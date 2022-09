Un comerciante fue arrestado este miércoles debido a sus vinculaciones con otros tres acusados por el fallido atentado del 1°. de septiembre contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner (69 años), informaron fuentes judiciales a la prensa.



La policía arrestó a Nicolás Gabriel Carrizo, quien había aparecido en una entrevista por televisión junto con Brenda Uliarte (23 años), otra detenida, a quien los investigadores señalan como instigadora del intento de magnicidio cometido aquella noche.



Los medios coincidieron en publicar un mensaje por móvil de Uliarte a Agustina Díaz (21), también detenida, en la que dice textualmente: "Mandé a matar a Cristina".

Carrizo al ser detenido. Exclusivo La Nación (Argentina) / GDA. Foto: La Nación (Argentina) / GDA

Las fuentes no precisaron la edad de Carrizo, comerciante de copos de algodón de azúcar, pero se halló en su móvil que estaba enterado del ataque y de los movimientos del grupo.



Las dos veces presidenta (2007-2011 y 2011-2015) recibía aquella noche el apoyo de centenares de partidarios en la puerta del edificio donde reside en el barrio Recoleta de Buenos Aires.



El principal detenido es la pareja de Uliarte, el chofer de vehículos públicos Fernando Sabag Montiel (35 años), quien apuntó y gatilló una pistola calibre 32 a escasa distancia de la cabeza de Kirchner, pero la bala no se disparó.



La pistola estaba cargada con cinco balas, pero se comprobó que Sabag Montiel no manipuló la corredera para colocar la bala en la recámara. Fue reducido por militantes que rodeaban a Kirchner hasta que llegó la policía y lo detuvo.



Las movilizaciones hacia la casa de Kirchner se sucedían día y noche después de que fue acusada por un fiscal de ser jefa de una asociación ilícita de corrupción, imputación que el oficialista Frente de Todos considera una persecución política.

Fotos de Sabag Montiel y su novia sugieren un plan premeditado, dicen los investigadores Foto: AFP

La justicia comprobó que los detenidos mantenían vínculos.



Sabag Montiel usa tatuajes neonazis y Uliarte participó de manifestaciones antiperonistas y antigobierno con guillotinas, antorchas y bolsas mortuorias.



AFP

