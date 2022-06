Luego de resultar presidente electo, algunos mandatarios del mundo y la región han felicitado a Gustavo Petro por su triunfo. Desde ya se ha visto que manifestaciones por afianzar la relación con el nuevo Gobierno al frente de la Casa de Nariño.



(Lea aquí: Lo que dijo el presidente Joe Biden luego de hablar con Gustavo Petro)



Funcionarios de Estados Unidos, Venezuela, México, Chile, Brasil, entre otros, son algunos de los que han enviado mensajes a través de redes sociales. Esto abre ahora la pregunta sobre quiénes de ellos podrían venir a la posesión de Petro, a falta de poco más de mes y medio para la fecha (7 de agosto) y de que se envíen oficialmente las invitaciones.



(Le puede interesar: Gustavo Petro es señalado de 'narcoterrorista' por gobernador Ron DeSantis)

A continuación, le contamos cuál ha sido la tradición de estos países con relación a las posesiones presidenciales.



Estados Unidos:

Es usual que el presidente estadounidense envíe una comitiva en su nombre para las posesiones en Colombia. La Casa Blanca, de hecho, informó reciente que Joe Biden sostuvo una llamada telefónica con Petro en la que lo felicitó por los resultados electorales, en la que Washington subrayó que espera trabajar para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral, en asunto de cambio climático y en la implementación del Acuerdo de paz.

Facebook Twitter Linkedin

Juan González, asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Foto:

En ese orden de ideas, algunos nombres que se podrían barajar para asistir a la posesión presidencial serían los altos asesores de la Casa Blanca, Juan González (de origen colombiano) o el subsecretario Brian Nichols, quienes suelen referirse a los temas relacionados a la política estadounidense con Colombia. Así mismo, el mismo secretario de Estado (jefe de la diplomacia), Antony Blinken, podría ser otro de los funcionarios, algo que aún no está confirmado.



“Genial hablar con el presidente electo de Colombia @petrogustavo para felicitarlo por su elección. Discutimos la asociación de larga data entre EE. UU. y Colombia y cómo podemos trabajar juntos para mejorar la prosperidad económica inclusiva, combatir el cambio climático y profundizar aún más nuestra relación”, tuiteó el funcionario tras anunciar en Twitter su charla con Petro.



Venezuela:

En Venezuela, el chavismo ha celebrado la victoria de Gustavo Petro. Nicolás Maduro aseguró que se “avizoraban” nuevos tiempos para Colombia y lo mismo ha hecho Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), afirmando además que esperaban un par de invitaciones a la toma de posesión el próximo 7 de agosto.

Facebook Twitter Linkedin

Diosdado Cabello felicitó a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Foto: Prensa Psuv

"No esperamos que vaya uno sino muchos representantes de Venezuela a la toma de posesión", dijo Cabello, mientras felicitaba a Petro y a Francia Márquez, insistiendo también que era una nueva era para América Latina en la que se busca fortalecer organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



Aunque habrá que esperar si las invitaciones llegan, lo cierto es que hay una manzana de la discordia, y es el reconocimiento o no al gobierno interino de Juan Guaido. Hasta ahora, el nuevo ocupante de la Casa de Nariño no se ha pronunciado al respecto, pero Guaidó ha pedido que se mantenga la protección a los migrantes venezolanos en Colombia que suman 1’800.000.



Chile:

Sin duda, uno de los grandes invitados a la ceremonia será el presidente de Chile, Gabriel Boric. De hecho, Petro asistió a la ceremonia de investidura de él, por lo cual se espera un gesto similar por parte del presidente electo de Colombia.



Antes de las elecciones, Boric dijo durante la Cumbre de las Américas que su Gobierno tenía “el corazón” con la campaña del líder del Pacto Histórico y ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de estrechar aún más los lazos con esa nación.

Acabo de hablar con @petrogustavo para felicitarlo por su triunfo en la presidencia de Colombia junto a @FranciaMarquezM. Alegría para América Latina! Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 19, 2022

México:

Otro de los grandes entusiastas con los resultados electorales en Colombia fue el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (Amlo). En un hilo de tres mensajes, Amlo se congratuló de la elección de Petro y hasta mencionó a Gabriel García Márquez y a Gaitán para hablar de los resultados.



En ese sentido, se espera que López Obrador sea otro de los grandes invitados, aunque en su nombre el canciller Marcelo Ebrard suele representar al presidente.



Brasil:

Quizás uno de los grandes interrogantes será Brasil, quien hoy está a la cabeza del ultraderechista Jair Bolsonaro. En un breve comunicado, la presidencia brasileña felicitó a Petro y dijo que espera “profundizar” las relaciones bilaterales con el vecino país.

A responsabilidade do eleitor brasileiro só aumenta. Já não é mais “tão somente” pelo Brasil, é por toda a região. pic.twitter.com/98y1XaEfGq — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 20, 2022

Sin embargo, los recientes trinos del hijo de Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, mostraron que habría poca afinidad ideológica entre ambos mandatarios. No obstante, el expresidente y hoy candidato Luiz Inácio Lula da Silva envió un mensaje en redes felicitando a Petro. Hoy favorito en las encuestas en Brasil, Lula podría otro de los líderes invitados a la posesión de investidura.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

Más noticias