Polémica por fiesta de 15 años con 800 invitados en México

En medio de la pandemia que azota a Latinoamérica, una fiesta de quince años congregó al menos a 800 personas en el municipio de Pabellón de Arteaga del estado de Aguascalientes, en el centro de México.



Faltando quince minutos para que se acabara la fiesta, los organizadores decidieron suspenderla por órdenes de la Policía Federal y la Guardia Sanitaria, reportó el periódico mexicano ‘Excélsior’ el lunes 27 de julio.

En imágenes difundidas por la cadena ‘Imagen Televisión’ se ve que la fiesta contaba con una tarima y hasta con una pista de baile llena de parejas separadas entre sí por algunos metros.



.Marta Magdaleno, la madre de la quinceañera defendió el evento masivo diciéndole al mismo medio que “la gente quería divertirse”.



De igual forma, aceptó que no acató de inmediato la orden de suspensión de la Policía “porque la gente llegaba, entre y entre, y yo me decía cómo los dejo afuera sin comer’”, dijo en entrevista con la cadena mexicana.



Por otro lado, los organizadores del cumpleaños aseguraron haber repartido tapabocas y antibacterial, aunque, como evidencian las palabras de Magdaleno, para ella las medidas de seguridad no eran la primera prioridad.



“Dios es bien grande, si nuestro destino es morir de esto (coronavirus), de esto nos vamos a morir”, le dijo la madre a ‘Excélsor’.



En Pabellón de Arteaga, que cuenta con una población de más de 25.000 personas, hay 122 casos confirmados de covid-19, según ‘Excélsior’. Además, en México las cifras sobrepasan los 400 mil contagios y las 40 mil muertes, de acuerdo con datos oficiales del gobierno de ese país.



Cuando Magdaleno fue cuestionada en entrevista con ‘Imagen’ por no tener en cuenta la medidas de bioseguridad para aplanar la curva de casos en su país, dijo que ella no ‘toma a mal’ cuidarse, pero que los críticos “tienen que entender que uno necesita su espacio”.



Por su parte, la joven festejada le expresó su confusión al canal: “Más lejos de Aguascalientes ya están en amarillo y ya tienen permitido (reunirse), entonces no sé acá porque no”.



Finalmente Magdaleno concluyó en los micrófonos de 'Imagen' que la "habían pasado bien" en el cumpleaños a pesar de que a cada rato "los querían parar”.



