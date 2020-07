Coronavirus: milagrosa recuperación de familia tras donación de plasma

Casi toda la familia de Cristina Domínguez, una argentina de 65 años, resultó contagiada con el nuevo coronavirus, según le contó a la agencia local de noticias Télam.

Cuando el virus comenzó a esparcirse y en Argentina decretaron la cuarentena, Cristina y su esposo, que son población de riesgo debido a su edad, decidieron cumplir juiciosamente con la medida.



Se atrincheraron en su casa de Salto, una ciudad ubicada al oriente de Argentina. Cristina, que se dedicaba a los arreglos de costura, empezó a hacerlos en su casa y les pidió a sus clientes que vinieran a recogerlos. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues el virus entró por medio de un familiar.



Según cuenta la mujer, su esposo fue a visitar a uno de sus hermanos en una finca, donde se suponía que no tenía mucho contacto con el exterior. Pero el hombre no se encontraba bien de salud. "Mi hermano ya estaba con síntomas como de gripe, o eso pensamos", le dijo Cristina Domínguez a Télam.



Unos días después, su hijo vino con su nuera embarazada y su nieta de cinco años a visitarlos. Juntos compartieron un mate, una bebida tradicional de Argentina. Más tarde lo señalarían como el responsable del contagio de su hijo.



En la familia de Cristina se infectaron 15 personas: dos de sus hermanos junto a sus esposas, sus hijos, su nuera, dos nietos, su esposo y ella. "Cuando nos avisaron que eramos positivo se me vino el mundo abajo", relató la mujer, recordando la angustia que sintió por los niños que hay en su familia.



Ella y sus hermanos fueron internados en el hospital Juan Domingo Perón de Salto (Argentina). Allí, contó Cristina, los médicos, los enfermeros y todo el personal les brindaron una atención de primera.

No obstante, sus hermanos ya tenían complicaciones previas y no mostraban mejoría. Al ver su situación, los médicos les hicieron una propuesta: recibir tratamiento con plasma de personas que ya habían superado el virus. Sin vacilar, todos firmaron el acta de consentimiento y se sometieron al procedimiento.



A Cristina le hicieron dos transfusiones, mientras que a sus hermanos solo les hicieron una porque "no había más", señaló la mujer, que además explicó lo que sintió después de la inyección.



"Me colocaron el plasma. La primera dosis me levantó un poquito. Cuando me dieron la segunda, al rato, era como si nunca hubiera tenido la enfermedad, tenía ganas de vivir", dijo Cristina. Después de que vieran la efectividad del tratamiento, sus hijos y algunos sobrinos señalaron que serían donantes.

El caso de la mujer se volvió muy conocido en Argentina, debido a la cantidad de familiares infectados que tenía y a la forma, casi milagrosa, en la que se curaron. Además, algunos de ellos eran población de riesgo y tenían otras afecciones que aumentaban la intensidad de los síntomas.



"El plasma me salvó la vida. Por favor, el que esté en condiciones de donar que done, el plasma salva vidas, es una cosa que te revive, no afecta la salud del donante y da resultado", concluyó la mujer, que fue dada de alta junto a sus dos hermanos.



Argentina ha sido uno de los países latinoamericanos que más en serio se tomó las medidas de aislamiento social. Al igual que en Colombia, la cuarentena sigue vigente y la economía está asumiendo las consecuencias del confinamiento.



Sin embargo, sus cifras de infecciones no son propiamente bajas. Datos de la universidad Johns Hopkins apuntan a que en su territorio hay más de 70.000 personas infectadas por el nuevo coronavirus y más de 1.400 han muerto por la misma causa.



