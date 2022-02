No faltaron los consejos para que Jair Bolsonaro desistiera de su viaje a Rusia, donde llegará en el punto álgido de la tensión entre el gobierno de Vladimir Putin y Occidente, que desde hace días habla de la “inminente ” riesgo de una invasión rusa de Ucrania.



(Lea aquí: Los 10 riesgos políticos que amenazan a América Latina en 2022)



Advertido de que la visita de Brasil a Rusia podría generar fricciones con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), el mandatario ni siquiera consideró cancelar el compromiso. Este lunes parte rumbo a Moscú, donde el miércoles se reunirá con Putin, afrontando 16 horas de vuelo y cinco test de Covid para cumplir con las exigencias sanitarias del Kremlin.



(Además: Estas son las disputas territoriales en países de América Latina)

La justificación para mantener el viaje es que las relaciones comerciales con Rusia son estratégicas para sectores como la agroindustria y la energía de Brasil. En un año electoral y con Bolsonaro a la zaga en las encuestas, el encuentro con un líder mundial también busca mostrar cierto prestigio internacional.



Económicamente, sin embargo, las exportaciones rusas a Brasil son mucho más importantes que el comercio en la dirección opuesta. En 2021, Brasil vendió $1,587 mil millones de dólares a los rusos, principalmente en soja (22 % del total), aves, café, maní, azúcar y carne vacuna. Las ventas rusas, que totalizaron $ 5.699 millones de dólares, están más concentradas: los abonos y fertilizantes representaron el 62 % del total, seguidos del carbón, el fuel oil o los lingotes de petróleo y acero.



(Le puede interesar: Rusia y Ucrania: siga en vivo la posible invasión en Europa)



La posibilidad de avanzar en la agenda comercial es relativamente pequeña y enfocada en la agroindustria: Brasil intentará exportar más productos terminados a Rusia, que intentará vender más insumos y pesticidas. El destaque será la confirmación de la compra de la Unidad de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) de Petrobras, ubicada en Três Lagoas (MS), por el grupo Acron. De esta forma, la agenda política y bilateral tiende a ser más efectiva.

El mandatario brasileño prepara su candidatura a unas nuevas elecciones y busca aliados internacionales en Rusia. Foto: EFE

Fernández tenía los objetivos más claros. Pero Bolsonaro ha querido hacer un viaje, cualquier viaje, para intentar demostrar que no está aislado. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, a diferencia del argentino Alberto Fernández, quien visitó Moscú a principios de este mes para agradecerle su apoyo a la vacunación contra el Covid-19 con el inmunizador Sputnik V y obtuvo una declaración de apoyo a los argentinos en la disputa con los ingleses por las Islas Malvinas, los expertos no ven un objetivo estratégico claro para Brasil:



"La invitación de Putin fue útil, y uno siempre puede indicar algún progreso en el área de comercio e inversión”, dijo Oliver Stuenkel, profesor de relaciones internacionales en FGV.



(También lea: Inteligencia de EE. UU. teme que Rusia esté lista para atacar a Ucrania)



En su reciente visita a Rusia, el jefe de Estado argentino manifestó el deseo de que su país se incorpore a los BRICS (grupo formado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica), recibiendo rápidamente el apoyo de Rusia y China. gobiernos. . No se descarta que Putin incluya el tema en la conversación con el presidente brasileño.

En la crisis que involucra a Ucrania, Bolsonaro tomará el discurso de que es un defensor de la solución pacífica de los conflictos, como prevé la Constitución. La recomendación es evitar plantear el tema y no hacer declaraciones tomando partido, reforzando la histórica posición de neutralidad de Brasil.



Los asesores del gobierno, sin embargo, admiten que el principal tema de actualidad de la geopolítica no quedará fuera de la reunión. Los dos presidentes almorzarán y está previsto un comunicado conjunto.La crisis también deberá ser abordada en la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, que también tendrá lugar el miércoles.



Los funcionarios del gobierno dicen que la agenda no se deriva de la crisis en Ucrania, pero admiten que el tema debe mencionarse. El ministro de Defensa, Walter Braga Netto, y el canciller Carlos Alberto França también discutirán con los rusos la cooperación militar y el desarrollo de las Fuerzas Armadas.



(Relacionado con Rusia: ‘Estamos preparados para escenarios distintos a la diplomacia’: Biden)



Este año, Brasil asumió un asiento rotatorio en el Consejo de Seguridad, luego de una década de ausencia. Las prioridades de la organización también estarán sobre la mesa. Quince países tienen derecho a voto en el Consejo, pero son miembros permanentes, con derecho a veto, sólo EE. UU., Francia, Gran Bretaña, China y Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, tendrá una agencia especial con la llegada de Bolsonaro a su país. Foto: AFP

En ese sentido, la agenda en Moscú está rodeada por la expectativa de que Putin reafirme, como lo hizo en 2014, el apoyo a la candidatura brasileña a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Con Japón, Alemania e India, Brasil forma el G4, que defiende la ampliación del foro.



El día 16 comienza con la visita de Bolsonaro al Memorial del Soldado Desconocido. Tras la reunión con Putin, el presidente se reunirá con el líder de la Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma. Posteriormente participará en un encuentro de empresarios de ambos países.



(Lea: Líderes occidentales conversan telefónicamente sobre crisis en Ucrania)



Bolsonaro viajará el próximo 17 de febrero a Budapest, capital de Hungría, donde se reunirá con el primer ministro Viktor Orbán, líder ultranacionalista y referente de la derecha radical brasileña. Será la primera visita oficial de un presidente brasileño al país.



Jussara Soares

O Globo (GDA)

BRASIL

