Qué es 'cruzazulear', término que aparece en el observatorio de la RAE

‘Cruzazulear’ es una palabra que se ha vuelto muy popular en México, tanto así, que ha sido incluida en el observatorio de palabras de la Real Academia Española de La Lengua.



Recientemente el término volvió a inundar las redes sociales luego de que el equipo de fútbol mexicano Cruz Azul perdiera en la semifinal del torneo Guard1anes 2020​ (campeonato de liga de la Primera División del fútbol mexicano).



Aunque Cruz Azul tenía la victoria casi asegurada, este 6 de diciembre el equipo de fútbol Club Universidad Nacional remontó un marcador adverso de 4-0 y avanzó a la final del torneo. De esta manera, el ansiado campeonato número 9 de Cruz Azul se resiste a llegar.



Así es. Fue una “cruzazuleada”. La palabra es un verbo y se refiere a la acción cuando hay un triunfo casi seguro, pero, al final, se pierde en el intento.



Así lo define la Academia Mexicana de la Lengua:



“El verbo “cruzazulear” es un neologismo del español de México que alude a la acción de perder un partido luego de tener la victoria prácticamente asegurada. Tal ha sido el impacto de esta voz en nuestro país que actualmente se utiliza en ámbitos ajenos al deportivo”.



El impacto ha sido tan grande que la Real Academia Española de La Lengua incluyó la palabra ‘cruzazulear’ en su Observatorio de palabras desde el año pasado.



“El verbo cruzazulear es un derivado usual en el periodismo deportivo mexicano que alude a una situación determinada por ser algo que frecuentemente sucede al equipo Cruz Azul”, indica.



A pesar de que es una palabra con mucha aceptación y es usada constantemente en México en ámbitos que nada tienen que ver con el deporte, la RAE ha especificado que no se tiene contemplado agregarla al diccionario aún. “No hay de momento propuesta de inclusión de esta voz al diccionario académico”, señalaron.



El ‘Observatorio de palabras’ “ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc”.



Cabe aclarar que se trata de información provisional que no está contemplada en las obras académicas. Además, la presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso.



Así es cómo la RAE describe el término dentro de su 'Observatorio de palabras'. Foto: Captura de pantalla

El origen de esta palabra data del primer fracaso monumental del Cruz Azul en una final luego de, prácticamente, tenerla asegurada.



Ocurrió en el año 2013 en la final del Clausura (Primera División de México también conocida simplemente como Liga MX o por motivos de patrocinio Liga BBVA MX).



El equipo, también conocido como 'La Máquina', llevaba una ventaja de dos goles, sin embargo, terminó empatando y perdiendo el título en tanda de penales ante su rival el América de México.



