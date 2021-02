El presidente mexicano pasa el covid-19 'prácticamente asintomático'

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien hace 10 días dio positivo a covid-19, ha pasado la enfermedad "prácticamente asintomático", informaron este miércoles autoridades sanitarias.



El subsecretario de Salud y estratega contra la pandemia de covid-19, dijo que el presidente, de 67 años, se encuentra "excelente, excelente" luego de que la noche del 24 de enero confirmara que se había contagiado.



"Ha estado evolucionando muy bien, prácticamente asintomático en todo este periodo. En los primeros dos días tuvo un poco de febrícula y un poco de dolor de cabeza y después ha sido nada", dijo Hugo López Gatell.



El presidente difundió el domingo un video en sus redes sociales en el que hablaba de manera pausada, como es habitual, pero con voz firme mientras recorría los pasillos del palacio gubernamental. No llevaba tapabocas.



López Obrador "ya quiere salir y esperemos que muy pronto esté entre nosotros", añadió López Gatell. El líder izquierdista es hipertenso y sufrió un infarto en 2013. El mandatario ha sido criticado por relativizar la efectividad del tapabocas para prevenir los contagios.



Solo lo ha usado en contadas ocasiones, como en julio pasado, cuando visitó al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.

México, con 126 millones de habitantes, registra hasta este miércoles más de 1,8 millones de contagios y 161.240 fallecidos.



El subsecretario de Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell. Foto: EFE

Investigaciones sobre variantes del virus

Por otro lado, autoridades y científicos mexicanos investigan una posible nueva variante del coronavirus Sars-CoV-2, causante de la covid-19 ,que habría nacido en el occidental estado de Jalisco y que se sumaría a otras mutaciones surgidas en el Reino Unido, Brasil o Suráfrica.



Investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER) de la Universidad de Guadalajara dieron a conocer esta semana que encontraron una variación del Sars-CoV-2 en las muestras de cuatro personas contagiadas originarias de esta entidad.



Natali Vega, jefa del laboratorio, afirmó en conferencia de prensa que estas variaciones podrían ser indicadores de una nueva variante mexicana o de que el virus tuvo afectaciones en los procesos que dan inmunidad a una persona tras el contagio.



“Esta mutación es importante ya que podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si ya me infecté y generé inmunidad teóricamente estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus, pero si este cambia es probable que la inmunidad no me proteja”, indicó.



Explicó que ampliaron la investigación a las muestras de más personas contagiadas en el último mes en la región, una de las más pobladas de México, y realizan trabajos de secuenciación y análisis bioinformático que en dos semanas tendrán resultados más contundentes.



La especialista precisó que es “apresurado” decir que esta variación incidirá en la efectividad de las vacunas, pues es necesario realizar estudios clínicos más a profundidad.



El LaDEER realiza pruebas gratuitas tipo PCR y serológicas a pacientes sospechosos de contagio de la covid-19 como parte de la estrategia Radar Jalisco. Los investigadores del laboratorio, en conjunto con una empresa de diagnóstico por biología molecular, han revisado 700 muestras y detectaron el pasado 27 de enero cuatro casos positivos con una mutación parecida a la E484K del virus Sars-CoV-2 -presente en la cepa de Brasil y en la de Suráfrica- como parte de una investigación para detectar nuevas variantes o mutaciones.



AFP Y EFE