El Congreso de Perú lleva largas jornadas atascado en debates para tratar de decidir cuándo se van a convocar nuevas elecciones en el país. En total, el Parlamento discutió tres proyectos esta semana que proponían distintas fechas para adelantar las votaciones presidenciales y legislativas.



(Lea aquí: ¿Qué pasará en Perú tras tercer rechazo a proyecto para adelantar elecciones?)



Sin embargo, todas las propuestas fueron rechazadas ante la falta de consensos en un Legislativo fragmentado y polarizado en doce bancadas políticas.



(Vea también: Perú: ¿por qué no hay consenso en discusiones para el adelanto de elecciones?)

La discusión llegó a los escritorios de los legisladores luego de las intensas protestas que sacuden al país desde hace casi dos meses que han causado pérdidas económicas que ascienden a los 554 millones de dólares -de acuerdo al ministro de Economía, Álex Contreras- y que ya dejan 66 muertos, según la Defensoría del Pueblo.



Las marchas y los bloqueos se iniciaron poco después del 7 de diciembre, día en el que el entonces presidente Pedro Castillo decretó la disolución del Congreso e improvisó un “autogolpe” de Estado que fue desarmado por las instituciones del país.



Y si bien Perú mostró un equilibrio de poderes al rechazar la intentona golpista de Castillo, quien terminó destituido ese mismo día, miles de personas del sur andino peruano simpatizantes del exmandatario salieron a las calles a exigir nuevos comicios, la renuncia de Dina Boluarte (la ‘vice’ que por sucesión constitucional asumió las riendas del país) y una constituyente.



En ese sentido, el adelanto de comicios es visto como un primer paso para apaciguar las protestas. De hecho, Boluarte, quien cumple este martes dos meses de constante crisis en la Presidencia, ha pedido con insistencia un acuerdo en el Congreso.

Los manifestantes piden que las elecciones se lleven a cabo en abril de 2023. Foto: AFP

Esperemos que el Congreso elija fecha y nos ahorre la temeridad de plantear la renuncia de Boluarte FACEBOOK

Sin embargo, analistas consultados por este diario coinciden en que las bancadas parlamentarias están más enfrascadas en tratar de atornillarse a sus curules e intereses políticos y están conduciendo a Perú por un nuevo capítulo en el largo libro de su inestabilidad política que ha impuesto un inédito récord de tener seis presidentes en 6 años.



“Estamos frente a una situación bastante caótica si no se avanza en un adelanto de elecciones. Nos podemos acercar a protestas (más graves) como la que llevaron a la renuncia de Manuel Merino (en 2020). Y no descarto que los manifestantes sigan responsabilizando a Dina Boluarte por la crisis y la represión que deja varios muertos”, le explicó a EL TIEMPO el académico peruano, Andrés Calderón.



Con esa visión coincide el analista Víctor Caballero, quien dijo que detrás hay una profunda crisis política nacional que se intensifica con los enfrentamientos en el sur andino y en Lima, la capital. “Estamos en esta situación de caos y crisis. Y hoy ningún partido quiere perder su base social”, agregó Caballero.



Para que el proyecto de adelanto de elecciones sea aprobado se necesitan dos votaciones en dos legislaturas distintas. Para cada una se necesitan 87 votos (dos tercios del total de congresistas). De acuerdo con ambos expertos, hoy en el Congreso existen tres grandes bloques de legisladores con visiones diferentes que imposibilitan alcanzar los sufragios necesarios.



Por un lado, hay unas bancadas de derecha -lideradas por el movimiento Renovación Nacional- que aseguran que no se debe ceder ante el pedido de los manifestantes.



Luego está el bloque de Perú Libre, partido que llevó a Castillo a la presidencia y que está en la izquierda del espectro ideológico, que pide elecciones para este 2023, pero condicionan su apoyo a que se incluya un referendo para que la ciudadanía decida si se convoca a una constituyente.



Después está Fuerza Popular (el fujimorismo), también de derecha, que pide elecciones complementarias para este mismo año para elegir nuevos representantes en el Ejecutivo y el Legislativo para completar el periodo que finaliza en 2026.



Sin embargo, el fujorismo rechaza ampliamente la propuesta de convocar a una constituyente. Esta última propuesta para preguntarles a las personas si quieren una nueva carta magna es el nudo que aleja definitivamente cualquier acuerdo político y que traba las negociaciones.



