El alto costo que Guayaquil pagó por la inmunización

Guayaquil, ciudad costera de Ecuador, pasó en solo dos meses de ser el epicentro del coronavirus a ser la urbe con el índice más bajo de contagios y de muertes por efectos de la pandemia provocada por el covid-19.



Entre el 1.º de marzo al 30 de abril, la provincia del Guayas, y particularmente su capital, Guayaquil, ocupó las portadas mediáticas que registraron la crisis sanitaria más grave de su historia, que dejó más de ocho mil muertos y convirtió a Ecuador en el país de América Latina con la mayor tasa de incidencia y mortalidad per cápita a causa de la enfermedad.

“Guayaquil tuvo más de un millón y medio de personas expuestas al virus y la tasa de mortalidad fue superior a los diez mil”, considera el epidemiólogo y miembro del Foro permanente de la Salud Francisco Andino, basado en proyecciones y cálculos matemáticos que le permiten asegurar a EL TIEMPO que “ya pasó lo peor”.



Lo peor se refiere a las dolorosas escenas que se registraron entre marzo y abril por las centenas de muertos en centros hospitalarios y domicilios.



Ecuador y Guayaquil aún lloran por las imágenes de cuerpos en las calles porque los familiares, abrumados por el temor al contagio y el olor putrefacto, decidieron abandonarlos ante la ausencia de ayuda estatal emergente y de un saturado e inexperto sistema sanitario que no dio abasto para levantar los cadáveres de las casas.

En la ciudad de Guayaquil, durante el pico de la pandemia aparecieron en las calles los cuerpos de personas que morían en sus casas. Foto: AFP

Cuerpos extraviados, pacientes vivos dados por fallecidos, cadáveres confundidos y entregados a familias que los lloraron sin ser su ser querido forman parte de la dolorosa tragedia que dejó la pandemia.



Las cifras oficiales distan mucho de la realidad descrita por los expertos. Hasta este lunes, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) había informado que de 55.665 contagiados en todo el país, 15.000 pertenecen a la provincia del Guayas, y que de un registro de 4.502 fallecidos por covid-19, 1.579 están en esa región.



Por eso, el doctor Andino habla de que el Gobierno debe “darse un baño de verdad y transparencia” y reconocer lo que pasó en la ciudad “que el Gobierno dejó a su suerte”.

Las cifras que maneja Andino determinan que al menos un 70 por ciento de los habitantes de esta zona ecuatoriana estuvieron expuestos al virus. Y aunque el porcentaje de contagiados difiere entre estudios que hablan de un 40 a 60 por ciento, el resultado es que Guayaquil se autoinmunizó.

En un hospital de Guayaquil, en Ecuador, los muertos de la pandemia llegaron a amontonarse hasta en los baños. Foto: ELTIEMPO

En eso concuerda el médico y catedrático de la Universidad Central del Ecuador Alberto Narváez Olalla. “Guayaquil se inmunizó a un alto costo, la pérdida de miles de vidas”, dijo a este medio Narváez, al explicar que cuando hay “esa cantidad de contagiados se produce la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño”, por lo que la velocidad de transmisión disminuye.



Guayaquil, que llegó a registrar hasta 2.670 contagiados en 24 horas, pasó el 20 de mayo a semáforo amarillo y, según Narváez, por la crisis sanitaria la población es más cautelosa en el cuidado y las medidas de protección.



A estas medidas se suma un proceso liderado por la municipalidad que con al menos 20 equipos sanitarios realizaron una “búsqueda activa” casa por casa, analizando a cerca de 50.000 personas.

Andino asegura que "la intervención de la epidemia desde el principio da resultado y lo realizado en Guayaquil es fundamental para mostrarla al mundo".



Pero en Guayaquil las heridas aún no se cierran. Al menos 132 de cadáveres no han sido entregados a sus familiares. Muchos fallecidos en hospitales o retirados de sus casas se encuentran desaparecidos o no han sido identificados, por lo que la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de protección para exigir respuestas.



No se descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la vulneración de los derechos de las víctimas y sus familias.



