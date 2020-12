Escándalo por boda de alcaldesa con 150 invitados, en México

Patricia Durán Reveles, alcaldesa de Naucalpan, en México, se casó el pasado sábado 19 de diciembre. Al evento acudieron más de 150 invitados y pareció no importarles mucho la pandemia del coronavirus ni el aumento considerable de casos que se ha registrado en algunas zonas de México.



La ceremonia, en la que contrajo nupcias con Lázaro Gaytán Aguirre, ex comisario de Seguridad Pública del gobierno municipal, se llevó a cabo en Cuernavaca, ciudad capital del estado de Morelos. Entre los asistentes se encontraban miembros de los partidos políticos Morena, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional (PAN).



(Lea también: México supera las 114 mil muertes por Covid-19).

En un video difundido por redes sociales se observa al hermano de la funcionaria pública, el ex alcalde de Naucalpan, José Luis Durán Reveles, con micrófono en mano dándoles las gracias a los asistentes por acudir “a este día tan especial, en este día tan importante en la vida de Paty y de Lázaro”.

Con 150 invitados, la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles (Morena), celebró este 19 de diciembre su boda en Morelos



Video: Cortesía pic.twitter.com/l4ucKSt3An — Metrópoli (@Univ_Metropoli) December 21, 2020

(¿Nos lee desde la app? vea aquí un video de la ceremonia).



A unos metros de distancia del exalcalde y los desposados, se puede ver a algunos invitados sentados alrededor de las mesas colocadas en el exterior del salón. Según la invitación, publicada en redes, la ceremonia del matrimonio civil tuvo un brindis en el jardín, seguida de un banquete en un salón privado y cena de gala.



Según ‘Noticieros Televisa’, algunas mujeres no llevaban tapabocas para no arruinar su maquillaje y los invitados no respetaron el distanciamiento social. Durante el evento, se montó un estricto operativo de seguridad para restringir la entrada al lugar únicamente a los invitados.



(Le puede interesar: Ciudad de México cierra las actividades no esenciales hasta enero).

La invitación de la boda fue publicada en redes sociales. Foto: Twitter

Edomex en semáforo en rojo

La grabación ha generado malestar e indignación en redes sociales, debido a que el evento se llevó a cabo el mismo día en el que entró en vigor el semáforo epidemiológico rojo en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México, debido al aumento en los contagios de la covid-19.



De acuerdo con lo afirmado hace unos días por Alfredo del Mazo, gobernador de Edomex, la ocupación hospitalaria estaría cerca de rebasar el 80% de su capacidad. Además, la capital y el estado mexicano son las entidades que concentran la mayor cantidad de contagios activos: 32.007 y 7.124, respectivamente.



Aunque en Morelos el semáforo epidemiológico está en naranja (situación que la alcaldesa de Naucalpan aprovechó para realizar allí el evento de su matrimonio), las críticas hacia la funcionaria no han cesado, ya que ella misma les ha exigido a los habitantes de Naucalpan que acaten las medidas sanitarias para no exponerse, como quedarse en casa y no acudir a fiestas o reuniones.



En su cuenta personal de Twitter, Patricia Durán tiene una fotografía con la leyenda: “Alerta covid. Estamos en semáforo en rojo de diciembre 19 a enero 10”.



(Le recomendamos leer: ¿Qué se sabe sobre el asesinato del exgobernador de Jalisco?).

Patricia Durán Reveles, alcaldesa de Naucalpan, en México. Foto: @PDuranReveles

El Semáforo Epidemiológico por covid-19 en México es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de la covid-19.



En los estados que están en rojo solo se permiten las actividades económicas esenciales y en los naranja las empresas de las actividades económicas no esenciales pueden trabajar, pero solo con el 30% del personal .

El Semáforo Epidemiológico por covid-19 en México es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de la covid-19. Foto: https://coronavirus.gob.mx/semaforo/

(Siga leyendo: Reportan muerte de la 'Kim Kardashian mexicana' en Colombia).



Tendencias EL TIEMPO