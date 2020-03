Latinoamérica se confina para contener el avance del covid-19

América Latina avanza cada día que pasa a una parálisis debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para detener la pandemia del coronavirus, y que incluyen declaraciones de emergencia nacional, toques de queda, bloqueo de fronteras y restricción en la movilidad. En la región, el número de contagios está por encima de los 3.000 y la cifra de fallecidos por covid-19 es de al menos 38.

El virus está prácticamente en todos los países salvo Belice, que hasta el cierre de esta edición aún no reportaba casos oficiales.



Brasil es el más afectado en Latinoamérica. El país confirmó el sábado que tiene más de 1.000 contagiados y que al menos 12 personas han fallecido por el nuevo coronavirus.



A pesar de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha desestimado la magnitud de la pandemia –al impedir que los gobiernos regionales decidan si pueden restringir el transporte aéreo o terrestre–, el estado de São Paulo decretó el sábado cuarentena durante 15 días a partir del martes, y Río de Janeiro prohibió el acceso a las playas.



El cierre de fronteras y el aislamiento social que comenzaron a aplicarse a mediados de esta semana en varios países son algunas de las medidas preventivas tomadas que están adoptando los gobiernos para contener el aumento de nuevos casos.



Después del gigante suramericano, en la lista con la mayor cantidad de casos de covid-19 aparecen Chile (537) –que además registró su primera muerte el sábado–, Ecuador (506), Perú (318), México (203) y Panamá (200), país vecino que ha duplicado sus contagiados en las últimas 24 horas; Colombia (196), Argentina, (158), Costa Rica (113), Uruguay (110), Venezuela (70) y Bolivia (19).



En Argentina, el Gobierno impuso la cuarentena obligatoria desde el pasado viernes, una medida que también regirá en Bolivia a partir de este domingo.



La capital argentina, que junto con la provincia de Buenos Aires concentra la mayoría de los casos hasta ahora confirmados en ese país, amaneció con muchas de sus calles vacías y poco tránsito de vehículos.



Una imagen muy similar se registró en Brasil, país que decretó el cierre de fronteras el jueves. En São Paulo, los habitantes acostumbrados también al denso tráfico se habían sumido al silencio de las calles por las restricciones, cierres y prohibiciones que ya pesan en establecimientos públicos y sitios turísticos.



En México, la emergencia por la pandemia les ha dado protagonismo a los gobernadores, quienes comenzaron a tomar las riendas para evitar el avance del coronavirus, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que su país todavía está en una fase inicial de la emergencia y ha evitado tomar medidas drásticas.

Los argentinos deberán permanecer en sus casas hasta el 31 de marzo. Solo podrán salir para abastecerse de alimentos o medicinas. Foto: AFP

Por su parte, Ecuador resolvió ampliar el toque de queda a nivel nacional dos horas más a partir del sábado, y ahora comenzará a las 7:00 p. m. y terminará a las 5:00 a. m. “Tomamos decisiones para, en unas semanas, empezar a ver resultados y que no se multipliquen los casos”, dijo María Paula Romo, ministra de Gobierno.



Los países que primero habían adoptado medidas fueron Chile y Perú, que a comienzo de semana se adelantaron a cerrar sus fronteras.



En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció la medida, y, luego, declaró el “estado de excepción”. Aunque, después de estas acciones, el ministro de Salud de ese país, Jaime Mañalich, dijo que era “insensato e innecesario” declarar una cuarentena total en el país.



De otro lado, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, sustituyó de manera sorpresiva a la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, en plena crisis por el covid-19 y en un país que, además, tiene toque de queda nocturno.



En cuanto a Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro declaró la cuarentena total en el país y, luego, a mediados de semana, pidió recursos al Fondo Monetario Internacional (FMI), 5.000 millones de dólares para enfrentar la crisis, un organismo internacional que el chavismo ha criticado desde que están en el poder y que se negó a la petición.



Por su lado, Cuba anunció el cierre de fronteras el viernes, excepto para los residentes de la isla y las actividades comerciales con el fin de evitar la llegada de nuevos casos de coronavirus al país, que ya suma 21 personas con la enfermedad y al menos otros 500 en aislamiento preventivo.



Lo cierto es que las medidas restrictivas a los vuelos han provocado caos en algunos de los principales aeropuertos de Latinoamérica con pasajeros en toda la región que buscaban esquivar a última hora las prohibiciones de entrada y reclamaban a sus gobiernos algún permiso especial para ingresar.



En Río de Janeiro, por ejemplo, el aeropuerto se convirtió en reflejo de la situación que viven cientos de latinos y pasajeros argentinos y chilenos que denunciaron que están aglutinados por los programas de repatriación lanzados por sus propios gobiernos.

Un empleado dispensa un producto para el lavado de manos al ingreso de un almacén este jueves en Lima (Perú). Foto: Paolo Aguilar. EFE

Panorama en EE. UU.

Las medidas restrictivas y preventivas también comenzaron a tener lugar en EE. UU.



Allí, California, el estado de Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Pensilvania y Nevada decretaron la suspensión de todas las actividades no esenciales, pese a que el confinamiento total del país ha sido descartado por el presidente Donald Trump, por el momento.



Las tres grandes ciudades estadounidenses, Nueva York, Los Ángeles y Chicago están en cuarentena y cerca de 100 millones de personas se encuentran en sus casas, lo que representa un 30 por ciento de la población de 330 millones.



El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, advirtió a los neoyorquinos el sábado que es probable que el aislamiento se extienda por meses. “No creo que sea cuestión de semanas”, dijo.



Una de las mayores preocupaciones en EE. UU. es que el avance del coronavirus se está sintiendo en los hospitales.



Ciudades como Nueva York no son la excepción, pues no hay equipos suficientes para suplir la demanda por el covid-19, algo que puede llevar al sistema médico a una crisis, según han advertido expertos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE