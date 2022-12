Luego de más de tres años de juicio oral y público, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua en la causa Vialidad, al encontrarla culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por direccionar contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.



Se trata de la primera condena en la historia para un vicepresidente en ejercicio en ese país. Cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina.



Sin embargo, Kirchner no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia- se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión.



Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años. Este es un fallo en primera instancia que abre un largo derrotero de apelaciones antes de quedar firme.



Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria de 69 años sostuvo que su condena "está escrita de antemano" al denunciar que se trata de "un juicio político" que persigue aleccionar a todo el peronismo.



Kirchner está acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur de Argentina) durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).



La fiscalía había pedido para ella 12 años de prisión al considerarla "jefa de una asociación ilícita" y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos.



Kirchner dijo que más allá de una sentencia condenatoria, seguirá en política. "Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca", advirtió.

Protestas a favor de Cristina Fernández. Foto: EFE

En sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber "inventado y tergiversado" los hechos. "Esto es un pelotón de fusilamiento", dijo. La defensa cuestiona, además, la figura penal de asociación ilícita sobre la que la fiscalía construyó su acusación.



Este martes el tribunal también halló culpable a Lázaro Báez como participe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y lo condenó a 6 años de prisión.



Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad, fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.



Por otro lado, Raúl Osvaldo Daruich, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad, fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua como autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

*Con información de EFE y AFP