“Lo que hay detrás es que ningún partido quiere perder su base social. Todos los parlamentarios sin excepción que han ido a sus regiones han sido abucheados, apedreados y expulsados. Y hay una realidad objetiva, las bancadas de izquierda han perdido su base social con las protestas, y está claro que ahora están intentando incluir una constituyente en la agenda para complacer a los manifestantes”, acotó Caballero.

Debate sobre adelanto de elecciones en el pleno del Congreso. Foto: AFP

En todo caso, el descontento social en Perú es una bomba de tiempo que amenaza con detonar en una mayor inestabilidad. Esto se refleja en una encuesta que publicó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en la que un 89 por ciento de los encuestados desaprobó el desempeño del Congreso. Además, el IEP reveló que el 76 por ciento desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte.



Estas elevadas cifras de reproche hacia el Ejecutivo y el Legislativo se explican porqué las autoridades no han hallado una respuesta efectiva a las tres demandas que hace la población que está en las calles provenientes del sur andino.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte. Foto: EFE

En su mayoría los manifestantes son indígenas, comunidades históricamente relegadas y que subieron al poder a Castillo en las votaciones de 2021 para ser su representante en Lima, pero los escándalos de corrupción terminaron por asfixiar al expresidente.



“Que renuncie (Dina Boluarte) y que sea lo antes posible, y que haya elecciones lo antes posible”, dijo a la agencia AFP Marie Yucra, una ceramista de 30 años proveniente del distrito de José Domingo de Choquehuanca, en Puno.



Lo cierto es que gobernar la política peruana se ha vuelto cada vez más complejo, y la inestabilidad política que vive hoy el país es el encadenamiento de varias crisis que vienen desde 2018.



En estos últimos años, Perú ha tenido por lo menos seis presidentes (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte). Y el común denominador entre ellos ha sido el choque en la relación con el Congreso, los escándalos de corrupción y las manifestaciones sociales.



Y Boluarte no ha podido escapar de estos mismos factores que persiguieron a sus predecesores. Pese a sus constantes llamados para adelantar elecciones, su carencia de bancada en el Congreso le ha impedido tejer alianzas interpartidarias. Además, las muertes de más de 60 manifestantes y la represión policial denunciada por la comunidad internacional han desprestigiado su corto mandato.



De hecho, la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó esta semana al país a convocar pronto a elecciones y señaló su preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial para controlar a quienes marchan.



No obstante la falta de un consenso en el Congreso, las manifestaciones y los bloqueos siguen persistiendo en Perú. Esta semana, la Defensoría del Pueblo informó que por lo menos el 14 por ciento del país sigue presentando interrupciones en las principales vías por las marchas antigubernamentales. Esto ha provocado que en algunas regiones peruanas se haya presentado desabastecimiento.



Pero, ¿qué otros escenarios le quedan a Perú para adelantar elecciones? Por ahora, el Parlamento tiene aún un recurso. El Ejecutivo de Boluarte presentó a finales de esta semana un nuevo proyecto para que los comicios sean este octubre. Se espera que el Congreso debata esta iniciativa el 13 de febrero. De ser aceptada iría a una segunda votación en la siguiente legislatura.



El otro escenario para acelerar la convocatoria de comicios es que Boluarte deje el poder, bien sea por renuncia o por destitución. En ambos casos se obligaría por mandato constitucional a que el Congreso cite a nuevas elecciones. Pero los dos escenarios parecen improbables hasta el cierre de este artículo. Por un lado, la mandataria ha descartado renunciar y ha tratado de sobrevivir en estos casis dos meses del Gobierno.



Mientras que, en el caso de una moción de vacancia, el analista Víctor Caballero aseguró que la destitución hoy está a la orden del día y es un escenario probable. Sin embargo, el académico Andrés Calderón dijo que esto iría en contravía del interés de los parlamentarios que han demostrado que no quieren forzar a convocar elecciones.



En todo caso, las opciones están sobre la mesa y la convulsa política peruana se suele sacar de la manga las salidas más inéditas para una crisis que tiene en jaque la estabilidad del país. Y como dice el columnista peruano Fernando Vivas del diario El Comercio, de Lima: “Esperemos que el Congreso elija fecha y nos ahorre la temeridad de plantear la renuncia de Boluarte”.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO