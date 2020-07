Muere de coronavirus pensionado organizador de marchas anticuarentena

Ángel José Spotorno era un hombre pensionado de 75 años que minimizaba los riesgos de la pandemia y organizaba marchas anticuarentena. Contrajo el nuevo coronavirus y falleció el pasado 16 de junio en su casa, ubicada en el barrio Mataderos, en Buenos Aires (Argentina).



“De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle”, recordó su prima Marita Riera el pasado 25 de junio en entrevista con la radio local am ‘Onda Latina’. De hecho, la enfermedad la adquirió organizando marchas en contra del aislamiento preventivo y obligatorio impuesto en Argentina para evitar la propagación del virus.



Spotorno subestimaba su gravedad y creía que nada le iba a pasar pues, según él, era una “gripe cualquiera”. En dialogo con el medio argentino 'Infobae', su prima dijo que se murió pensando que tenía una alergia, aunque llegó a asustarse un poco. “Él me decía: ‘Me voy caminando a todas partes, no me va a agarrar nada'. No usaba tapabocas y no respetaba el distanciamiento social. Estaba tranquilo, decía que nadie lo iba a frenar”.



Era padre de dos hijas y abuelo de dos nietos. Estaba siempre muy activo, llevaba una vida sana, se vinculaba con gente y hacia gimnasia con regularidad. “Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada. Quería seguir viviendo”, aseguró Riera a 'Infobae'.



Spotorno tenía gusto por el activismo virtual, por lo que se la pasaba hasta altas horas de la madrugada en redes sociales, compartiendo imágenes y comentarios políticos. Aunque la pandemia no afectó drásticamente su rutina, sí radicalizó su opinión contra el Gobierno y el kirchnerismo.



Spotorno era un activo militante del partido PRO y era seguidor del expresidente de Argentina Mauricio Macri. Acá se observa junto al diputado Cristian Ritondo. Foto: Facebook Ángel José Spotorno

Los problemas llegaron cuando la Alcaldía de la capital argentina empezó a restringir las salidas de los adultos mayores. Ahí fue cuando, en pleno aislamiento obligatorio, Ángel comenzó ir a las manifestaciones anticuarentena llevadas a cabo en el Obelisco, uno de los monumentos más conocidos de Buenos Aires.



En las primeras marchas, Spotorno apareció en un programa de televisión, demostrando su enojo a las cámaras.



“Un día él me dice: ‘fui a la concentración en el Obelisco'. Hablamos hasta la 1 de la madrugada. Le dije que no entendía por qué hacía esto sabiendo que la mayoría de la gente cumplía la cuarentena y él no. Estaba muy enojada, al punto de decirle que, si le llegaba a pasar algo, dejara una notita declarando que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva”, describió Riera.



"Yo le decía: ‘Si tenés ganas de vivir, cobrás pensión y jubilación y no estás mal, ¿por qué vas a salir a buscar el virus?”, dijo su prima a la radio local.



A pesar de las advertencias y las altas cifras de contagio del coronavirus en Argentina, país que hasta el momento alcanza más de 77.000 infectados y más de 1.500 fallecidos, Ángel siguió participando en las movilizaciones.



Ángel comenzó a ir a las movilizaciones anticuarentena llevadas a cabo en el Obelisco

TWITTER

Estuvo en al menos dos de las iniciativas de los “autoconvocados” de los grupos 'Argentina no se Rinde' y 'La República Nunca Será Roja', páginas de Facebook que él administraba.



A comienzos de junio, Spotorno comenzó a sentir que le faltaba el aire. Según la información de la radio 'Onda Latina', el día 10 se dirigió al Hospital Álvarez donde le tomaron la temperatura, le recetaron paracetamol y hacer inhalaciones de vapores de sal.



A los tres días volvió al centro médico porque presentaba mucosidad, pero los doctores le dijeron que podía tratarse de una alergia, por lo que sugirieron abrir las ventanas de su casa. Según Riera, se comunicó en varias oportunidades con la línea '107' para realizar consultas sobre el covid-19 en Buenos Aires.



Ángel era un dirigente argentino anticuarentena que se apasionaba por el activismo virtual. Acá se observa en una de las marchas de apoyo a Mauricio Macri junto al diputado Fernando Iglesias. Foto: Facebook Ángel José Spotorno

En un principio se creyó que el fallecimiento de Spotorno se había producido por un infarto. Sin embargo, el certificado de defunción de la morgue que llegó el sábado 20 señalaba la causa real de su muerte: “neumopatía” y “covid-19″.



A pesar de su fallecimiento, sus copartidarios siguen en la tarea de convocar marchas en contra de las medidas que toma el Gobierno argentino frente a la crisis sanitaria. “Todos en esos grupos de Facebook se mostraron dolidos cuando supieron de su muerte y dieron el pésame, pero sigo leyendo que están armando nuevas convocatorias. Es como si no hubieran entendido. Falta conciencia”, aseguró su prima a dicho medio argentino.



Riera contó la historia por primera vez en el programa 'El Reloj' de radio AM 1010 ‘Onda Latina’ con el fin de "que la gente tome conciencia de que esto no es simplemente una gripe, una alergia o un simple resfrío".



TENDENCIAS EL TIEMPO