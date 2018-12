Política de austeridad, primer anuncio de AMLO en el poder

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se posesionó desde este sábado en el cargo, anunció que de acuerdo con su política de "austeridad republicana" recortará su salario a menos de la mitad, venderá un lujoso avión presidencial y ordenó disolver su aparatosa guardia de seguridad, compuesta por miles de soldados.



El izquierdista asumió la presidencia con la promesa de emprender una transformación "profunda y radical", en la que deberá hilar fino para cumplir con su exigente agenda social sin perjudicar las finanzas de la segunda mayor economía de Latinoamérica.

"A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical porque se acabará con la corrupción e impunidad que impiden el renacimiento de México", sentenció el político de 65 años, conocido como Amlo.

Política de austeridad

López Obrador, quien empezó su vida política en el PRI, el partido que mantuvo el poder de manera hegemónica durante 71 años, dijo que, con su ejemplo, se acabará con la corrupción, a la que considera el germen de todos los males que azotan México.



Para empezar, cambiará la opulenta residencia oficial de "Los Pinos" por el Palacio Nacional, donde no ha vivido un presidente desde el siglo XIX. Además, prometió vender el avión presidencial y se redujo el sueldo en un 60 por ciento.

Cerca del fin de su discurso, el politólogo y autor de una decena de libros recordó que, camino a la cámara de Diputados, un joven se le acercó y le dio un mensaje. "Un joven en bicicleta me dijo 'no tienes derecho a fallarnos' y ese es el compromiso que tengo con el pueblo: no tengo derecho a fallarles", afirmó.



"Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos, pero soy optimista y creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar los grandes y graves problemas nacionales", agregó antes de insistir en que no buscará la reelección y que someterá a consulta popular la revocación de su mandato.

¿Incrementarán los impuestos?

Durante su primer discurso, López Obrador insistió en que acabando con la corrupción e implementando una política de "austeridad" se ahorrarán millones de dólares y no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales ni aumentar el precio de los combustibles más allá de la inflación.



Reiteró que respetará la autonomía del banco central y los equilibrios macroeconómicos y atacó al neoliberalismo. "La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país", fustigó para responsabilizarla hasta de la caída en la producción petrolera.

La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país FACEBOOK

TWITTER

En cambio, prometió aumentar la inversión pública para rescatar a la petrolera estatal Pemex, cuya deuda se encuentra en máximos históricos. No subir los precios de los combustibles más allá de la inflación y, tras rehabilitar las refinerías, dejar de comprar combustible en el extranjero, uno de sus planes.



El hombre más rico del país, el empresario Carlos Slim, dijo que el discurso genera "certidumbre e invita al trabajo y la inversión". "No hay duda (de que hay condiciones para invertir y confianza en México)", agregó luego de la alocución de López Obrador, a la que asistió como invitado.

Atenderá problemas sociales

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (c), al final de su ceremonia de investidura frente al mandatario saliente Enrique Peña Nieto (2d), en la sede de la Cámara de Diputados. Foto: Efe

El presidente tendrá que procurar ese delicado acto de equilibrismo en un país sumido en una sangrienta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, con índices de corrupción sin precedentes y donde cuatro de cada 10 de sus ciudadanos vive en la pobreza.



Aseguró que aumentará el salario mínimo, proporcionará becas estudiantiles y de aprendices en empresas, créditos a agricultores y atención médica universal, entre muchas otras medidas.



También, afirmó que reducirá los homicidios y contendrá la masiva migración de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos a través de un plan para atender las causas que la originan.



Para ello, los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron un "plan de desarrollo integral" para atender el fenómeno migratorio, dijo el nuevo gobierno en un comunicado, sin ofrecer mayores detalles.

REUTERS y EFE