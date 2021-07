Crisis económica, el detonante de las masivas protestas en Cuba

Cuba amaneció este lunes en calma, pero también con preocupación. Atrás quedó una jornada dominical de protestas insólita contra el Gobierno y que fue el resultado de un cúmulo de factores que desembocaron en una ‘tormenta perfecta’

El principal es la dureza del unilateral bloqueo estadounidense que comenzó en 1961. Daña la economía de las arcas estatales, pero, desde el recrudecimiento impuesto por el expresidente de EE. UU. Donald Trump, ha perjudicado a muchos cubanos que, tras el deshielo acordado entre los ahora expresidentes Raúl Castro y Barack Obama, disfrutaron de poco más de dos años de bonanza que incluyeron la reapertura de las relaciones diplomáticas bilaterales.



Entonces, las remesas llegaban con abundancia, se abrían negocios –muchos pensados en atender la presencia creciente de estadounidenses que disfrutaban de paseos por el malecón en los carros de los años 50 que y fumaban habanos de los de Fidel Castro–.



Se había llegado ahí gracias a que, tras asumir Raúl Castro el poder, provisionalmente en el 2006 y formalmente en 2008, comenzó una apertura económica “sin prisa, pero sin pausa”. Entre las medidas más destacadas estuvieron la ampliación de las actividades por cuenta propia, la legalización de la compraventa de viviendas y vehículos, y la eliminación de “la tarjeta blanca”, un permiso concedido por el Ministerio del Interior para poder viajar al extranjero. Con esta última pasaba la responsabilidad de los países que debían otorgar los visados.



La llegada de Trump puso todo patas arriba. Prohibió cruceros, redujo frecuencias aéreas, fue reduciendo hasta eliminar la recepción de remesas, que constituyen, junto con los ingresos por turismo y la exportación de servicios médicos, una de las principales fuentes de ingresos de divisas a la isla.



Con menos vuelos era más difícil y caro viajar a Miami, destino principal de cubanos que en apenas 40 minutos compraban en EE. UU. insumos ausentes en la isla con los que suplir carencias y ganar buenos dividendos.



Las empresas, y muchos bancos, sufrieron, y sufren, por la presión de la ley Helms-Burton, que aplica la extraterritorialidad de las sanciones por comerciar con la isla. A causa del bloqueo, los bancos receptores de pagos cubanos dejaron de aceptar dólares procedentes de Cuba.



El Gobierno trasladó la presión a sus ciudadanos. Con el covid-19 ya circulando, se abrieron tiendas bien surtidas, pero pagando con tarjetas en divisas emitidas por bancos no estadounidenses. Aumentaron las colas, primero en los bancos para cambiar o depositar el efectivo en cuentas corrientes. Después en las tiendas, donde ya no se acepta el deposito de dólares en efectivo. Solo puede llegar mediante transferencias bancarias.



La liquidez del Gobierno fue sufriendo durante años. Se mantenían plantillas estatales infladas y gratuidades que la administración del presidente Miguel Díaz-Canel pretendía ir reduciendo. Este lunes, en una rueda de prensa televisada en la que lo acompañaron varios ministros, el mandatario recordó que en 2020 se anticipó la llegada de momentos difíciles y de carencias económicas.



A Venezuela, el principal socio de Cuba, la crisis también le afectó y fue disminuyendo la llegada de crudo. Con menos combustible, aparecieron colas para repostar en las gasolineras, pero los apagones, al menos en La Habana, han sido esporádicos.

Con problemas para formalizar pagos, en la producción nacional de bienes, mucha burocracia y control e inspecciones en productores particulares, y unificando desde enero la doble moneda, la situación se ha ido volviendo cada vez más complicada.



“Cobro en moneda nacional, pero estoy obligada a comprar en divisas productos básicos. Con lo que me pagan, y tengo un buen salario, cerca de 2.500 pesos (unos 100 dólares al cambio oficial), no me da para satisfacer las necesidades de mi familia”, dice Claudia, una enfermera que el domingo vio pasar a los manifestantes a favor y en contra del Gobierno por su casa en Centro- Habana.



Y a eso se suma la pandemia. En marzo del 2020 llegó el covid-19. Inicialmente, Cuba fue controlando la epidemia con éxito y puso a los laboratorios de biotecnología a trabajar en la consecución de hasta cinco vacunas. Los científicos ya tienen aprobada la primera, Abdala, que, según estudios, aún sin presentar públicamente, tiene una efectividad del 92,24 por ciento. Muy pronto se espera que Soberana 2 obtenga el mismo reconocimiento y así la OMS pueda recomendar su uso.



Eso supone que Cuba es el primer país de Latinoamérica en contar con una vacuna propia. Su comercialización en terceros países podría suponer un alivio a la economía. Al día de hoy, tres millones de cubanos tienen una dosis y la mitad el ciclo completo.

Sin embargo, la realidad es innegable. “Mi marido tuvo que viajar a Camagüey hace unos días para llevar productos básicos a su familia, aceite, fríjoles y cosas así. Si aquí estamos mal, en provincias están mucho peor”, comentó una funcionaria extranjera.



Faltan alimentos y medicinas en pesos cubanos. Y Díaz-Canel explicaba este lunes que no siempre han tenido combustibles a tiempo. “Cuando no se tiene los surtidos de combustibles de manera oportuna, sobrecargas la generación en alguna de esas plantas”, indicó.



“Durante más de un año y medio hemos estado sin apagones, excepto los que se produjeron por averías de los sistemas de distribución de los sistemas electroenergéticos. Es ahora cuando entramos en un déficit de generación por roturas de las plantas de generación”, agregó el mandatario.



Precisamente, los apagones fueron el detonante para que en Palma Soriano estallara la chispa de una protesta que se fue extendiendo. Allí hablan de apagones de “cinco, seis, diez y hasta 12 horas”.



También hay desesperanza. Aunque el Gobierno cubano no confía en “ninguno de los presidentes estadounidenses”, según afirma un experto, el arribo de Joe Biden al poder despertó alguna esperanza.



No obstante, Cuba no es una prioridad para quien fuera vicepresidente de Obama. Biden insiste en el respeto a los derechos democráticos y, tras las protestas, ha pedido “al régimen cubano que, en lugar de enriquecerse, escuche a su pueblo y atienda sus necesidades” (ver nota anexa).



El mandatario cubano le respondió este lunes acusando a Washington de imponer “una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país”.

Quienes escucharon las intervenciones esperaban anuncios de medidas concretas, para frenar la pandemia y para mejorar la distribución de alimentos y la desaparición de las colas. Pero no se dijo nada concreto.





MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

LA HABANA

