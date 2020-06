Covid-19: actor porno ‘Niño polla’ sale en homenaje a víctimas

Ante la contingencia del nuevo coronavirus en Perú, donde ya hay más de 233.000 infectados y más de 6.800 muertes por esta causa, el Arzobispado de Lima llenó sus asientos vacíos con 5.000 fotografías de las víctimas de la pandemia.



Las imágenes de los sillas y paredes de la Catedral de Lima con el homenaje a los fallecidos se compartieron en la cuenta de Twitter del Arzobispado de esa ciudad.

"Sería terrible que en el próximo tiempo los muertos que vengan no sean por el Covid-19, sino porque nosotros no hemos abierto el puño. Es indispensable que podamos reconstruir nuestros lazos humanos, colocar el corazón y el centro de nuestra vida en los pobres" pic.twitter.com/TfuZRJIEvG — Arzobispado de Lima (@arzlima) June 15, 2020

"Jesús, que era de condición divina no retuvo para sí su categoría de Dios sino que se anonadó para tomar la condición de siervo, ése es un llamado para todos los poderosos de la tierra, a abrir sus corazones y compartir lo que tienen" - Arzobispo de Lima, Mons. Castillo pic.twitter.com/10wLmCI5SO — Arzobispado de Lima (@arzlima) June 15, 2020

Sin embargo, usuarios en redes sociales se percataron de que entre las fotos de las víctimas se encontraba la de un actor de cine para adultos, a quien le pusieron el nombre de “Pedro”.



En realidad, se trataba de la estrella del porno español, Ángel Muoz, también conocido en esa industria como Jordi, 'El niño polla’.



¿Por qué han dado como fallecido a Jordi el niño polla? pic.twitter.com/FBPPZVGjrm — Pedro Luis Ramos (@Dropedice) June 14, 2020

El hecho ocurrido en la Catedral de Lima no solo indignó a los peruanos, sino que también llamó la atención de la prensa extranjera.



“¿Por qué han dado como fallecido a Jordi el 'niño polla'?”, “También lo vi, y no me dio nada de risa la verdad”, “Este acto simbólico conmemorando las víctimas de esta terrible enfermedad se ve opacado por la vagancia de algún sujeto sin respeto y empatía hacia tantas familias”, son algunos de los comentarios indignados que se leen en Twitter.



Varias son las hipótesis sobre la razón por la que la foto de Jordi ‘El niño polla’ aparece en el homenaje religioso. Una usuaria comentó que “tenía entendido que los familiares podían mandar fotos de sus seres queridos fallecidos para que sean puestas, eso hizo mi familia. Así que si está ahí es probablemente porque algún chistoso envió la foto”.



El meme de este actor para adultos ha sido utilizado en varias ocasiones: como un científico exitoso en la lucha contra el coronavirus o como un médico víctima de la covid-19.



"Este es Alberto Sánchez, médico del Hospital de La Paz de Madrid que acaba de fallecer a la edad de 24 años a causa del coronavirus tras un gran trabajo y esfuerzo al cuidado de miles de pacientes, pero como no es futbolista ni cantante no tendrá la repercusión que merece", anunciaba un trino falso en el que aparecía el actor sonriendo con una bata blanca.

Este es Alberto Sánchez, médico del Hospital de La Paz de Madrid que acaba de fallecer a la edad de 24 años a causa del coronavirus tras un gran trabajo y esfuerzo al cuidado de más de miles de pacientes, pero como no es futbolista ni cantante no tendrá la repercusión que merece pic.twitter.com/kkXgubvpBK — 🤠 Jota @ cuarentena en mi casa 🇪🇸 (@JotaGuinsoo) March 15, 2020

La mentira creció tanto que incluso una diputada española le dio el pésame a sus familiares. "Quiero comenzar trasladando el pésame desde el Grupo Parlamentario Popular a todos los familiares y amigos de Alberto Sánchez, un médico joven de 24 años que falleció en Madrid a causa del coronavirus", aseguró la diputada asturiana Reyes Fernández Hurlé.

Este es Jose Luis Martínez,científico español que tuvo que marcharse a EEUU por falta de oportunidades y los recortes.

José Luis está avanzando en la cura contra el Coronavirus y es una pena que nuestras GRANDES mentes tengan que emigrar.

Retwittea para que se CORRA la voz. pic.twitter.com/0bHZ8HsjXw — Norovirus (@Norovirus16) March 10, 2020

