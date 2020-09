Confirman procesamiento contra la expresidenta Cristina Fernández

La Cámara de Casación penal argentina dejó firme este miércoles el procesamiento contra la exmandataria y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto cohecho con relación a la recaudación de fondos ilícitos enmarcados en la "causa de los cuadernos", confirmaron a Efe fuentes judiciales.



El máximo tribunal rechazó los pedidos formulados por el defensor de la exmandataria (2007-2015), el abogado Carlos Beraldi, y mantuvo el embargo de 200 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) decretado anteriormente por la Cámara Federal, según el fallo firmado por los jueces de la sala III de Casación Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci.



La confirmación de este procesamiento también afecta a Julio De Vido, ministro de Planificación y Obras Públicas entre 2003 y 2015; a Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional, y a varios empresarios vinculados a la construcción, como Carlos Wagner u Osvaldo de Sousa, entre otros.



Todos ellos están acusados por presunta asociación ilícita en un total de 175 casos de cohecho pasivo, esto es, haber recibido sobornos con la intención de favorecer a empresarios en la concesión de obra pública estatal entre 2003 y 2015.



La cartelización de obra pública es uno de los casos derivados de la línea principal de la "causa de los cuadernos", centrada en la supuesta existencia, durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), de una trama de millonarios pagos de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios, entre ellos el propio matrimonio presidencial.



En este expendiente concreto, se investigó la organización de pagos ilegales que funcionó bajo el amparo del exministerio de Planificación y Obras Públicas de

Argentina.



Según el fallo emitido este miércoles por el tribunal, que tachó de inadmisible la queja formulada por la defensa, la decisión impugnada "no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación".



"(La decisión) no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena", subrayó la instancia judicial.



La "causa de los cuadernos", uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años en Argentina, surgió cuando ocho cuadernos manuscritos por un chófer del extinto Ministerio de Planificación Federal de Argentina, el más relevante del kirchnerismo, salieron a la luz en una investigación del diario La Nación.



Esas libretas contenían con detalle los movimientos que supuestamente ese conductor realizó durante 10 años para recolectar grandes sumas de dinero de poderosos empresarios para ser después entregadas a altos funcionarios.



Posesión Alberto Fernández y Cristina K. Foto: Juan Ignacio Roncorini. Efe

Suspenden el polémico traslado de 3 jueves argentinos al admitir su recurso

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia argentina dictaminó este martes por unanimidad que el recurso que interpusieron tres jueces es "admisible", por lo cual no serán trasladados por el momento de sus puestos, una situación que había generado polémica en los últimos días en el país suramericano.



Se trata de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Germán Castelli y Pablo Bertuzzi, quienes en una resolución a la que tuvo acceso Efe ven cómo sus traslados, decididos este mes por el Senado argentino, se suspenden a la espera de que el máximo tribunal argentino se pronuncie en un sentido definitivo.



Los jueces que iban a ser trasladados tenían en común que investigaron casos de supuesta corrupción de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández; en el caso de Castelli, es uno de los encargados de llevar adelante el juicio oral de la llamada Causa de los Cuadernos, relacionada con sobornos del kirchnerismo a empresarios afines.



La exjefa de Estado argentina entre 2007 y 2015 se pronunció en contra de dichos

jueces en diversas ocasiones. Dijo a principios de mes sobre Bruglia y Bertuzzi que garantizaban la "impunidad" del expresidente y opositor Mauricio Macri y sostiene sobre las causas en las que está investigada que formaban parte de una persecución judicial.



"A fin de evitar situaciones frustratorias de los diversos derechos puestos en juego, corresponde declarar admisible el recurso extraordinario por salto de instancia articulado en los presentes, con efecto suspensivo únicamente respecto a la sentencia recurrida", se indica en la resolución.



El escrito está firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz -actual presidente de la Corte Suprema-, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati.



"Corresponde al consejo de la Magistratura que, hasta que se pronuncie esta Corte, debe abstenerse de llevar adelante actos de ejecución de la resolución (...) cuya validez se cuestiona en los presentes actuados", agregan los jueces.



Los tres jueces a quienes se pretendía trasladar se encuentran de licencia en la actualidad, pero el Consejo de la Magistratura argentino, por esta decisión de suspender los traslados, no podrá avanzar en cubrir las vacantes.



"Asimismo, es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales", recalcaron desde la Corte Suprema.



Este lunes, un grupo de ciudadanos convocados por redes sociales realizó una marcha y una vigilia ante el Palacio de Tribunales del centro de Buenos Aires para apoyar a Castelli, Bruglia y Bertuzzi.



EFE