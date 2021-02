¿Turismo de 'vacunación' contra el covid en Chile?

Luego del anuncio de Chile de modificar su criterio de vacunación contra el covid-19 para extranjeros, reservando la inmunización solo para quienes sean residentes o hayan iniciado el pedido de visa, ante informaciones que señalaban hacer visitas a Chile para vacunarse gratis, la medida desató una polémica.



(Además: Chile expulsa a 138 migrantes colombianos y venezolanos).

Si bien la decisión gubernamental busca evitar el llamado "turismo de vacunas" luego de que se difundiera en el país un reportaje de una cadena de televisión peruana que explicaba que por unos 1.000 dólares se podía viajar a Chile y recibir la vacuna, donde es gratuita y voluntaria, amplios sectores consideran equivocada la medida.



Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile, señaló que a su institución le sorprendió la resolución exenta Nº136 ya que “históricamente, Chile ha brindado protección de salud a la población migrante independiente de su condición migratoria”.



(Lea aquí: 'La gente debe tenerle miedo al coronavirus, no a la vacuna').



Describen la medida como “errada” y mencionan que termina afectando a la población migrante que vive en su país y que se encuentra en una condición de mayor vulnerabilidad.



Según explicó el canciller chileno Andrés Allamand: "No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a tener derecho los extranjeros que estén como turistas, pero que vengan de algún país de los que no se les exige visa", explicó el ministro. "En tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva", agregó.

@colmedvaldivia comparte postura del Colegio Médico frente a vacunación a extranjeros, se trata de una medida errada. Ver declaración presidenta @colmedchile @IzkiaSiches pic.twitter.com/mEuqsIN4nB — Colmed Valdivia (@colmedvaldivia) February 10, 2021

Al especto, Eduardo Olivares, editor general de la cadena radial chilena Pauta, uno de los primeros medios en informar sobre el asunto, le afirmó al diario peruano El Comercio que el gobierno chileno tiene que “encontrar mecanismos para su limitación (del turismo de vacunas)” e hizo hincapié en la recomendación del Colegio Médico de “mantener parcialmente cerradas las distintas fronteras”.



Olivares le comenta al diario que muchas de las críticas se deben a que “frente a lo dicho, se cree que muchas personas en estado (migratorio) irregular no van a querer ir a un servicio de salud a vacunarse, porque pueden temer que los vayan a arrestar o tratar mal. Esto lo que hace es reducir las posibilidades de lograr la inmunidad de rebaño”.



(Además: Reino Unido estudia un certificado internacional para viajar sin covid)



Chile, que en seis días inoculó con al menos una dosis de la vacuna a más de un millón de personas, contemplaba inicialmente la inmunización de cualquier ciudadano que estuviese en su territorio y fuera parte de los grupos establecidos en el calendario nacional de vacunación.

Muchas personas en estado (migratorio) irregular no van a querer ir a un servicio de salud a vacunarse, porque pueden temer que los vayan a arrestar o tratar mal FACEBOOK

TWITTER

"Si eres extranjero, independiente de si eres o no residente (o si sólo estás de paso por

Chile), puedes presentar: pasaporte, documento provisorio o cédula de identidad", detallaba el portal del Gobierno chileno hasta antes de esta modificación.



El Colegio Médico llamó por su parte a "no limitar la vacunación" a personas que se encuentren en situación irregular en Chile, ya que eso "afectará a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población".



En su cuenta de Twitter, el gremio médico agregó que "hay otras formas, más humanitarias, de limitar el 'turismo de vacunas'".



La meta del gobierno es vacunar a cinco millones de personas antes del final de marzo y llegar a 15 millones (de los cerca de 19 millones de habitantes del país, de acuerdo a las últimas proyecciones) a fines de junio.



El gobierno chileno alcanzó convenios para comprar cerca de 36 millones de dosis a Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Por ahora no hay pacto con Moderna y tampoco se descartan avances más tarde con la rusa Sputnik V.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de El Comercio (GDA)y AFP

Le puede interesar

- Impeachment: tercer día de juicio político contra Donald Trump



- Comisión Europea admite errores en la estrategia de vacunación