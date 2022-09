Un brasileño de 35 años con antecedentes penales y que lleva tatuajes con referencias nazis es el presunto autor del intento de magnicidio contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, informaron medios locales.



El hombre, que fue detenido tras el ataque, ha sido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, quien reside en Argentina desde 1993 y actualmente vive en el barrrio de La Paternal, en Buenos Aires, según informaron fuentes gubernamentales al diario La Nación.

Según el rotativo Clarín, en marzo de 2021 el detenido fue encausado por portar un arma no convencional en La Paternal. Se trataba de un cuchillo de grandes dimensiones que alegó llevaba para su defensa personal, dijeron fuentes de seguridad al diario.



Registros comerciales citados por el rotativo señalan que Sabag Montiel está inscrito como dedicado al "servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre", categoría que corresponde a servicios pedidos por aplicaciones móviles.

Fernando Andrés Sabag Montiel, el atacante de Cristina Fernández. Foto: La Nación (Argentina) / GDA

Al parecer, tiene registrado un automóvil Chevrolet Prisma a su nombre y, según La Nación, en sus redes sociales se puede ver que sigue perfiles ligados a grupos radicalizados y de odio, así como a páginas de “órdenes masónicas”, de “comunismo satánico" o de ciencias ocultas.



Sin embargo, sus perfiles en redes sociales fueron dados de baja durante la madrugada, agrega el rotativo.



El diario Clarín asegura que el detenido lleva varios tatuajes, algunos alusivos a las mitologías vikingas y germánicas, incluido uno en el hombro que representa un "Schwarze Sonne", un sol negro, símbolo ligado a la filosofía ocultista del nazismo y utilizado por las SS de Adolf Hitler.

Había aparecido en televisión

Sabag Montiel también apareció dos veces en Crónica TV en las últimas semanas. En sus intervenciones, ante móviles del canal en la calle, apareció con fuertes críticas a los planes sociales y cuestionamientos a la clase política. También planteó la extradición de los extranjeros.



"Mi novia supuestamente tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos porque no da sacar la misma plata que es de las personas", le dijo a un periodista de la señal que se encontraba en Calle Corrientes a fines del mes pasado.



En Instagram, entre tanto, compartió otro video de una aparición en el mismo canal, pero a fines de julio, cuando la incorporación de Sergio Massa dominaba la atención mediática. Entonces se encontraba en Tigre, y un movilero lo consultó sobre su opinión de ese hecho.



"Salí en Crónica TV criticando al Gobierno y a Sergio Massa encima los periodistas me felicitaban diciendo que sé de política, me decían que tengo que ser notero, gracias al pelado los traté de panqueques ni Milei ni Cristina (sic)", comentó junto a la publicación del video."No, ni a palos", respondió en aquella ocasión cuando el movilero le consultó "Massa ¿sí o no?". "Ni Milei, ni Cristina tampoco", agregó.

Antecedente penal



De acuerdo a fuentes policiales, el “arma impropia” del 2021 era un cuchillo que, según alegó Sabag Montiel en aquella oportunidad, portaba para su propia defensa.



El hecho ocurrió el 17 de marzo pasado, cuando un efectivo de la Policía notó que a un vehículo estacionado le faltaba la patente trasera. Al acercarse al auto, un Chevrolet Prisma de color negro, el agente se encontró con Sabag Montiel, que se presentó como el dueño del vehículo. En aquel entonces, explicó que el faltante de la patente trasera “se debía a un choque de tránsito ocurrido días atrás”.



Tras ello, cuando Sabag Montiel abrió la puerta del conductor para buscar la documentación, se le cayó un cuchillo de 35 centímetros de largo. Sin embargo, argumentó que llevaba el arma para defenderse.



De acuerdo con lo informado por las autoridades, a raíz del episodio, la fiscalía contravencional N°8 a cargo del doctor Guerra dispuso labrarle un acta por infracción al Artículo 90 del Código Contravencional y el secuestro del cuchillo.

El arma secuestrada



El arma que utilizó el agresor en la noche de este jueves para atacar a la vicepresidenta Cristina Kirchner sería una Bersa calibre .32, según fuentes de la Policía Federal. Tenía el cargador lleno, aunque este dato aún no cuenta con confirmación oficial. No había una bala en la recámara.



Los cargadores de este tipo de armas tienen como mínimo capacidad para siete proyectiles. El calibre 380 es también conocido como 9 milímetros corto.

El ataque

Sabag Montiel fue detenido en la noche de este jueves después de empuñar un arma de fuego y apuntar al rostro de la exmandataria, quien, en un gesto reflejo, se agachó en medio de los escoltas que la protegían cuando llegaba a su domicilio en el barrio capitalino de Recoleta.



Nada más conocerse la noticia, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció una comparecencia en cadena nacional, en la que decretó feriado (festivo) este viernes y dijo que "este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, porque estos hechos afectan nuestra democracia".



Fernández dijo que la vicepresidenta "permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente el arma, que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada".



El atentado frustrado se produjo en medio de la vigilia permanente de seguidores kirchneristas que, desde el 22 de agosto, cuando un fiscal pidió para ella 12 años de prisión por una acusación de corrupción, se instaló junto al domicilio de la exmandataria.