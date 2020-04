Por qué se teme que muertos en Guayas sean alrededor de 8 mil

Es un interrogante que ninguna autoridad responde con certeza. Lo cierto es que los datos de defunciones registrados en la costera provincia del Guayas, epicentro de la covid-19 en Ecuador, del primero de marzo al 15 de abril, es de 10.939. Normalmente, en esta circunscripción territorial se registra un promedio de 2.000 fallecimientos cada 30 días: en enero de este año se asentaron 1.943 actas de defunción y en febrero, 1.676.

Con estas referencias, la cifra esperada de fallecidos bordeaba los 3.000 en los 45 días señalados. Pero lo que hay es un escalofriante conteo de casi 8.000 decesos de más, según el Registro Civil, sobre el promedio estadístico normal, por lo que los temores se concentran en que pudieron haber sido por el coronavirus.



Esta cifra, de consolidarse la tesis, triplicaría la de un país como Brasil, que registra a la fecha 2.462 muertes y 38.654 contagios, con la diferencia de que tiene 210 millones de habitantes contra los 17 millones de Ecuador. Pero en las cifras oficiales del Gobierno, el número de muertos en todo el país no pasa de 1.300 fallecidos. Y en particular en Guayas solo se señalan 218.



El jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta para la crisis en esta provincia, Jorge Wated, al referirse a la discrepancia de cifras y al excedente, se lo reconoció a EL TIEMPO: “Se puede presumir, y no me cabe duda, que la causa es por efectos de la pandemia”.

Gremios como el Colegio Médico del Guayas han asegurado que los fallecimientos ‘extras’ son a causa de la covid-19. “La cifra hay que ajustarla para arriba o para abajo, pero no hay duda de que la mayoría de esos decesos son a causa del contagio que no se pudo frenar por un centralismo absorbente, la falta de liderazgo de las autoridades locales y el manejo político que se ha dado a este grave problema”, señaló a este diario el médico epidemiólogo Francisco Andino.



Andino, docente universitario y exministro de Salud, señala que “es tarde para contener la epidemia” y siente que a Guayas la “abandonaron a su suerte” porque políticos sin experiencia metieron la mano y adoptaron medidas de contención epidemiológicas irreales e inaplicables. Esto, por la alta densidad poblacional de la provincia y porque no tomaron en cuenta que el 65 por ciento del comercio es informal, ejercido por gente pobre a la que no se le puede pedir que no trabaje porque no come.



“No es culpa de los ciudadanos, se cometieron errores al mantener los vuelos internacionales abiertos, no hacer cercos epidemiológicos de quienes venían de Europa y Estados Unidos, las élites que llegaron infectadas y siguieron diseminando el virus a sus amigos, familias y trabajadores”, puntualizó.

Incluso se teme que el denominado ‘caso cero’ se haya dado mucho antes de la declaración oficial, y se sospecha que muchos de los muertos hayan sido sepultados sin saber que eran positivos de Covid-19, lo que explicaría el enorme subregistro.



De ahí que, según Andino, la proyección de infectados en la provincia de Guayas podría llegar a 800 mil personas, y el número de muertos a unos 30.000.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reconoce que las cifras diarias son solo en relación con las pruebas tomadas, que suman 31.809. No se realizan pruebas a los fallecidos, pero los reportes señalan muertes por causas relacionadas con la covid-19, como neumonía viral.



“Por eso estamos ofreciendo datos complementarios, porque la información oficial es la información del número de pruebas y el número de personas que da positivo. El problema es mucho más grande que eso, de lo contrario no tendríamos un país aislado un mes entero”, dijo Romo.



MAGGY AYALA SAMANIEGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

QUITO, ECUADOR