de Cartagena.



Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Colombia registra un total de 101.302 fallecidos por covid-19.

Chile

Según datos de ‘Worldometer’, Chile es el país que cierra el ‘top 5’ de sudamericanos con la mayor cantidad de fallecimientos, causados por covid-19, por millón de habitantes.



Chile tiene una cifra promedio de 1.644 muertes por cada millón.



De acuerdo con datos de ‘Our World in Data’, durante los últimos siete días se registraron, en promedio, 120 decesos cada 24 horas.

Chile reporta más de 31 mil fallecido por el covid-19 desde la llegada de la enfermedad a ese país. Foto: AFP

El primer caso de covid-19 en Chile se registró el 3 de marzo de 2020, cuando un hombre, de 33 años, fue diagnosticado con la enfermedad tras su regreso de un viaje a Singapur.



La primera muerte a causa de esta enfermedad se documentó el 21 de marzo del año pasado. La víctima fue una mujer de 83 años.



Hasta la fecha, según datos de la Universidad Johns Hopkins, Chile registra un total de 31.690 fallecidos por el covid-19.

Vacunación

Según datos de ‘Our World in Data’, hasta la fecha, Perú ha inmunizado a un poco más de 2.4 millones de sus habitantes.



De acuerdo con la agencia ‘France 24’, el plan de vacunación en este país comenzó el pasado mes de febrero con un lote de 300.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinpharm.



Por otro lado, según ‘Our World in Data’, hasta el momento, en Brasil se ha logrado vacunar por completo a más de 24 millones de personas.



Según el medio español ‘El Mundo’, en el caso de este país se dio inicio a la vacunación masiva de su población el pasado mes de enero con vacunas de Astrazeneca y Sinovac.



Por otra parte, de acuerdo con ‘Our World in Data’, hasta esta fecha, Argentina ha vacunado a más de 3.6 millones de sus habitantes.



De acuerdo con el medio alemán ‘DW’, el plan de vacunación en este país inició a finales de diciembre del año pasado con la inoculación de dosis de las vacunas rusas Sputnik V.



Respecto a Colombia, según datos de ‘Our World in Data’, hasta el momento, se ha logrado inmunizar por completo a más de 4.7 millones de colombianos.



De acuerdo con un artículo de este medio, el pasado mes de febrero inició el Plan Nacional de Vacunación. Para cumplir con esto, se han utilizado vacunas de Astrazeneca, Sinovac y Pfizer.



Finalmente, en el caso de Chile, de acuerdo con ‘Our World in Data’, se han vacunado a más de 9 millones de habitantes.



Según el medio español ‘El País’, en el país austral se dio inició a la campaña masiva de vacunación el pasado mes de enero, cuando llegó un lote de casi dos millones de dosis de la vacuna de Sinovac.

