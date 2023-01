El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica desarticuló en las últimas horas una banda delictiva que llevaba marihuana desde Colombia hasta el país centroamericano y la distribuía en dicho territorio.



El operativo, denominado 'Alta mar', estuvo compuesto de 18 allanamientos y 11 capturas. Según datos de las autoridades, la droga era llevada por el mar en lanchas e ingresada a Costa Rica por el Pacífico sur, donde luego era almacenada para ser distribuida.



(Lea también: Atropella a su padrastro por presunta violencia doméstica a su madre).

Cuando se le hacían depósitos de dinero, hacer ver que eran por concepto de diezmo FACEBOOK

TWITTER

El líder de esta banda criminal era, al parecer, un pastor colombiano de 38 años que predicaba en una iglesia evangélica. Según Michael Soto, del OIJ, este sujeto hacía pasar las ganancias que generaba la droga como parte de los diezmos del recinto religioso.



"Aunque no era el líder principal de la iglesia, lo cierto es que él sí tenía un liderazgo y de alguna manera lo utilizaba, cuando se le hacían depósitos de dinero, hacer ver que eran por concepto de diezmo, pero no se ha vinculado la iglesia, nada más él hacía las funciones dentro de la iglesia", dijo Soto.



(Puede leer: Aparece inmenso pez remo en Ecuador, señalado de anticipar terremotos).



El pastor, de apellidos Cortés Franco, está nacionalizado como costarricense, al igual que su esposa, de apellidos Beita Chacón.



Adicionalmente, las autoridades señalaron que con esta organización colaboraba un oficial del Servicio Nacional de Guardacostas, quien, al parecer, era el encargado de avisar a sus socios sobre los operativos.



(Le puede interesar: Bebé de un año pierde diente tras cachetada de su madre, quien quedó libre).



"Él les avisaba cuándo se hacían operativos, cuándo entraban o salían lanchas (...) el director de Guardacostas nos ha ayudado mucho, no solo con las intervenciones, sino también con la identificación de esta persona, vinculada a la estructura", añadió Soto.

Más noticias