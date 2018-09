Corte de Guatemala ordena permitir regreso de Iván Velásquez al país

El máximo tribunal de Guatemala ordenó este domingo al presidente Jimmy Morales que permita el regreso al país del jefe de la comisión anticorrupción de Naciones Unidas, luego de que días atrás el mandatario prohibiera su entrada acusándolo de atentar "contra el orden y la seguridad pública".

Días antes de prohibir la entrada del colombiano Iván Velásquez, quien se encontraba en Estados Unidos, Morales anunció la no renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que culmina en septiembre de 2019, acusándola de sembrar "terror judicial".



"El pleno de magistrados deja sin efecto la decisión tomada por el presidente Jimmy Morales la cual impide el retorno del jefe de CICIG", dijo Dina Ochoa, magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Foto: Esteban Biba / EFE

El portavoz de la CICIG, Matías Ponce, dijo que Velásquez se encuentra trabajando en Nueva York y que espera "pueda retornar en breve plazo a Guatemala".



La decisión de la corte es un "amparo provisional" por lo que las partes involucradas tienen 48 para presentar nuevos argumentos en caso no estar de acuerdo con la decisión. Esta es la segunda vez que la Corte revoca una decisión de Morales.



En septiembre de 2017, el mandatario también intentó expulsar al jefe de la CICIG y declararlo persona non grata, pero la Corte no lo permitió.



La Comisión fue determinante para que el ahora presidente fuera electo en 2015, después de que sus investigaciones llevaron a la renuncia de su predecesor, Otto Pérez Molina, quien está en prisión acusado de dirigir una mafia aduanera y malversar fondos públicos.



No obstante, en enero del 2017, la Fiscalía y la CICIG acusaron al hermano y a uno de los hijos de Morales de participar en un fraude, lo que dañó sensiblemente la popularidad del mandatario de 49 años. Las decisiones del mandatario generaron protestas en la semana, que obligaron a Morales a desplegar miles de policías y soldados, incluyendo las fuerzas especiales Kaibiles.

REUTERS