Enfermera con coronavirus murió un día después de ser dada de alta

María Mariángeli, una enfermera de 43 años, estuvo internada en el hospital durante un mes a causa del coronavirus y, tras un reporte en el que daba negativo, fue dada de alta. Sin embargo, murió al día siguiente.



María había ingresado por covid-19 en el Hospital Privado de la Comunidad, en la misma ciudad, y estuvo alrededor de una semana conectada a un respirador artificial por la complejidad de su situación.



El 27 de julio los médicos le dieron de alta tras conocer el resultado de un segundo test de coronavirus que tuvo resultado negativo. También reportaron que la mujer tenía un buen estado de salud en general y podía darse la salida.

La enfermera de 43 años había estado casi una semana en cuidados intensivos por coronavirus Foto: Facebook Mar del Plata, Cultura y No Violencia

12 horas después de haber salido del centro médico, Miángeli empezó con la crisis respiratoria, según informaron sus familiares al medio argentino. Sus allegados actuaron con rapidez y la llevaron al Sanatorio.



La mujer fue internada en el ‘shock room’ donde intentaron reanimarla. Falleció en el Sanatorio Belgrano, el 28 de julio, en Mar del Plata, Argentina. Según el medio local ‘La Nación’, en el centro médico intentaron reanimarla pero no lo lograron. La mujer trabajaba en el Hospital Houssay donde desde hace tres semanas se dispararon los casos de coronavirus.



El medio argentino relató que todavía no hay un informe oficial sobre la causa de la muerte pero “se cree que pudo haber sufrido un paro cardíaco derivado de un tromboembolismo pulmonar”, escribió ‘La Nación’.



No es la primera vez que este tipo de situaciones ocurren en Mar del Plata. El medio citado asegura que en mayo murió un hombre de 94 años el día después de haber salido del hospital donde estuvo internado por coronavirus.



De acuerdo con el medio local ‘La Capital’, en Mar del Plata se han reportado hasta el 29 de julio, 650 casos de contagios y 368 aún permanecen activos. El caso de Mariángeli causó dolor en la comunidad argentina, pues los trabajadores de la salud son una de las poblaciones más afectadas por la enfermedad.



En esta ciudad el 40% de los casos han sido reportados en el personal sanitario, mientras que a nivel nacional la cifra solo alcanza el 8%.

Habitantes de Mar del Plata convocaron un ‘aplausazo’ en homenaje a Mariángeli que se realizó el martes 28 de julio a las 9:00 p.m.



