¡Bolsonaro no aprende! Ahora sube video tomando hidroxicloroquina

A pocas horas de revelar que estaba contagiado con el nuevo coronavirus, Jair Bolsonaro publicó un video en su cuenta de Facebook tomando hidroxicloroquina. Este es el polémico fármaco que ha sido recomendado por el presidente de EE. UU. Donald Trump y cuya efectividad no está comprobada por la ciencia.

Cuando les contó a los medios de comunicación su diagnóstico, señaló que esta droga era parte del tratamiento y usó datos falsos y engañosos. "Dados los síntomas, el equipo médico decidió aplicar hidroxicloroquina", dijo. Y agregó que el virus "se daba mejor" en climas fríos y que los jóvenes que estaban contagiados debían estar "tranquilos".



Sin embargo, los expertos han señalado que el coronavirus se transmite con facilidad sin importar el clima en el que se encuentra. "Con independencia de las condiciones climáticas, hay que adoptar medidas de protección si se vive en una zona donde se hayan notificado casos de covid-19 o si se viaja a ella", señaló la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Asimismo, su afirmación de que los jóvenes deben estar tranquilos fue interpretada como riesgosa, pues aunque no deberían tener miedo, sí es prudente que tomen todas las precauciones necesarias. Esto porque, aunque las cifras de mortalidad aumentan con la edad, la covid-19 no deja de ser una enfermedad peligrosa.



"Este virus podría llevarlos al hospital durante semanas o incluso matarlos", les dijo a los jóvenes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una de sus intervenciones.



En cuanto a la hidroxicloroquina, un fármaco utilizado en el tratamiento de la malaria, los científicos y médicos han hecho varias advertencias.



Para empezar, los estudios que han señalado el éxito de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la covid-19 no han tenido muestras de pacientes lo suficientemente representativas como para ser concluyentes.



Aunque su uso está autorizado (e incluso recomendado) por las autoridades sanitarias de distintos países, muchos de ellos han reconocido que no hay pruebas de que pueda ser de ayuda para los infectados con síntomas.



Por ejemplo, en Colombia el Ministerio de Salud señala que la evidencia que hay sobre su efectividad es "débil" y resalta que "la prescripción de medicamentos para covid-19 debe realizarse bajo indicaciones médicas muy precisas y no debe usarse en profilaxis"



La OMS, por su parte, también hizo un llamado para que los ciudadanos eviten usar el fármaco sin asistencia médica. Esa institución dijo estar "preocupada por informes sobre personas que se automedican con cloroquina y que se están ocasionando daños graves".



Instó a las entidades médicas y a los profesionales de la salud a no administrar "tratamientos no probados" para pacientes que hayan desarrollado covid-19 y tampoco a aquellos que quieran prevenir un contagio con el nuevo coronavirus.

Y sin embargo, Bolsonaro no ha reparado en su uso. "Tomé la hidroxicloroquina y me siento muy bien. Buenas tardes a todos", escribió en la publicación de Facebook en la que se toma el fármaco con un vaso de agua.

- Eu tomei a Hidroxicloroquina e estou me sentindo muito bem. - Uma boa tarde a todos. Publicado por Jair Messias Bolsonaro en Martes, 7 de julio de 2020

Si nos lee desde la aplicación, puede ver el video de Bolsonaro tomando hidroxicloroquina aquí.



Asimismo, en la mañana de este miércoles subió una foto a la misma cuenta mostrando su desayuno y elogiando algunos de los 'logros' de su gobierno que, sostuvo, preservó "vidas y empleos sin propagar el pánico, que también lleva a la depresión y la muerte. Siempre dije que la lucha contra el virus no podría tener un efecto colateral peor que el propio virus".



Además, volvió a defender el uso de la hidroxicloroquina. "A los que 'claman' en contra de la hidroxicloroquina, pero no presentan alternativas, lamento informarles que estoy muy bien con su uso y, con la gracia de Dios, viviré aún por mucho tiempo", escribió el mandatario.

- Todas as medidas de isolamento adotadas por governadores e prefeitos sempre visaram retardar o contágio enquanto os... Publicado por Jair Messias Bolsonaro en Miércoles, 8 de julio de 2020

Si nos lee desde la aplicación puede ver la foto de Bolsonaro aquí.



Brasil es el segundo país más afectado (en muertes e infecciones) por el nuevo coronavirus en el mundo, sólo después de Estados Unidos. Según datos de la universidad Johns Hopkins, ya registra más de 1,6 millones de personas contagiadas y más de 66.000 muertes por esa misma causa.



