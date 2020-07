Demandarán a Bolsonaro por quitarse tapabocas teniendo coronavirus

El pasado martes 7 de julio, la Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués) anunció, mediante un comunicado, que presentará una demanda ante la Corte Suprema contra el presidente del país, Jair Bolsonaro.



El mandatario, de 65 años, fue diagnosticado con coronavirus y es acusado por la entidad de “poner en peligro" la vida de los periodistas presentes cuando anunció que era positivo por covid-19. La actuación irresponsable de Bolsonaro quedó registrada durante una rueda de prensa en la que habló de su estado de salud actual.

La ABI explicó que el presidente no estaba siguiendo el protocolo recomendado por las autoridades sanitarias, al quitarse el tapabocas durante la entrevista y arriesgar a los comunicadores que fueron invitados al Palacio de la Alvorada para cubrir la noticia.



“A pesar de saber que estaba infectado, el presidente Jair Bolsonaro continúa actuando de forma criminal y poniendo en peligro la vida de otras personas”, señaló en el comunicado el presidente de la asociación, Paulo Jerónimo de Sousa.

De Sousa añadió que, con sus acciones, el jefe de Estado estaba incumpliendo el artículo 131 del Código Penal brasileño, el cual castiga "un acto capaz de producir el contagio de una enfermedad grave de la que se está infectado". Un comportamiento que puede significar una pena de uno a cuatro años de cárcel, además de una multa.



De igual forma, la entidad destacó en el texto que Bolsonaro también violó el artículo 132 al "exponer la vida o la salud de otros a un peligro directo e inminente", catalogando la situación como un delito en contra de la salud pública.

Durante la rueda de prensa, que tuvo lugar el mismo martes que se anunció la demanda, el presidente de Brasil mantuvo un diálogo con los periodistas sin respetar las medidas de distanciamiento.



20 minutos después, antes de finalizar su intervención , detuvo las preguntas y procedió a retirarse el tapabocas para demostrar ante las cámaras que se encontraba bien.



“Gracias a todos los que oraron por mí y me dieron fuerza. Los que me criticaron no tienen problema, pueden continuar haciéndolo con tranquilidad”, así concluyó el mandatario la entrevista.

Jair Bolsonaro y la epidemia global

Desde que se inició la pandemia del nuevo coronavirus a comienzos del año, el mandatario del país latinoamericano se mantuvo escéptico ante la gravedad de la enfermedad ocasionada por el virus.



A lo largo de los últimos meses, el jefe de Estado acudió a manifestaciones y circuló por la calles sin adoptar las medidas de prevención. Por el contrario, se le podía observar abrazando y besando a sus partidarios sin ninguna precaución.



En su momento, el presidente también calificó a la epidemia como una “gripecita” y señaló que no había razón para confinar a la población ni cerrar las escuelas, pues “los empleos tienen que ser mantenidos y los ingresos de las familias preservados”.

En ese contexto, Bolsonaro criticó a los gobernadores, de estados brasileños como Sao Paulo por aplicar la cuarentena preventiva en el territorio, señalando que se trataba de “un virus pasajero”.



Asimismo, en una rueda de prensa, el pasado mes de abril, el mandatario expresó en respuesta al crecimiento del número de casos por coronavirus que, a pesar de que su segundo nombre fuera Messias, él no estaba en condición de “hacer milagros”.



“Lo lamento, pero ¿qué quieren que haga?”, fueron las palabras del presidente.



Hasta el momento, Brasil es considerado el epicentro de la epidemia en Latinoamérica, registrando más de un millón de contagios, así como más de 67 mil muertes.

