Crisis en Machu Picchu: turistas reportan huelgas y cierres

Turistas reportan cierres en el acceso a las ruinas incas de Machu Picchu desde este viernes, luego de que los pobladores de esa localidad del sur de Perú iniciaran una huelga indefinida para pedir a las empresas ferroviarias que operan en la ruta que incrementen la frecuencia de sus servicios para visitantes nacionales.

La protesta, que empezó la semana pasada, se agudizó con la toma de la estación de trenes y el bloqueo de la vía férrea el pasado viernes, después de que las empresas operadoras PeruRail e Incarail no aceptaran la demanda de habilitar tres y dos frecuencias exclusivas, respectivamente, para turistas nacionales.



"Esas empresas solamente están garantizando 100 asientos a un costo de 12 soles al día para el peruano. Estamos pidiendo que hayan tres frecuencias de por lo menos 300 asientos por día. Es decir, unos 900 asientos" aseguró uno de los voceros de la comunidad vecinal de Machu Picchu.

🇵🇪´Turistas reportan cierres en el acceso a las ruinas incas de Machu Picchu, luego de que los pobladores iniciarán una huelga indefinida para pedir a las empresas ferroviarias que incrementen la frecuencia de sus servicios para visitantes nacionales.



Los pobladores del sitio exigen que la medida se aplique como parte de la reactivación de esa localidad de la región sureña de Cusco, tras el duro impacto económico causado por la pandemia de la covid-19. Sin embargo, representantes de las operadoras afirmaron al diario La República que esas demandas no son viables.



Otro grupo afectado con la situación ha sido el de los turistas, quienes afirman que al llegar a la afamada zona no han logrado ingresar parra cumplir con su itinerario. Ese es el caso de David, un español que viajó más de diez horas en avión desde Barcelona y varias en carro para conocer la que es considerada una de las maravillas del mundo.



"No nos permiten entrar a Machu Picchu y estamos aquí desde las cinco de la mañana. No nos han respondido, no tenemos ningún tipo de conocimiento de nada. No nos ayudan, ni al extranjero, ni al nacional y estamos acá en manifestación esperando nos den ingreso", cuenta el hombre.



Paula Andrea Rodríguez, quien llegó al sitio desde este sábado, atestigua que todas las personas que tenían reserva para este domingo se encontraron con cierres y manifestaciones.



"Esta mañana no iban a dejar entrar a nadie, entonces hicieron una protesta en la calle fuera del ministerio de Cultura de Machu Picchu. Gracias a la manifestación abrieron el templo solo para quienes protestaron, nos tocó ir a pie", agrega Paula Andrea Rodríguez Ortiz.

Suspensión de viajes

El comité de lucha del distrito de Machu Picchu declaró que también se ha suspendido el ingreso por vía terrestre desde la localidad de Santa Teresa, por lo que pidió a visitantes y empresas de turismo que no intenten llegar "por un tema de seguridad".



Desde el pasado jueves, PeruRail decidió suspender las operaciones de sus trenes en la ruta hacia Machu Picchu en cumplimiento a lo dispuesto por la empresa Ferrocarril Transandino S.A., concesionaria de la vía férrea. PeruRail aseguró que tomó esa decisión para preservar la seguridad de sus pasajeros y trabajadores y que restablecerá sus operaciones cuando reciba la indicación del concesionario.

Los manifestantes permitieron que durante la noche del jueves y la mañana del viernes partieran trenes hacia la localidad de Ollantaytambo para que transporten a los 300 turistas que se encontraban en el pueblo de Machu Picchu desde antes del inicio de las protestas, según detalló este sábado La República.

Protesta indefinida

Aunque el alcalde del pueblo de Machu Picchu, Darwin Baca, dijo que la protesta durará cinco días, representantes del Frente de Defensa local aseguraron que la huelga se mantendrá hasta que las empresas ferroviarias acepten sus demandas.



"Nosotros, como autoridades, ante una demanda que es justa, respaldaremos siempre a la población, además solucionar todo este problema está en manos de las empresas de trenes, pero simplemente no desean mejorar las condiciones de viaje para los visitantes peruanos", aseguró Baca en declaraciones citadas por El Sol.

El alcalde agregó que "estas empresas no se están involucrando en la reactivación económica de Machu Picchu y de Cusco en general, no están en sintonía con el turista nacional".

Las exigencia a las empresas

Los habitantes del pueblo de Machu Picchu consideran que actualmente los turistas nacionales no llegan en una cantidad adecuada hasta su localidad por los altos costos que tienen que pagar para viajar en los trenes.



Sus representantes afirman que diariamente reciben a un promedio de 1.000 turistas nacionales, pero de ellos solo unos 100 pueden viajar en trenes de servicio local, en los que se pagan 24 soles (unos 6,8 dólares) por pasajero, mientras que los demás deben usar trenes turísticos, cuyas tarifas van desde 60 hasta 400 dólares.

Agregan que PeruRail tiene 40 frecuencias diarias a Machu Picchu, pero solo 5 de ellas son para locales y nacionales, mientras que la empresa Inca Rail tiene 13 frecuencias diarias, todas con tarifas para turistas y sin traslado de equipaje ni carga para los residentes de Machu Picchu.



ELTIEMPO.COM y EFE