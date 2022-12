Cristina Kirchner, la política argentina de mayor influencia en las últimas décadas, decidió dar un paso al costado para las elecciones de 2023 tras ser condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un caso de corrupción.



"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta". Fue el anuncio inesperado de parte de la exmandataria (2007 2015) y actual vicepresidenta de Argentina en la alocución que dio desde el despacho del Senado este martes, nada más conocerse la sentencia.



Y aunque para la oposición al Gobierno del peronista Alberto Fernández el fallo fue un triunfo de la Justicia, la imagen que mostró Cristina durante su exposición fue la más alejada de alguien derrotado, después de que la Fiscalía había solicitado en agosto pasado 12 años de prisión para ella.



Los jueces, sin embargo, la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita por los que también se la acusaba.



En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.



Además de condenar a Cristina, el tribunal también impuso diversas penas de prisión a Báez y a siete exfuncionarios públicos, pero absolvió a otros cuatro acusados, entre ellos a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015.

Frente a aquellas jornadas, en las que hubo masivas reacciones de apoyo en las calles, este martes hubo escasas movilizaciones, siendo muy sorprendente el silencio previo de La Cámpora, el movimiento liderado por Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta y del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).



En el imaginario reciente figura el multitudinario acto en la ciudad bonaerense de La Plata, en el que Cristina, en modo campaña, habló a unas 60.000 personas sobre los logros de los gobiernos kirchneristas y abriendo una ventana al futuro, aunque sin desvelarlo.



"Las elecciones, está demostrado, se pueden ganar, pero los condicionamientos son tan graves y profundos que nos han dejado que va a requerir de que todos los argentinos, o por lo menos la mayor parte, tiremos todos juntos para el mismo lado", dijo aquel 17 de noviembre, Día de la Militancia peronista.



Aquella noche, ante los gritos de "Cristina presidenta" del público, ella citó al histórico líder Juan Domingo Perón: "Como decía el General, todo en su medida y armoniosamente".



Manifestantes kirchneristas se concentraron frente a los tribunales federales de Comodoro. Foto: EFE

Una bomba política

Es innegable que la figura de Cristina es de una enorme influencia en el espectro peronista, por lo que era casi segura su participación en la campaña de 2023, si no como candidata a presidenta, sí al menos como postulante a senadora, un cargo que, además, le permitía mantener la inmunidad en caso de que la sentencia de este martes se ratifique en la Corte Suprema.



Sin embargo, por lo expresado este martes, Kirchner no quiere perjudicar al Frente de Todos -denominación con la que el presidente Alberto Fernández ganó las elecciones de 2019- siendo, en sus palabras, la "candidata condenada".



A nadie se le escapa, además, la actual situación del Ejecutivo argentino, con la imagen del mandatario cada vez más debilitada por la crisis económica, con una inflación cercana al 90 % y un 43,1 % de población bajo la línea de la pobreza, y las tensiones en el oficialismo, que dibuja un panorama muy complicado para el peronismo.



Fernández expresó su solidaridad con la vicepresidenta quien, según él, es víctima de una persecución injusta. Foto: EFE

Sin conocerse si el presidente Fernández se presentará a la reelección y con la cercanía de una figura pujante como la del ministro de Economía, Sergio Massa, de relevancia internacional y peso en el 'establishment' local, por el momento no hay otro movimiento más seguro que el 'no' de la vicepresidenta.



El 10 de diciembre de 2023 asumirá el Ejecutivo resultante de los comicios de octubre, en los que, según dijo este martes y como lo hiciera en diciembre de 2015, cuando comenzó el mandato del centroderechista Mauricio Macri (2015-2019), Cristina regresará a casa.



Pero la decisión de hacerse a un lado en cualquier tipo de inspiración política "conmovió al fragmentado arco oficialista". Así lo reseña Mariano Spezzapria, periodista político de La Nación, quien cuenta que "en una porción mayoritaria ya se había embarcado detrás de una posible candidatura de la jefa del kirchnerismo de cara al recambio presidencial de 2023".



"Claro que me sorprendió", le admitió a ese diario argentino un colaborador cercano de la vicepresidenta, que intentaba mensurar en los pasillos del Senado las consecuencias del anuncio.



Pese a la condena, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros. Incluso, la decisión en primera instancia abre asimismo un largo derrotero de apelaciones que puede durar años y durante el cual podría postularse a cargos públicos. Sin embargo, tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha.



"En los alegatos probé absolutamente que no tuve el manejo del presupuesto. No legislo, lo hace el Congreso. Ninguna de las mentiras fueron probadas. Es un Estado paralelo, una mafia judicial que me condenó", dijo la vicepresidenta argentina en un largo discurso transmitido en las redes.

"La condena tiene un fuerte impacto político", le declaró a la AFP el analista Rosendo Fraga. Pero "la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente". La sentencia sin prisión efectiva es "una decepción para los sectores antikirchneristas", apuntó.



Otra versión que se comenta es la posibilidad de que Fernández pueda indultarla. Al respecto, la doctrina mayoritaria entiende que sí, pero hay constitucionalistas que sostienen que no es posible porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados.



El indulto no requeriría esperar que la condena quede firme. Pese a que hay constitucionalistas que advierten que no corresponde, en Argentina la Corte avaló el indulto incluso a procesados. Y no es necesario que el beneficiado lo acepte. Fue el caso de Graciela Daleo, que rechazó el indulto de Menem y se le aplicó igual.



Antes de asumir la presidencia, Kirchner descartó una decisión semejante respecto de su vicepresidenta. "El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie", dijo.

Impacto en la oposición



Spezzapria cuenta que, para la oposición, especialmente la nucleada en Juntos por el Cambio (JxC), el "renunciamiento" de Cristina también podría tener un fuerte impacto político.



Hasta el momento, explica el periodista político, "los preparativos para una eventual candidatura de Cristina venían retroalimentando, en 'efecto espejo', las especulaciones en torno a un regreso de Mauricio Macri como postulante principal de la coalición que integran el Pro, la UCR, los 'lilitos' de la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano de Miguel Pichetto".



En su análisis al diario La Nación, el analista agrega que "la salida anticipada de Cristina de la escena electoral y su reemplazo por candidatos que competirían por los votos del centro del arco político –Massa, Eduardo De Pedro en modo 'esperanza blanca'- podrían generar movimientos también en JxC, que cuenta con dirigentes como el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta o los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes –que irán a una interna partidaria en marzo próximo- que cultivan un estilo político similar".



Más allá de las internas de JxC, en la coalición opositora entienden que pese a su "renunciamiento", Cristina no cejará en su intento por controlar el Consejo de la Magistratura y agudizará el conflicto de poderes entre el Congreso y la Corte.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Concepción M. Moreno (EFE), AFP y La Nación (Argentina) / GDA